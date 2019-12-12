15 звезд, на которых уже все поставили крест, но всего лишь одна роль вознесла их обратно на пьедестал

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Звездный путь очень непредсказуем: сегодня ты в топе, а завтра про тебя уже никто не помнит. Как правило, такое случается после скандалов, неудачных ролей или зрителям просто приедается какой-то экранный образ. Некоторые актеры и актрисы не справляются с такой ситуацией и исчезают из поля зрения публики, а другие находят в себе силы идти дальше и доказывают, что их рано списали со счетов. Бывает так, что всего лишь одна роль, сыгранная вовремя, способна вновь вознести актера на вершину славы.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие фильмы возродили карьеру любимых актеров и актрис.

1. Хоакин Феникс, «Мастер»

Это сегодня Феникс без пяти минут обладатель «Оскара» и любимец публики, а еще совсем недавно Голливуд чуть было не списал его со счетов. В 2009 году Хоакин и его друг Кейси Аффлек решили снять довольно неоднозначную экспериментальную картину «Я все еще здесь». По замыслу, Феникс должен был в течение года изображать актера, у которого немного поехала крыша. И никто не должен был об этом знать. Он перестал стричься, зарос, начал странно себя вести и заявил, что будет писать рэп. Над ним стали откровенно насмехаться, но потом выяснилось, что это был просто такой необычный проект. Правда, юмор никто не оценил и фильм провалился. Год актер сидел без работы, но вскоре появился в главной роли в фильме «Мастер», и все вздохнули с облегчением. Он сыграл так, что ни у кого не осталось сомнений в его таланте. После этого карьера актера шла только вверх.

2. Рене Зеллвегер, «Джуди»

В основном Рене Зеллвегер запомнилась зрителям своей ролью в комедии «Дневник Бриджит Джонс». Потом актриса предстала в образе обольстительной Рокси в мюзикле «Чикаго», и все поняли, что Рене еще и отлично поет. Наконец, актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Холодная гора». А вот дальше что-то пошло не так: Зеллвегер сделала себе массу пластических операций и стала практически неузнаваемой. Казалось, что актриса собственноручно похоронила свою карьеру. Тем не менее в 2019 году Рене совершила камбэк как драматическая актриса, исполнив роль легендарной Джуди Гарленд в байопике «Джуди». Кажется, она великолепно справилась в этой задачей. Критики уже назвали этот проект возрождением звезды и настоящим триумфом Рене.

3. Мэттью Макконахи, «Далласский клуб покупателей»

Что зрители знали о Мэттью Макконахи до начала 2010-х годов? Только то, что у него отличная фигура и белозубая улыбка. Так что и роли ему доставались под стать: как правило, он играл красавчиков в ромкомах и второсортных комедиях. В какой-то момент продюсеры и режиссеры решили, что это его потолок, и долгое время не предлагали Макконахи серьезных ролей. Исключением стал разве что фильм «Линкольн для адвоката», но нельзя сказать, чтобы эта работа стала триумфом для актера. Ситуация неожиданно изменилась в 2013 году, когда Мэттью сыграл одну из главных ролей в драме «Далласский клуб покупателей», за которую получил «Оскар». После такого триумфа пресса окрестила возвращение актера в мир большого кино «макконессансом». Далее последовали не менее знаковые роли в картинах «Волк с Уолл-стрит», «Интерстеллар» и, конечно, в сериале «Настоящий детектив».

4. Робин Райт, «Карточный домик»

Робин Райт получила широкую известность благодаря роли Келли в «Санта-Барбаре». Потом актриса появилась в культовом фильме «Форрест Гамп», где она сыграла возлюбленную главного героя. Казалось, что это было начало большого звездного пути, но нет. В течение нескольких лет Робин снималась в довольно проходных картинах и практически пропала из поля зрения поклонников. Однако в 2013 году продюсеры канала Netflix предложили Райт одну из ведущих ролей в сериальном триллере «Карточный домик». К тому времени Робин как раз рассталась со своими белокурыми локонами и сделала короткую стрижку, которая идеально дополнила образ строгой и расчетливой женщины. Сериал имел бешеный успех, а роль Клэр принесла Райт «Золотой глобус» и всеобщее признание.

5. Том Харди, «Бронсон»

Сейчас в это сложно поверить, но в начале нулевых Том Харди вовсе не был звездой. Он снимался преимущественно в фильмах категории Б или во второстепенных ролях. Все изменилось в 2008 году, когда он сыграл главную роль в картине «Бронсон». В ней Том показал себя во всей красе: он не только сильно изменился, увеличив мышечную массу на 19 кг, но и проделал огромную актерскую работу. Для роли он подолгу общался с опасным преступником Чарльзом Бронсоном, которого ему предстояло сыграть. Усилия Харди были оценены, и вскоре он появился в 3 мощных картинах: «Начало», «Воин» и «Темный рыцарь».

6. Вайнона Райдер, «Черный лебедь»

Карьера Вайноны Райдер шла в гору с конца 80-х. Она снималась в самых разноплановых картинах. В 2000 году актриса появилась в драме «Осень в Нью-Йорке» вместе с Ричардом Гиром, и это был ее настоящий триумф. Однако через год актрису арестовали по обвинению в краже из магазина в Беверли-Хиллз и обвинили в употреблении запрещенных веществ. Позднее суд приговорил ее к крупному штрафу, общественным работам и курсу принудительного лечения. Конечно, в какой-то момент карьера Райдер застопорилась. На помощь пришел Даррен Аронофски, предложив Вайноне небольшую роль в своем оскароносном фильме «Черный лебедь». Несмотря на то что Райдер появилась в нем буквально на 20 минут, именно эта картина заставила продюсеров вновь обратить внимание на актрису. Сейчас Вайнона блистает в сериале «Очень странные дела».

7. Дэниел Рэдклифф, «Человек — швейцарский нож»

Когда речь заходит о Дэниеле Рэдклиффе, в голове невольно всплывает образ Гарри Поттера. В этом нет ничего удивительного, ведь юного актера утвердили на роль волшебника, когда ему было всего 11 лет. С тех пор Рэдклифф на несколько лет оказался заложником этой роли. Ни зрители, ни продюсеры не могли разглядеть в нем кого-то, кроме Гарри. В какой-то момент из-за обрушившейся славы и из-за стресса Рэдклифф пристрастился к выпивке и даже страдал алкоголизмом. Многие уже поговаривали, что его карьера идет на спад — не считая 8 фильмов о Гарри Поттере, Дэниел снимался в довольно малозаметных картинах. К счастью, в 2016 году актер согласился на роль в очень необычном фильме — трагикомедии «Человек — швейцарский нож». Этот проект по-новому раскрыл драматический талант Рэдклиффа и получил преимущественно положительные отзывы.

8. Мэнди Мур, «Это мы»

Вообще, Мэнди Мур начинала свой звездный путь как певица, а в кино попала только в 2001 году, сыграв в подростковой комедии «Дневники принцессы». Затем последовали главные роли в лентах «Спеши любить» и «Американская мечта». Несмотря на то что в этом амплуа Мур была хороша, нельзя сказать, чтобы ее актерская карьера шла в гору. Долгие годы Мэнди снималась лишь в эпизодах фильмов и сериалов. А вот 2016 год стал настоящим звездным часом актрисы. Канал NBC запустил новый сериал «Это мы», и Мэнди получила главную роль. В сериале она смогла реализоваться и как актриса, и как певица. За это шоу Мур получила свою первую номинацию на «Золотой глобус», а также была удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы».

9. Роберт Паттинсон, «Затерянный город Z»

Роберт Паттинсон пришел к успеху не сразу — он долго не мог избавиться от застенчивости, которая мешала ему строить карьеру. Однако в какой-то момент Паттинсон решил с нею бороться: он стал моделью, начал играть в театре и ходить на кастинги. В это время он появился в картине «Гарри Поттер и Кубок огня». А дальше Роберт получил главную роль в саге «Сумерки», после чего проснулся знаменитым. Однако в определенный момент Паттинсону надоело, что все ассоциируют его исключительно с вампиром Эдвардом. Актер потратил несколько лет, чтобы избавиться от образа идеального красавца. В этом ему очень помог приключенческий фильм «Затерянный город Z». В картине Паттинсон сыграл нетипичную для себя роль адъютанта Генри Костина, который помогал искать древний затерянный город в Амазонии. Критики оценили такое перевоплощение, и вскоре Роберту стали предлагать самые разнообразные роли.

10. Стив Карелл, «Охотник на лис»

Стив Карелл — великолепный комик. Собственно, всю свою карьеру он играл довольно типичные комедийные роли. Какие-то фильмы получали низкие оценки, какие-то — более высокие (Стив даже получил «Золотой глобус»), но все равно его планка была не самой высокой, поскольку продюсеры считали, что он не дотягивает до серьезного кино. Однако все изменилось в 2014 году, когда Кареллу предложили сменить амплуа и сняться в глубокой драме «Охотник на лис». Каково же было всеобщее удивление, когда актер отлично справился с поставленной задачей и сыграл холодного миллионера Джона Дюпона. Неудивительно, что Стив был удостоен номинации на «Оскар» за эту роль.

11. Дрю Бэрримор, «Ангелы Чарли»

Звезда Дрю Бэрримор зажглась еще в детстве: она сыграла главную роль в фильме «Инопланетянин». Увы, ранняя слава не принесла юной актрисе счастья — Дрю дважды попадала в реабилитационный центр в возрасте 15 лет. Неудивительно, что после такого ее репутация была подмочена и продюсеры не давали ей работу. Однако девушка не собиралась сдаваться и решила доказать всем, что ее рано списывать со счетов. Вернуться в мир кино ей помог фильм «Певец на свадьбе», а вот настоящий успех ждал после выхода боевика «Ангелы Чарли». С тех пор Бэрримор уже не пропадала надолго с экранов. Сегодня она звезда сериала Netflix «Диета из Санта-Клариты».

12. Шайя Лабаф, «Самый пьяный округ в мире»

Шайя тоже стал знаменитостью еще ребенком, снявшись в картине «Клад». Затем Лабаф укрепил свои позиции в Голливуде благодаря главной роли в блокбастере «Трансформеры». Но в какой-то момент он свернул куда-то не туда: в прессе стали появляться новости о проблемах с алкоголем и наркотиками. Имя Лабафа стало синонимом слова «катастрофа»: он вытворял очень странные вещи, эпатировал публику и устраивал неоднозначные перформансы. Кто-то даже поговаривал о том, что актер сошел с ума. В какой-то момент Шайя взял себя в руки и в 2012 году появился в криминальной драме «Самый пьяный округ в мире» вместе с Томом Харди и Джессикой Честейн. Картина получила высокие оценки, и репутация Лабафа была восстановлена. С тех пор актер практически каждый год радует поклонников новыми картинами. А в 2019 году вышло аж 3 крупных проекта с его участием: «Арахисовый сокол», «Сборщик налогов» и «Лапочка».

13. Джиллиан Андерсон, «Ганнибал»

Джиллиан Андерсон, более известная как агент Скалли из «Секретных материалов», на самом деле не любит эту звездную роль. По словам актрисы, она отняла у нее слишком много сил и времени. Да, именно Скалли принесла Андерсон бешеную популярность, но она же чуть не погубила актерскую карьеру Джиллиан. В какой-то момент актриса даже вынуждена была уехать из США в Великобританию, чтобы играть в театре и наконец-то насладиться серьезным творчеством. Вновь вернуться на экраны Андерсон помогла роль в сериале «Ганнибал», где она сыграла утонченного психотерапевта. Изменившаяся и элегантная Джиллиан идеально вписалась в этот проект, и к 3-му сезону ее героиня стала одним из главных персонажей. Сейчас Андерсон активно снимается в кино и сериалах.

14. Майкл Китон, «Бёрдмэн»

В конце 80-х Китон получил известность благодаря каноничной роли Бэтмена в картинах Тима Бертона. После того этого карьера актера довольно резко пошла на спад: он снимался редко, а его проекты оставались практически незамеченными. Неудивительно, что в нулевые Майкл полностью исчез из поля зрения публики и получил статус актера одной роли. Однако рано было списывать Китона со счетов: в 2014 году он вернулся в мир большого кино в картине Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн». Интересно, что в картине он, по сути, играет самого себя — актера, который стал заложником одной роли. Видимо, поэтому эта работа удалась ему так хорошо. После такого успеха Майкла пригласили в фильм «В центре внимания» и в проект Marvel «Человек-паук: Возвращение домой».

15. Риз Уизерспун, «Дикая»

Комедия «Блондинка в законе» сразу принесла Риз Уизерспун успех и славу. За эту роль актриса получила «Золотой глобус», а образ Эль Вудс надолго закрепился за Риз. Вскоре был снят сиквел, который прошел в прокате не менее удачно, а это означало, что Уизерспун будет обречена играть довольно однотипные роли милой и недалекой блондинки. Нельзя сказать, чтобы актриса когда-то страдала от отсутствия предложений о работе, но все-таки полностью раскрыть свой потенциал Риз долгое время не могла. В 2014 году она согласилась на роль в фильме «Дикая», основанном на автобиографической книге Шерил Стрэйд. По сюжету девушка решает в одиночку пройти 1 770 км, чтобы избавиться от душевных травм после развода и смерти матери. Именно этот проект позволил взглянуть на Уизерспун как на серьезную драматическую актрису. С тех пор Риз снимается в весьма сильных проектах, начиная от сериала «Большая маленькая ложь» и заканчивая недавней премьерой Apple «Утреннее шоу».