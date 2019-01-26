15 ярких ролей, от которых отказались известные актеры (И потом жалели об этом)

4

11

13.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пересматривая любимый фильм или сериал снова и снова, мы уже не представляем на месте главного героя кого-то другого. А ведь на стадии производства многие из знаменитых картин выглядели совсем иначе. Если бы не те или иные обстоятельства, мир знал бы совсем других Кэрри Брэдшоу, Джерри Магуайера, Дона Дрейпера.

Редакция AdMe.ru продолжает знакомить вас с историями создания культового полнометражного и многосерийного кино. Посмотрим, от каких ролей отказались популярные актеры, и узнаем, пожалели ли они потом об этом.

1. Виола де Лессепс (Влюбленный Шекспир): Джулия Робертс

Еще в 1991 году роль возлюбленной великого поэта предложили именно Робертс. Актриса согласилась, поскольку ей понравился сценарий. А еще она рассчитывала на работу в паре с обладателем «Оскара», востребованным в то время актером Дэниелом Дэй-Льюисом. Однако тот проектом не заинтересовался, и тогда Джулия Робертс отказалась от роли за полгода до начала съемок. Работа над фильмом была приостановлена на 5 лет. На смену Робертс пришла Гвинет Пэлтроу и справилась с ролью Виолы настолько хорошо, что получила за нее «Оскара». Кто знает, может быть, не уйди Джулия Робертс из фильма, получила бы свою золотую статуэтку намного раньше.

2. Эннис Дел Мар (Горбатая гора): Райан Филлипп

На стадии разработки команда фильма «Горбатая гора» столкнулась с массой сложностей. Изначально режиссером выступал Гас Ван Сент, его попытки пригласить на роль фермера Энниса известных актеров заканчивались категорическими отказами. Райан Филлипп, Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Брэд Питт не были готовы к работе в таком скандальном амплуа. Когда в режиссерском кресле Ван Сента сменил Энг Ли, изменилась и тактика подбора актеров. Стали привлекать менее звездные кандидатуры. Так, Энниса сыграл Хит Леджер, за что после выхода фильма он был номинирован на несколько престижных кинонаград.

3. Джек Твист (Горбатая гора): Марк Уолберг

Второго центрального персонажа в фильме мог бы сыграть Марк Уолберг: именно ему сначала была предложена роль Джека Твиста. Однако Марк отказался от нее по религиозным соображениям. Он ярый католик и берется только за те роли, которые ему рекомендует его духовник. Естественно, тема гомосексуальных любовных отношений не вписывается в рамки дозволенного католической церковью. А вот Джейк Джилленхол не побоялся условностей. Смелость и профессионализм актера были вознаграждены множеством номинаций и одной премией (BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана).

4. Эль Вудс (Блондинка в законе): Кристина Эпплгейт

Роль ветреной блондинки, которая решает доказать своему бывшему парню и всем вокруг, что она может быть серьезным юристом, изначально предлагалась Кристине Эпплгейт. Но у актрисы за плечами уже была подобная работа, и она испугалась, что станет заложницей этого амплуа. Позднее актриса призналась: отказавшись от роли Эль Вудс в фильме «Блондинка в законе», она допустила досадную ошибку. Риз Уизерспун не побоялась в очередной раз примерить на себя образ классической блондинки, и сегодня уже невозможно представить кого-то другого в роли Эль Вудс. Работа Риз получила награду MTV за лучшую комедийную роль, а сам фильм стал комедией на все времена.

5. Дирк Дигглер (Ночи в стиле буги): Леонардо Ди Каприо

По изначальной задумке режиссера фильма Пола Томаса Андерсона, роль посудомойщика Эдди, который превращается в звезду кино для взрослых Дирка Дигглера, должен был исполнять Ди Каприо. Актер впечатлил Андерсона своей игрой в фильме «Дневник баскетболиста». Но Леонардо уже был утвержден на роль Джека в «Титанике», так что это предложение пришлось отклонить. Тогда режиссер пригласил на эту роль второстепенного персонажа из того же «Дневника баскетболиста» — Марка Уолберга. Несмотря на свою религиозность, Марк Уолберг согласился исполнить роль Дирка Дигглера. Хотя позднее он и причислял эту работу к списку тех, за которые ему стыдно, именно после нее о Уолберге заговорили кинокритики, к нему пришла широкая известность. А вот Ди Каприо впоследствии пожалел, что выбрал «Титаник», а не «Ночи в стиле буги».

6. Кэрри Брэдшоу (Секс в большом городе): Дана Дилейни

Задумывая этот сериал, режиссер Даррен Стар видел в образе Кэрри актрису Дану Дилейни. Она приглянулась ему после выхода в свет фильма «Мальчишник наоборот». Там девушки собираются вместе, сплетничают про мужчин, про отношения. Сценарий «Секса в большом городе» очень напомнил Дане тот фильм, и она решила, что больше не хочет работать в этом амплуа. Сара Джессика Паркер прекрасно справилась с ролью сильной и независимой женщины, вокруг которой разворачиваются события сериала. Эта работа прославила актрису на весь мир и принесла несколько престижных кинонаград.

7. Дэвид Миллз (Семь): Дензел Вашингтон

Многим актерам, которых создатели фильма «Семь» пытались привлечь к работе над картиной, сценарий показался слишком мрачным. Так, роль Дэвида Миллза изначально была предложена Дензелу Вашингтону. О своем отказе сыграть этого персонажа актер впоследствии сожалел. В итоге режиссерская работа Дэвида Финчера получила высокую оценку критиков и массу наград, была введена в Зал славы. А роль детектива Миллза, исполненная Брэдом Питтом, принесла актеру приятную награду — MTV Movie Awards в номинации «Самый желанный мужчина».

8. Вивьен Ли (Семь дней и ночей с Мэрилин): Кэтрин Зета-Джонс

Экранизация реальной истории о неделе из жизни легенды шоу-бизнеса 1950-х собрала на съемочной площадке целый букет из звезд современного кино. Помимо Мэрилин Монро, центрального персонажа повествования, в картине отметилась и еще одна дива того времени — Вивьен Ли. Изначально эту роль предложили Кэтрин Зете-Джонс. Но на момент съемок актриса ухаживала за своим мужем, Майклом Дугласом, который проходил лечение от рака. В итоге Вивьен Ли сыграла Джулия Ормонд. И хотя это эпизодический персонаж фильма, воплотить образ великой кинодивы тех лет — это большая честь для любой актрисы.

9. Джерри Магуайер (Джерри Магуайер): Том Хэнкс

Когда Кэмерон Кроу, режиссер картины, еще только собирался утвердить проект в киностудии TriStar Pictures, он уже показал сценарий Тому Хэнксу. Он писал его под этого актера и очень рассчитывал, что тот согласится на главную роль. Хэнксу сценарий очень понравился, но он решил, что не подходит, что ему не хватает агрессивности, необходимой для достоверного воплощения Джерри Магуайера. Поиски другой кандидатуры привели Кроу к Тому Крузу. И эта роль стала одной из самых значительных в портфолио актера. Кроме того, она принесла Крузу вторую в его жизни номинацию на «Оскара».

10. Лайм (Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2): Лили Рэйб

Звезда сериала «Американская история ужасов» не раздумывая отвергла роль, пусть и маленькую, но в фильме-бестселлере. Лили Рэйб предложили сыграть в финальной части нашумевшей трилогии Лайм, победительницу 55-х Голодных игр и проводника во Втором дистрикте. Актриса отказалась от этого проекта в пользу работы в театре, в то время она играла Беатриче в пьесе Шекспира «Много шума из ничего». Внушительный гонорар, который светил Рэйб в очень успешном фильме, не смог перевесить потребность в самореализации актрисы в театральном искусстве. Так роль исполнила звезда другого сериала — Гвендолин Кристи, известная широкой публике как Бриенна Тарт из «Игры престолов». И хотя Лайм — персонаж эпизодический, эта работа помогла Гвендолин показать себя с новой стороны, благодаря чему в фильмографии актрисы появились и другие интересные роли.

11. Дон Дрейпер (Безумцы): Томас Джейн

Создатели сериала «Безумцы» изначально видели в роли непревзойденного гения рекламного бизнеса Дональда Дрейпера актера Томаса Джейна. Однако тот отказался, категорически заявив, что на телевидении не снимается. Не искушенный громкими киноролями Джон Хэмм согласился на роль Дрейпера и не прогадал: получил несколько престижных наград за эту работу. К актеру пришла всемирная известность, последовали приглашения в другие сериалы и полнометражные фильмы. А Джейн, кстати, вскоре после своего отказа от работы в «Безумцах» все же поддался на уговоры телекомпаний и начал работу в сериале, правда, не таком успешном и известном.

12. Шер Хоровитц (Бестолковые): Сара Мишель Геллар

Культовая комедия 1990-х могла бы выглядеть совсем иначе, если бы на главную роль в ней согласилась уже довольно популярная на тот момент Сара Мишель Геллар. Но актриса была занята на съемках сериала «Все мои дети» и потому отказалась от роли Шер Хоровитц. Так роль досталась Алисии Сильверстоун, и после выхода фильма «Бестолковые» к актрисе пришла широкая известность. Зрители полюбили и саму Алисию, и ее персонажа, и сегодня уже невозможно представить Шер другой.

13. Майкл Скотт (Офис): Пол Джаматти

Популярный американский сериал выпустил канал NBC. На стадии подготовки к съемкам тогдашний президент компании Кевин Рейли очень хотел снять в роли робкого регионального менеджера Пола Джаматти. И хотя актер на тот момент довольствовался все больше ролями второго плана, от работы в «Офисе» он отказался. Для воплощения образа Майкла Скотта взяли Стива Карелла. Мир увидел любимого миллионами персонажа, а Карелл сыграл одну из самых ярких и успешных ролей в своей карьере.

14. Рен Маккормак (Свободные): Том Круз

В самом начале своей карьеры Том Круз мог сняться в главной роли в мюзикле «Свободные». По мнению создателей фильма, Рен Маккормак был написан под этого молодого актера. Но набиравший популярность Круз уже был занят на съемках другой картины. В итоге роль досталась чуть более опытному и известному Кевину Бейкону. Он прекрасно справился с образом Маккормака, полюбившегося зрителям. Фильм собрал неплохую кассу, а популярность Бейкона возросла.

15. Уолтер Уайт (Во все тяжкие): Мэттью Бродерик