15+ случаев, когда наряды звезд с оптической иллюзией заставляли нас протирать глаза
Слова «оптическая иллюзия» у многих из нас ассоциируются с занимательными вирусными картинками из соцсетей. Но кое-кто из знаменитостей тоже умеет приковывать к себе внимание, создавая настоящие оптические иллюзии с использованием собственного тела. Некоторые из их нарядов подчеркивают изгибы фигуры, цель других — сбить с толку окружающих. Но в любом случае все они выглядят довольно смело и оригинально. Кира Найтли, Кейт Уинслет, Джейн Фонда и Эмилия Кларк — это далеко не полный список звезд, которые облачились в смелые геометрические платья. Кстати, некоторые знаменитости не раз выходили в свет в таком образе.
Нам в AdMe.ru пришлось протереть глаза, когда мы увидели 18 знаменитых женщин в своих обескураживающих нарядах, и мы готовы поспорить, что вы захотите сделать то же самое. Полосы, волны, квадраты, круги и замысловатые спирали — пристегнитесь, вас ждет визуальный аттракцион.
1. Кира Найтли, 2014
2. Ева Лонгория, 2013
3. Королева Испании Летисия, 2019
4. Кейт Уинслет, 2008
5. Кейт Уинслет, 2011
6. Кейт Уинслет, 2011
7. Гвинет Пэлтроу, 2013
8. Тиа Маури-Хардрикт, 2013
9. Оливия Уайлд, 2013
10. Джуди Грир, 2012
11. Келли Кларксон, 2018
12. Бруклин Деккер, 2012
13. Кара Делевинь, 2019
14. Джейн Фонда, 2012
15. Джоуи Кинг, 2020
16. Зои Казан, 2012
17. Ким Кардашьян, 2012
18. Эмилия Кларк, 2015
Вы любите одежду с принтом — оптической иллюзией? Какой из ваших нарядов необычнее всего? Поделитесь фотографиями с нами и другими читателями.