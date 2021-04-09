16 пользователей безжалостно прошлись по книгам, о которых обычно читатели говорят с трепетным придыханием

Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка. Читать эту книгу с карандашом в руке — большое удовольствие: каждая страница содержит по меньшей мере две ярких цитаты. Но, пардон, где хороший сюжет? Будоражащие воображение сцены? Где динамика? Ничего подобного я в книге не увидела. 500+ страниц однообразных описаний темного Парижа, хождений туда-сюда и мыслей героя обо всем, что происходит в его жизни. При абсолютном отсутствии хорошего сюжета это не для меня. © kurtz / Livelib

Маргарет Митчелл. Унесенные ветром. 359 раз повторяет Скарлетт, что она обо всем подумает потом. Может, если бы она хоть один раз дала себе труд подумать или просто задуматься, читать про нее было бы увлекательнее. Мне интересно следить за тем, как люди думают, а не за тем, как они предпочитают этого не делать. И хотя история банальна и предсказуема, роман выглядит незавершенным. По-настоящему интересные события начались на 200 последних страницах, но повествование оборвалось совершенно неожиданно. Как будто сама Митчелл решила подумать об этом завтра, да так и не собралась. © Funny-ann / Livelib