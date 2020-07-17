16 случаев, когда известные актеры предстали в совершенно неожиданном образе

Будущий год обещает быть бурным на громкие премьеры, причем как с участием звезд первой величины, так и с начинающими молодыми талантами. Например, 17 июня стало известно, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме «Спенсер». Мнения людей разделились — одни ждут от Стюарт гениального перформанса, а другие уже уверены в ее провале из-за спорного актерского прошлого звезды. Но мы не будем гадать, а просто подождем выхода фильма и увидим игру актрисы воочию.

Мы в AdMe.ru не любим делать выводы наперед. Поэтому, пока все спорят, кто бы лучше исполнил роль знаменитой принцессы, мы покажем вам, какие назначения на роли исторических личностей вызывали наиболее неоднозначную реакцию публики и какие были тепло приняты поклонниками и серьезными критиками.

1. Стив Карелл / Джон Дюпон

Стив Карелл, известный комедийный актер, которого большинство привыкло видеть в наивных, местами даже глуповатых образах, ни с того ни с сего начинает съемки в фильме «Охотник на лис», где играет замкнутого и зловещего миллионера. Такое решение студии знатно удивило общественность еще на этапе новости. Но когда фильм показали на фестивале в Торонто и он собрал восторженные отклики зрителей, Карелл рассказал, почему выбрали именно его: «Наш общий с Дюпоном образ „добряка“ играл фильму на руку. Никто и не думал увидеть меня в такой роли. Как и от реального Дюпона в свое время никто не ожидал того, что он сделал». Как критики, так и зрители высоко оценили работу актера. Он номинировался на множество престижных наград, включая «Оскар».

2. Дженнифер Лопес / Селена

Байопик об одной из самых влиятельных латиноамериканских певиц всех времен, трагически погибшей в 23 года, натолкнулся на бурю недовольства от мексиканских СМИ из-за выбора Дженнифер Лопес на главную роль, поскольку она не являлась мексиканской американкой (у певицы пуэрто-риканские корни). Были даже протесты, которые безумно расстраивали съемочную команду. Но большая часть людей с родины Селены поддерживали Лопес, и в результате она прекрасно исполнила роль и получила первую из двух номинаций на премию «Золотой глобус» в своей карьере.

3. Кристен Стюарт / принцесса Диана

Чилийский режиссер будет снимать фильм «Спенсер», посвященный принцессе Диане, главную роль исполнит Кристен Стюарт. Фильм по сценарию Стивена Найта рассказывает о переломном моменте, который случился в выходные дни в начале 90-х, когда Диана решила, что ее брак с принцем Чарльзом по сути разрушен и что ей нужно свернуть с этого пути. Драма происходит в течение трех дней, в ее последние рождественские каникулы в поместье Сандрингем. Ожидается, что производство фильма стартует в начале 2021 года. На счету режиссера уже есть номинация на «Оскар» и приз арт-кино Каннского кинофестиваля. А Кристен после съемок в «Сумерках» показала себя разноплановой актрисой, поэтому, несмотря на недовольство поклонников принцессы, все же ждем интересный образ Дианы.

4. Вэл Килмер / Джим Моррисон

Для фильма о культовом солисте группы The Doors фанаты изначально предлагали массу кандидатур из числа рок-звезд 80–90-х годов. Но неожиданно на роль взяли малоизвестного на тот момент актера Вэла Килмера. Фильм сразу был списан со счетов, так как люди подумали, что «надеяться на то, что актер хорошо сыграет Моррисона, будет крайне бесполезным занятием». Но Килмер был неподражаем, и критики до сих пор называют эту роль лучшей в его карьере.

5. Анджелина Джоли / Мариана Перл

Экранизация мемуаров французской журналистки Марианы Перл под названием «Ее сердце» несколько раз попадала в неприятные ситуации. Выбор Анджелины Джоли на ее роль смутил общественность — настоящая Перл наполовину голландка, наполовину кубинка, на которую Джоли мало походила. Но сама Перл подтвердила, что выбрала на роль Джоли: «Важен не цвет кожи, а то, кем вы являетесь. Я сама выбрала Анджелину, даже несмотря на то, что она намного красивее меня, просто потому что почувствовала с ней настоящее родство». Джоли доверие оправдала. Если сам фильм нередко ругали, то ее актерскую работу оценили по достоинству. Актриса даже номинировалась на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

6. Кристофер Экклстон / Джон Леннон

Биографический фильм «Леннон без прикрас» рассказывает о жизни Джона Леннона в период с 1967-го по 1971 год. В роли любимого битла снялся Кристофер Экклстон, игру которого приняли неоднозначно. Некоторые поклонники Леннона и Экклстона посчитали, что в фильме слишком много голого Леннона, но актер ответил на это: «Это фильм для поздней ночной аудитории... Я думаю, что вы просто должны смотреть на него как на человека, как на персонажа и не слишком беспокоиться о том, что он божество».

7. Роберт Дауни — младший / Чарли Чаплин

За эту роль актер Роберт Дауни — младший был номинирован на премию «Оскар» в категории «Главная мужская роль», но в тот год его опередил Аль Пачино. А Британская академия кино BAFTA и Лондонский кружок кинокритиков решили, что актер заслужил их премии в номинации «Лучшая мужская роль». Впоследствии Дауни сказал, что копирование Бродяги (самого известного персонажа Чаплина на экране) было его самой большой проблемой. Но его образ Чаплина получился достоверным и трогательным, несмотря на то что и критики он получил немало.

8. Альберто Тестоне / Микеланджело

Выбор актера на эту роль режиссеру Андрею Кончаловскому дался нелегко: «Что касается производственных процессов: сложности были, много артистов пробовалось, с трудом нашли исполнителя на роль главного героя». Нужен был актер со сломанным носом, как у Микеланджело. Большинство итальянских актеров сразу отпало, тогда исполнителя главной роли начали искать среди боксеров, но нашли зубного врача Альберто Тестоне, который снялся до этого только в одном фильме. Ему прекрасно удался образ творческого человека эпохи Возрождения, терзаемого противостоянием влиятельных семейств и прочими мирскими дрязгами.

9. Николас Холт / Джон Рональд Руэл Толкин

Появление в прокате биографического фильма «Толкин» началось со скандала: «Семья и наследники хотят прояснить, что они не одобряли, не давали разрешения и не участвовали в создании этого фильма. Они никоим образом не поддерживают его или его содержание». Такое заявление печаталось в британских газетах за несколько дней до премьеры. Далее фильм не очень радостно встретили критики, но зрители оказались более благосклонными и даже отметили, что «Николас Холт кажется самым мудрым вариантом на роль настоящего писателя».

10. Тэрон Эджертон / Майкл Эдвардс

Фильм «Эдди-орел» получил в основном положительные отзывы критиков, и игра Тэрона Эджертона также была встречена тепло. «Тэрон Эджертон, который играет Эдди в правильном соотношении придурка, сорвиголовы и мечтателя», «Тем временем элегантная, стильная игра Эджертона затягивает нас, и мы начинаем ценить решимость его персонажа» — так писали различные издания об игре молодого актера. Действительно, дуэт молодого Эджертона и маститого Хью Джекмана подарил зрителям много веселых и добрых эмоций.

11. Майкл Китон / Рэй Крок

Фильм «Основатель» 2016 года от режиссера Джона Ли Хэнкока повествует о жизни американского бизнесмена Рэя Крока, который основал самый знаменитый бренд в мире — «Макдоналдс». На сайте — агрегаторе рецензий Metacritic средневзвешенная оценка составляет 66 баллов из 100. Фильм был достаточно хорошо встречен зрителями, а игра Майкла Китона оценена высоко. Фильм вошел даже в десятку по кассовым сборам за неделю рождественских каникул 2017 года.

12. Руперт Эверетт / Оскар Уайльд

Фильм «Счастливый принц» рассказывает о последних днях жизни Оскара Уайльда. Руперту Эверетту удалось показать зрителю ироническую дистанцию, с которой его персонаж рассматривает выпавшие ему трудности. Причем Руперт Эверетт выступил в этом фильме и режиссером, и сценаристом. Вот что он сказал в своем интервью о персонаже: «Для меня самым важным было то, что он обычный человек. Другими словами, у него есть все плохие качества человека, такие как снобизм, жадность, тщеславие и эгомания. Я думаю, что это есть у нас всех... У него так много контрастирующих вещей, которые я нахожу очень, очень привлекательными». Актер уже играл Уайльда на театральной сцене, и кинематографический Уайльд ему тоже удался.

13. Энди Серкис / Альберт Эйнштейн

Британский фильм о двух гениях «Эйнштейн и Эддингтон» имеет довольно высокий рейтинг, но мало известен широкой публике. Между тем игра Энди Серкиса и режиссура Филиппа Мартина, который до этого снял ленту «Хокинг», великолепны, а фильм стоит того, чтобы его посмотреть.

14. Дженнифер Хадсон / Арета Франклин

Дженнифер Хадсон рассматривалась на роль известной американской соул-певицы с самого начала, и сама Арета Франклин одобрила и актрису, и фильм. Премьера фильма «Уважение» ожидается осенью 2020 года. Сын Франклин призвал к бойкоту фильма, но отметил, что выбор актрисы на главную роль — это выбор его матери. Официальный тизер фильма обещает массу приятных эмоций и красивой музыки.

15. Остин Батлер / Элвис Пресли

Предстоящий фильм «Элвис» ожидается осенью 2021 года. Претендентами на роль Элвиса Пресли были также Ансель Элгорт, Майлз Теллер и Гарри Стайлз. Это был нелегкий выбор для режиссера База Лурманна. В итоге он сделал свой выбор, посчитав, что Батлер готов к этой роли. Вот что он сказал для Deadline. «На протяжении всего кастинга для меня было честью встретиться с таким огромным количеством талантов. Я слышал об Остине Батлере по его выдающейся роли в „Ледяном пришествии на Бродвее“, где он играл вместе с Дензелом Вашингтоном». Здесь же молодой актер снимается вместе с мировой известностью Томом Хэнксом.

16. Леди Гага / Патриция Реджиани

Ридли Скотт решил снять фильм о шумной династии моды — семье Гуччи, в частности о гибели внука основателя Гуччио Гуччи — Маурицио Гуччи. Леди Гага приглашена на главную роль Патриции Реджиани, которая являлась бывшей женой Маурицио Гуччи и была осуждена за организацию его убийства в 1995 году. Это первый кинематографический проект, к которому присоединилась Леди Гага со времени фильма «Звезда родилась». Фильм только анонсировался, а дата выхода пока неизвестна.