15+ звездных мужчин, которые с возрастом стали еще горячее, хотя, казалось бы, больше некуда

Всегда отлично выглядеть — часть работы медийных личностей, причем для мужчин это правило действует ничуть не меньше, чем для женщин. С годами они так оттачивают это мастерство, что мы не всегда можем узнать в брутальных красавцах тех милых парней, которыми они были буквально недавно.

Мы в AdMe.ru уверены, что у этих 16 звезд есть свой секрет. Ну а как еще объяснить тот факт, что со временем они только хорошеют?

Криштиану Роналду

Роберт Паттинсон

Иэн Сомерхолдер

Принц Гарри

Зак Эфрон

Джейсон Момоа

Дэвид Бекхэм

Генри Кавилл

Джуд Лоу

Бен Аффлек

Джейк Джилленхол

Кристиан Бейл

Дэниел Крейг

Бенедикт Камбербэтч

Лиам Хемсворт

Майкл Фассбендер