15+ случаев, когда наряды звезд с оптической иллюзией заставляли нас протирать глаза

Слова «оптическая иллюзия» у многих из нас ассоциируются с занимательными вирусными картинками из соцсетей. Но кое-кто из знаменитостей тоже умеет приковывать к себе внимание, создавая настоящие оптические иллюзии с использованием собственного тела. Некоторые из их нарядов подчеркивают изгибы фигуры, цель других — сбить с толку окружающих. Но в любом случае все они выглядят довольно смело и оригинально. Кира Найтли, Кейт Уинслет, Джейн Фонда и Эмилия Кларк — это далеко не полный список звезд, которые облачились в смелые геометрические платья. Кстати, некоторые знаменитости не раз выходили в свет в таком образе.