15 вырезанных сцен, которые раскрывают культовые фильмы с совершенно иной стороны

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Какую песню могла спеть Робин из «Как я встретил вашу маму» на своей свадьбе? Что стало с Биффом во второй части трилогии «Назад в будущее»? Какой безумный подарок подарил принц Шотландии принцессе Жасмин в новой экранизации «Алладина»? Ответы на эти и многие другие вопросы нельзя найти в самих фильмах, но они есть в тех сценах, которые не вошли в окончательный монтаж.

Как истинные киноманы, мы в AdMe.ru пересмотрели сотни вырезанных сцен и выбрали те, которые могли бы добавить изюминку любимым всеми фильмам.

Назад в будущее

Много путешествий во времени не бывает. «Назад в будущее» доказывает это уже на протяжении 30 лет. Но даже в такой «засмотренной» и дорогой сердцу классике можно встретить пару сюрпризов.

Многие так и не поняли, что случилось со старым Биффом во 2-й части трилогии после того, как он угнал DeLorean, чтобы отдать спортивный альманах самому себе в прошлом. Вырезанная сцена все объясняет более чем наглядно. Дело в том, что та временная реальность, в которой оказываются Док, Марти и старый Бифф в 2015 году, начинает меняться, особенно для самого Биффа. Ведь вся его жизнь теперь должна пойти по совсем другому сценарию, где он станет баснословно богатым и женится на Лоррейн. Поэтому Таннен из 2015-го уже не может существовать, и он исчезает. Выходит, он пожертвовал собой ради самого себя.

Есть еще кое-что. Мы этого не знали, но в 3-й части стычка между Марти и шайкой Таннена стала возможной потому, что Бешеный Пес убил маршала Стрикленда по дороге в город. Маршал вместе со своим сыном преградили бандитам въезд в город. И когда уже вроде бы договорились мирно разойтись, Бешеный Пес выстрелил в спину Стрикленду. Вот почему никто не помешал ему стреляться с Марти на главной улице Хилл-Вэлли. Жестокая и печальная сцена, неудивительно, что ее решили убрать из фильма.

Головоломка

За что мы так любим «Головоломку»? Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость живут в голове у каждого, и так здорово представить, как они там внутри нажимают на рычажки и меняют наше настроение.

Совершенно ясно, что революция в характере Райли — это главное событие, вокруг которого строится весь сюжет мультфильма. Но разве не хочется увидеть немного будничной жизни эмоций? В мультфильме изначально должна была быть замечательная сцена, которая показывает, что Брезгливость не только разбирается с брокколи, но и в самом деле защищает Райли. А эта сцена была и вовсе оставлена на этапе раскадровки. Пока Радость и Бинго-Бонго гуляли по внутреннему миру Райли, они зашли в зону «Строительство», призванную расширять сознание Райли и внедрять такие новшества, как генератор сарказма, библиотека плохих слов и центр изучения мальчиков.

И Радость, и Бинго-Бонго сошлись во мнении, что ничего этого не нужно и стоит оставить все как есть или лучше даже вернуться во времена игр и веселья. Может быть, они же подговорили создателей мультика не реализовывать эту идею?

Мстители: Финал

Среди прочих удаленных сцен, которые будут любопытны тем, кто видел фильм «Мстители: Финал», есть кадры, где Железный Человек получает предложение работы от собственного отца.

Дело происходит в прошлом, часть этой сцены вошла в окончательную версию. Вырезанные кадры и само предложение совместной работы показывают, насколько все-таки отец был очарован своим сыном из будущего. Этот момент весьма неплохо дополнил бы и без того очень трогательный отрывок фильма.

Аладдин

В новом ремейке культовой истории про Аладдина могла бы иметь место шикарная сцена, в которой Джинн рассказывает, как его предыдущие клиенты загадывали совершенно необдуманные желания. Например, один из них захотел, чтобы все, к чему он прикоснется, превращалось в золото, и в итоге сам стал золотой статуей.

Кроме того, из фильма вырезали целую песню, которую поют Аладдин и Жасмин. И есть еще одна удаленная сцена, в которой жених из Шотландии преподнес принцессе огромную золотую пушку, но Жасмин такой подарок не оценила.

Как я встретил вашу маму

Несколько удаленных сцен из финальных серий 9-го сезона преобразили бы концовку, которой многие критики были крайне недовольны.

В вырезанном эпизоде нам показывают, каким именно образом у главного героя могла возникнуть идея рассказать детям о почти 9 годах своей жизни. Маленькая дочь спрашивает, как Тед встретил ее маму, он же обещает ответить на этот вопрос позже. Как мы знаем, история вышла внушительная. А еще создатели сериала лишили зрителей легендарного момента, когда Робин на свадьбе с Барни поет песню про торговый центр в качестве подарка друзьям. Очень советуем перейти по ссылке и посмотреть, как это было.

Моана

Может быть это и к лучшему, что сцену, в которой Моана и Мауи встречают огромную 8-глазую летучую мышь, решили не включать в окончательную версию мультфильма.

Даже в черновом варианте она выглядит как маленький детский фильм ужасов. Впрочем, как мы знаем, оба героя не пострадали, так что волноваться на самом деле не о чем.

Чужестранка

Есть мнение о том, что романтическому повествованию о медсестре из XX века и горце из века XVIII сильно не хватает акцента на самом факте путешествия во времени и возможном изменении истории.

В вырезанном диалоге Клэр и Джейми накануне битвы при Престонпансе как раз затрагивают эту тему. Существует «эффект бабочки» или же история идет своим чередом, несмотря на те изменения, которые влекут за собой перемещения во времени? Если вас когда-нибудь занимал этот вопрос или, может, вы сами собираетесь отправиться на 200 лет в прошлое и выйти там замуж за высокого рыжего горца, то обязательно посмотрите этот отрывок. Вернемся в первый сезон. Помните серию, где Мерта и Клэр отправились на поиски Джейми? Есть совсем небольшой, но очень показательный момент, который еще лучше раскрывает характер угрюмого крестного отца главного героя. Мерта поклялся, что, если Джейми действительно пропал навсегда, он будет защищать Клэр до конца своих дней. И это серьезно, ведь слово горца — закон.

И еще одна, пожалуй, самая противоречивая сцена, происходит также в первом сезоне. Гейлис Дункан говорит с Джейми и предупреждает, чтобы он больше не причинял вреда Клэр. В противном случае она угрожает применить один из своих отваров, которые могут навредить ему. С одной стороны, Гейлис оказывается преданной и проницательной подругой, которая догадывается, что Клэр из будущего и что ее нужно защитить. С другой стороны, она невольно рискует усугубить свою репутацию, ведь поговаривают, что она ведьма.

Наконец, эта сцена заставляет задуматься, так ли искренни были намерения Джейми помириться с женой и больше не поднимать на нее руку.

Звездные войны: Последние джедаи

Смерть капитана Фазмы в «Последних джедаях» — это сцена, которая заслуживает объяснения и отдельного внимания. Изначально Фазма должна была быть гораздно более волевым и важным персонажем в картине. Фанаты знают, что ее история полна драматизма, который в итоге не попал в фильм. И даже сцена ее смерти оказалась урезанной. Но на самом деле был и альтернативный вариант.

В той версии, которая не вошла в окончательный монтаж, Фазме удается победить Финна. После этого их окружают штурмовики. Тогда Финн говорит, как в «Пробуждении силы» она помогла получить необходимые коды, чтобы ей сохранили жизнь. Фазма понимает, что ее дело плохо, набрасывается на штурмовиков, хочет сбежать, но ей это не удается. Она снова вступает в бой с Финном, в нее стреляют, и тогда она падает в бездну.

До встречи с тобой

Когда фильм снимается по книге, в итоге получается либо самостоятельное произведение, которое можно смотреть без прочтения печатной версии, либо слабая пародия на нее. В случае с лентой «До встречи с тобой» адаптации как таковой не получилось. Вместо этого вышел своего рода краткий пересказ.

Если смотреть кино после прочтения романа, кажется, что видишь вершину айсберга, вся суть которого осталась за кадром. Эти не вошедшие в окончательную версию сцены занимают всего 6 минут, но немного помогают раскрыть суть персонажей и заставляют пресловутый айсберг выглянуть на поверхность чуть больше.

Ральф против интернета

Завязка 2-й части истории про Ральфа строится, как обычно, на воле случая, желании помочь другу и небольшом героизме. Когда сломался руль от «Сладкого форсажа» и игровому автомату стала грозить свалка, главные герои решили рискнуть и отправиться в интернет на поиски спасительного нового руля. Им вовсе не стало тесно в своем аркадном мире, просто надо было как-то действовать.

Мы узнали, что создатели мультфильма «Ральф против интернета» сначала отправили на поиски Wi-Fi-соединения не только Ванилопу и Ральфа, но и целую компанию их приятелей. Этот момент интересно посмотреть не только потому, что он лучше раскрывает характеры персонажей, но и для того, чтобы увидеть, как аниматоры делают черновики к своим шедеврам.

Теория большого взрыва

Этот сериал совсем недавно закончился после 12 лет в эфире. Те, кто был верен «Теории большого взрыва» все эти годы, видели, как менялись персонажи, как взрослели, социализировались, добивались успехов в личной жизни и карьере. После выхода заключительного эпизода съемочная группа удивила поклонников сериала финальным флешмобом — танцем под песню Backstreet Boys «Larger than Life». И теперь нам приятно вспомнить, как все начиналось.

Помните пилотную серию, где любимые всеми ботаники встречают Пенни? Кажется, в том эпизоде персонажи и появились впервые. Но это не так. Был еще один «пилот», в котором Леонард и Шелдон встречают девушку Кейти и приглашают ее на обед. Сразу бросается в глаза, что довольно скучная жизнь двух физиков в той 1-й версии была такой и визуально. Впоследствии создатели сериала смоги заменить коричневато-серые депрессивные тона на яркие и позитивные и в одежде актеров, и в окружающей обстановке. Впрочем, курточка Шелдона осталась неизменной.

Оно

Есть несколько вырезанных сцен, которые помогут лучше понять cюжет и характеры героев. Например, альтернативное начало. Джорджи Денбро старается успеть за бумажным корабликом и теряет его в дождевом сливе, где прячется танцующий клоун Пеннивайз. В этой версии рука остается на месте и мальчика не тащат вниз. Он убегает с корабликом, зато на лице клоуна мы видим ужасное разочарование.

Есть сцена из книги, где Генри Бауэрс использует мазь, чтобы вылечить раны от рукоприкладства отца-алкоголика. Этот эпизод хорошо раскрывает характер персонажа. Дома он послушно подчиняется, но стоит ему выйти к друзьям — тут же надевает маску крутого парня. Стэнли, который кажется очень слабым в течение фильма, предстает в ином свете во время речи на бар-мицве. Он обвиняет окружающих в слепоте и игнорировании всего, что происходит вокруг. По понятным причинам аплодирует ему только Ричи.

Альтернативная концовка тоже имеется. В театральной версии сюжет заканчивается моментом, когда все «лузеры» попрощались друг с другом. Но в расширенном варианте есть небольшой хеппи-энд. Семья Билла собирается в дорогу, и мать целует его со словами о том, что они скоро приобретут новые воспоминания. Но, чтобы никто не расслаблялся, камера останавливается на канализации, которая причинила семье немало страданий. Пеннивайза там нет, но это пока. Начинается дождь, и волей-неволей думаешь, что вряд ли кошмары города на этом прекратятся.

Шазам!

Это кино о подростке, который неожиданно для себя приобрел возможность превращаться в супергероя. Философия картины: в каждом из нас живет свой супергерой, но овладеть магическими силами может далеко не каждый, а только тот, кто сумеет противостоять волшебному соблазну.

Но интересно, что обычно в подобных сюжетах сверхъестественные силы сами принимают решение, кого выбрать. А здесь надо пройти собеседование и испытание. Например, главный злодей фильма становится таковым, потому что то самое испытание когда-то провалил. В результате всю жизнь искал обратный путь в магическую пещеру и в итоге нашел. Отсюда можно сделать только один вывод: не стоит всем подряд показывать залы, которые должны защищать землю от 7 смертных грехов. В нашем распоряжении есть 2 вырезанные сцены. Первая — альтернативное начало, где показана жизнь доктора Сиваны до того, как он стал злодеем. Если в оригинальной версии он впервые встретился с волшебником во время автокатастрофы, то здесь он просто ужинал с семьей, а убегая от старшего брата, который явно собирался его поколотить, очутился в той самой пещере.

Вторая сцена, которую не показали зрителям, относится к финалу. Преобразившаяся суперсемья главного героя рассаживается по тронам в волшебной пещере, и оказывается, что одно место пустует. Неизвестно, кому предназначается последний трон, однако есть версия, что создатели фильма намекают на Черного Адама, который раньше был чемпионом, но потом перешел на сторону зла.

Фанаты даже предположили, что Черный Адам появлялся в ленте «Шазам!» в образе пса, который мешал опустить упавший с моста автобус. А режиссер Дэвид Ф. Сандберг в твиттере в шутку (или нет) подтвердил эту теорию: «Да. 100 %», — написал он.

Мстители

Стивен Роджерс, он же Капитан Америка — тот персонаж, судьба которого вызывает как минимум интерес. Все-таки не каждый засыпает во льдах и приходит в себя десятилетия спустя в совершенно изменившемся мире.

Из фильма «Мстители» была удалена сцена, которая показывает, какие чувства испытывает Стивен; как читает о друзьях, которых уже нет; как узнает особенности нового, незнакомого для него времени. Он, безусловно, подавлен и не знает, как справиться с этой переменой. Именно благодаря этой сцене было бы легче понять, какой победой для Роджерса стало то, что он нашел для себя новое место и новое призвание.

Человек-паук: Вдали от дома

«Человек-паук: Вдали от дома» — очередной фильм о Питере Паркере, который вышел в июне 2019 года. Сюжет раскрывается в самом названии. Спайдермен спасает мир от злодея, но на этот раз — во время заграничного путешествия. Итак, место действия — Европа. Перед главным героем стоит сложный выбор: совершить геройский поступок или закрутить отношения в девушкой.

Вырезанные сцены не играют решающей роли в сюжете, но открывают зрителю пару забавных моментов из повседневной жизни Человека-паука. В первой он должен забрать готовый паспорт, который необходим ему для поездки. В учреждении огромная очередь, поэтому Спайдермен решает немного схитрить. Он отправляет механического паучка, чтобы тот открыл одно из неработающих на тот момент окон приема документов местного МФЦ.

Во второй сцене показано, как Питер и ЭмДжей летят обратно домой на самолете. Они всего лишь спят, прислонившись друг к другу головами, но это лишний раз показывает, что их отношения полны нежности и доверия.

Вам нравится искать дополнительные материалы к фильмам или же вы предпочитаете не перебивать впечатления от просмотра официальной версии?