15 свежих детективов, загадки которых будут держать вас в напряжении до самого конца

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Хорошие детективные истории способны помочь быстро и эффективно расслабиться и снять накопленное напряжение. Чтобы помочь киноманам провести досуг со вкусом и пользой, мы как раз собрали для вас такие.

AdMe.ru разобрался в оттенках жанра и выбрал для читателей свежие сериалы, среди которых каждый найдет то, что ему по душе.

1. Терновый куст (2019)

Всей душой любите загадочный «Твин Пикс»? Взгляните на историю детектива Аллегры Дилл: ее сестру убили, она в бешенстве и ищет ответы, но вместо этого вмешивается в грязные дела местных властей. Эта адаптация Энди Гринвальда одноименной книги Росса Томаса 1984 года получилась невероятно стильной — классический нуар с элементами сюрреализма погружает зрителя в разогретую до накала атмосферу тайны. Рейтинг IMDb: 6,4

2. Преступник: Великобритания (2019)

Для вас самое интересное в детективах — это игра в кошки-мышки между детективами и преступниками? Тогда стоит сфокусироваться на этом сериале, который покажет интенсивную психологическую дуэль на допросе и расскажет 12 историй из 4 разных стран. Такой экспериментальный подход Netflix по достоинству оценили критики. В ролях служителей закона выступят Дэвид Теннант и Хейли Этвелл. Рейтинг IMDb: 7,4

3. Год Кролика (2019)

Если детективные истории вы любите, а вот от депрессивной атмосферы подустали, то эта история точно для вас. Смешной, как и его главный герой, большой и неловкий инспектор Кролик, сериал покорит любителей английского юмора и викторианской эпохи. Рейтинг IMDb: 7,4

4. Незнакомка (2020)

Что бы вы сделали, если бы однажды к вам подошла незнакомка и выдала страшную тайну близкого человека? Взгляните на Адама Прайса, который узнал о жене нечто такое, с чем непросто жить. Сериал снят по одноименному роману Харлана Кобена, основанному на идее, что у каждого есть секрет с разрушительным потенциалом. Критики отмечают актерский состав, который играет так профессионально, что непременно захочется включить еще одну серию. Рейтинг IMDb: 7,4

5. Мессия (2020)

Представьте, что в мире появляется мужчина и объявляет себя мессией, и, активно используя соцсети, собирает вокруг огромное количество сподвижников. Поверили бы ему? Вот и агент ЦРУ Эва Геллер не очень-то верит. Критики назвали этот сериал новой «Родиной», только с божественным поворотом, и подытожили, что сериал точно может спасти от внешнего мира по крайней мере на 10 часов. Рейтинг IMDb: 7,7

6. Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей (2020)

Это история про Линкольна Райма, знаменитого криминалиста, прикованного к постели. Ему помогает Амелия Донаги в расследовании дела о серийном убийце. Сериал снят по одноименной книге Джеффри Дивера, а главные роли сыграли Рассел Хорнсби и Ариэль Кеббель. Критики отметили, что сам сериал гораздо лучше его названия и явно придется по душе любителям историй про безумных маньяков. Рейтинг IMDb: 6,7

7. Зыбучий песок (2019)

Перед нами Майя, девочка из хорошей семьи. Однажды в ее школе происходит стрельба. На суде предстоит разобраться в отношениях девушки с ее одноклассниками и в том, виновна ли она в случившейся трагедии. Адаптация скандинавского бестселлера Малин Перссон Джиолито, воплощенная сценаристкой «Моста» Камиллой Альгрен, была тепло принята зрителями, которые прозвали сериал «Мостом» для школьников. Рейтинг IMDb: 7,6

8. Допрос (2020)

Этот сериал основан на реальной истории молодого человека, осужденного за жестокое убийство матери, которое, возможно, не совершал. На протяжении 20 лет он борется за свою невиновность. Каждый эпизод написан по тексту материалов допроса, оставшихся после этого дела. История раскрывается нелинейно, серии, которые названы именами персонажей, можно смотреть хоть вперемешку. Если вы из тех, кто не выключает плеер после надписи «Основано на реальных событиях», то не пропустите. Рейтинг IMDb: 7,3

9. Лицом к лицу (2019)

Представьте себе убитого горем отца, который продолжает расследовать убийство дочери, хотя все вокруг твердят, что она ушла из жизни по своему желанию. Встречайте, это Бьерн. Атмосфера накаляется до предела, когда Бьерн подбирается к истине. Зрители отметили работу Ульрика Томсена, сыгравшего главную роль, и то, что сериал отлично показывает отношения отцов и дочерей. Рейтинг IMDb: 7,0

10. Бледный конь (2020)

Вам приходилось кого-то отговаривать от веры в гороскопы? Тогда вы поймете главного героя. Марку Истербруку нужно отыскать рациональное объяснение серии загадочных убийств. Ведь местные верят, что это дело рук 3 ведьм, проживающих на вилле «Бледный конь». Этот сериал, снятый по мотивам романа Агаты Кристи, подарит визуальный праздник настоящим эстетам и восхитит тех, кто способен сохранить спокойствие перед лицом сверхъестественного ужаса. Рейтинг IMDb: 6,2

11. Падение в мертвые воды (2020)

Это история про Тома Кендрика и ужасную участь его семьи: они погибают во время пожара. В ходе следствия выясняется, что пожар произошел неслучайно. Их убил кто-то, кого они знали и кому доверяли. В сообществе маленького городка появляется трещина. Высоко оцененный критиками, сериал обещает быть трогательным, а игра Дэвида Теннанта и Анны Мадли и вовсе бесподобна. Рейтинг IMDb: 6,3

12. Убийство на ферме «Уайтхаус» (2020)

Этот сериал обращается к реальной истории убийства нескольких поколений одной семьи. Сценарий основан на масштабных исследованиях, интервью и открытых материалах. При детальном рассмотрении загадочных событий того рокового дня дело кажется еще более странным, учитывая тот факт, что признанный виновным по сей день продолжает оспаривать свою вину. Криминальная драма понравится тем, кто ценит точность в исследовании реальных историй. Рейтинг IMDb: 7,3

13. К жизни (2018)

Как думаете, настанет когда-нибудь день, когда человечество научится не стареть и не умирать? В сериале «К жизни» научилось, но получилось как-то не очень. Вот 120-летний полицейский Дариус Асрам, уставший от долгой карьеры, расследует дело о молодых сектантах, которые зачем-то хотят добровольно покинуть их, казалось бы, идеальный мир. Рейтинг IMDb: 6,4

14. Спаси меня (2018)

Хотели бы увидеть роль Ленни Джеймса, которую он играет не хуже, чем в «Ходячих мертвецах»? Вам нужен этот сериал! Главный герой Нелли (Ленни Джеймс) скромно живет в небольшой квартире со своей любимой женщиной, ходит на работу и отдыхает в ближайшем пабе. Но однажды его арестовывают из-за похищения дочери-подростка Джоди. Зрители особенно отметили яркие истории героев, которые не давали им отойти от экрана. Рейтинг IMDb: 7,7

15. Бродяга (2019)

Представьте себе приключения каскадера, который решил расследовать гибель своего племянника в авиакатастрофе. Вряд ли его что-то оставит, если он решает докопаться до ее причин вместе с сотрудницей Национального агентства разведки. Зрители, которые по каким-то причинам еще не смотрели корейские дорамы, высоко оценили этот сериал и отметили, что он ничуть не уступает западным. Рейтинг IMDb: 8,3