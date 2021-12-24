15 звезд, о чьем спортивном прошлом многие даже и не догадывались, а оно было весьма многообещающим

Глядя на звезд первой величины из мира кино и музыки, мы даже можем не догадываться о том, что когда-то они весьма активно занимались спортом. Некоторые из них подумывали стать профессиональными спортсменами, а другие все же стали ими, но впоследствии переключились на кино.

Мы в AdMe.ru даже не подозревали, что Эмма Уотсон когда-то играла в хоккей на траве, а Хулио Иглесиас и вовсе мог бы стать успешным футболистом, если бы не несчастный случай.

1. Эмма Уотсон

Учась в университете, Эмма Уотсон присоединилась к команде хоккея на траве. В 2018 году актриса основала организацию Hockey Futures, которая поощряет женщин выбирать этот вид спорта.

2. Брэд Питт

В школьные годы Брэд Питт активно занимался спортом, а именно гольфом, теннисом и плаванием. Одно время играл в баскетбол.

3. Чак Норрис

Чак Норрис отдавал предпочтение боевым искусствам, прежде всего карате. Он многократно выступал на международных соревнованиях и даже одерживал победы, а чуть позднее открыл сеть школ карате.

4. Микки Рурк

Бокс для Микки Рурка был самой настоящей страстью. В 12 лет он выиграл свой первый бой, а в период с 1964 по 1973 годы и вовсе установил рекорд по количеству побед в любительском боксе. Всего их было 27.

5. Сара Мишель Геллар

В свое время Сара Мишель Геллар была успешной фигуристкой и даже завоевала бронзу на региональных соревнованиях штата Нью-Йорк. Занималась она и тхэквондо, по этой дисциплине у нее черный пояс.

6. Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас — бывший профессиональный футболист. В юности он был вратарем известной испанской команды Real Madrid Castilla. Его карьера была разрушена из-за серьезной автомобильной аварии, после которой он не мог ходить в течение 2 лет.

7. Хилари Суэнк

В подростковом возрасте Хилари Суэнк участвовала в юношеских Олимпийских играх по плаванию. Она также выступала в соревнованиях штата Вашингтон по многоборью, где заняла 5-е место.

8. Курт Рассел

Мало кто знает, но Курт Рассел был заядлым игроком в бейсбол, как и его папа. Он несколько раз менял команды, последней стала Portland Mavericks, принадлежавшая его отцу. В 1973 году из-за травмы будущий актер покинул этот вид спорта и вплотную занялся кино.

9. Дэниел Крейг

Дэниел Крейг также неравнодушен к спорту, а именно к регби. После развода родителей он переехал с мамой в другой город, там же начал играть за местную команду.

10. Лиам Нисон

Лиам Нисон занимался боксом с 9 лет. Он завоевал ряд национальных титулов, но завязал со спортивной карьерой в возрасте 17 лет. За все это время у него было порядка 40 боев, и около 30 из них завершились его победой.

11. Дэвид Духовны

Своим спортивным прошлым может похвастаться и Дэвид Духовны. В юности он активно играл в баскетбол и даже мечтал стать профессиональным спортсменом, но у него «не было такой возможности».

12. Эстелла Уоррен

Эстелла Уоррен, запомнившаяся многим по роли Даэны в «Планете обезьян», занималась синхронным плаванием. Она трижды становилась чемпионкой Канады и один раз завоевала бронзу на чемпионате мира среди юниоров (1995 г.).

13. Хью Лори

Отец Хью Лори был известным гребцом в Великобритании, он даже завоевал золотую медаль на Олимпийских играх. Сын решил пойти по его стопам и добился немалых успехов. Он претендовал на поездку на Олимпиаду, но помешала болезнь. От занятий этим видом спорта ему пришлось отказаться.

14. Мэттью Перри

В детстве Мэттью Перри всерьез увлекался теннисом и даже занимал призовые места в соревнованиях юниоров. И в уже более взрослом возрасте его частенько можно было увидеть на теннисном корте.

15. Ченнинг Тейтум

Подростком Ченнинг Тейтум занимался бейсболом, боевыми искусствами, но, как кажется, его самой главной страстью был футбол. В него он играл и после окончания школы.