15 отличных непопсовых фильмов, в которых снимались известные актеры

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Чтобы выбрать интересный фильм на вечер, мы частенько обращаем внимание на актеров, исполнивших главные роли. И если вам кажется, что вы уже пересмотрели все стоящие работы со своими любимчиками, то спорим, что это не так?

AdMe.ru составил подборку малоизвестных фильмов, в которых блестяще сыграли лучшие голливудские актеры. Сколько из этих картин вы видели, признавайтесь?

Комната Марвина

Фильм рассказывает о непростых взаимоотношениях в семье, в центре которых стоят истории двух совершенно противоположных по характеру сестер, Бесси и Ли. Одна посвятила свою жизнь уходу за больным отцом, другая отличается взбалмошным характером и полным отсутствием взаимопонимания с сыном. Но судьба сложилась так, что сестрам и всей семье придется найти общий язык и сплотиться. Блестящий актерский состав (главные роли исполнили Мерил Стрип, Дайан Китон, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро) справился со своей задачей на пять с плюсом: характеры очень яркие, и невозможно не примерить события картины на себя. Фильм оставляет на душе светлые чувства и обязателен к просмотру всем и каждому. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Братья

Отличная драма, повествующая о судьбе двух братьев. Сэм — заботливый муж и офицер, Томми любит острые ощущения и риск, живет одним днем. Когда Сэм отправляется в Афганистан, он просит брата позаботиться о своей семье. Вскоре становится понятно, что старший брат пропал без вести... Картина поначалу кажется немного предсказуемой, но вскоре становится очевидно, что сюжет удивит зрителя не один раз. Во многом благодаря игре звездного трио, состоящего из Тоби Магуайра, Джейка Джилленхола и Натали Портман, фильм становится столь фактурным и трогающим за душу. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Жизнь этого парня

Жизнь главного героя переворачивается с ног на голову, когда его мать Кэролайн решает выйти замуж за надежного и серьезного мужчину по имени Дуайт. За мужественностью и силой глава семейства, как оказалось, прятал гнев и агрессию, которую не прочь выплеснуть на своих близких, в числе которых оказался и наш юный главный герой. Творческий тандем Ди Каприо и Де Ниро задевает за живое, ведь подобные отношения, увы, так часто можно встретить в жизни. Неудивительно, что картина снята на основе реальных событий. Фильм многому учит и особенно рекомендуется к просмотру молодым девушкам и юношам. Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Настоящая любовь

Сценарий картины написал Квентин Тарантино и продал его, чтобы снять «Бешеных псов». В результате фильм снял бывший уже в то время опытным мастером режиссер Тони Скотт. Сюжет, казалось бы, прост: главный герой-ботаник в исполнении Кристиана Слейтера влюбляется в девушку по вызову (ее играет Патрисия Аркетт). Само собой, очень скоро эта парочка вляпывается в безумные приключения. В эпизодических ролях картины также появились Брэд Питт, Кристофер Уокен, Гэри Олдмен и множество других талантливых актеров и актрис. Получилась бесшабашная, яркая, динамичная картина, ставшая плодом сотрудничества двух талантливых постановщиков. И вишенка на торте: композитором картины выступил Ханс Циммер. Рейтинг IMDb — 8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Сердце мое

Хелена Бонем Картер умеет играть не только безумных женщин: она хороша и в тонких драматических ролях. Действие картины разворачивается в 30-е годы прошлого века, а сюжет повествует о грустной истории любовного треугольника, в который угодили герои. Идеально подобранная музыка, строки из поэзии, талантливая актерская игра — одним словом, сошлись все звезды, чтобы угодить любителям качественных мелодрам. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Желтый платочек счастья

Если вам нравятся роуд-муви, тот этот фильм вы однозначно оцените. Главный герой, только что освободившийся из тюрьмы, бежит куда глаза глядят, а вскоре к нему присоединяются молодые парень и девушка. Волей-неволей все трое оказывают существенное влияние на судьбы друг друга. Молодые Кристен Стюарт и Эдди Редмэйн блестяще справились с ролью своеобразных проводников для главного героя в исполнении Уильяма Херта. Небанальный сюжет, эмоции героев, трогательные моменты — этот фильм идеален для просмотра дождливым осенним вечером: попробуйте и убедитесь в этом сами. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Перо маркиза де Сада

XVIII век. Кто он, скандально известный маркиз де Сад, — садист, извращенец, психически неуравновешенный человек или гений? Картина, основанная на реальных событиях, не является исторически достоверной, но великолепно обнажает проблемы, от которых общество страдает до сих пор. Мощнейшая работа Джеффри Раша, Хоакина Феникса и Кейт Уинслет, только-только прославившейся на весь мир после роли в «Титанике». Тот случай, когда после просмотра картины еще надолго остаешься в размышлениях. Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Правила виноделов

40-е годы, Америка. Главный герой Гомер вырос в сиротском приюте, где работает ассистентом-акушером. Так уж вышло, что он никогда не покидал пределов приюта. Но однажды судьба сводит его с Кэнди и ее молодым человеком, и перед Гомером наконец-то открывается возможность ощутить вкус новой жизни. Несмотря на драматичные события, фильм получился добрым и светлым, в том числе благодаря кинодуэту молодых Тоби Магуайра и Шарлиз Терон. Картина получила 7 номинаций на премию «Оскар» и выиграла 2 статуэтки. Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Суровое испытание

Сюжет картины основан на событиях, произошедших во время судебного процесса над салемскими ведьмами в XVII веке, и это кино во всей красе показывает то, какой жестокой и беспощадной была охота на ведьм. Блестяще переданная атмосфера того времени полностью погружает зрителя в давно ушедшую эпоху, да и работа актеров здесь на высшем уровне: Джоан Аллен, Вайнона Райдер и Дэниел Дэй-Льюис выложились в этих ролях буквально до последней капли. Немного жуткий, но чрезвычайно впечатляющий фильм, однозначно достойный просмотра. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Легенда Багера Ванса

Даже самым талантливым из нас порой бывает так непросто, что заканчиваются последние силы и надежда. Так вышло с одаренным гольфистом Раннульфом Джуну, который разочаровался в своей жизни и собственных способностях. Но встреча с загадочным Багером Вансом может помочь герою вновь обрести себя. Очаровательный легкий фильм с неподражаемыми Уиллом Смитом и Мэттом Деймоном, который имеет все шансы попасть в топ ваших любимых картин. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Не уходи

Если вы любите психологические драмы про отношения и Пенелопу Крус, то этот фильм вам однозначно понравится. Картина рассказывает о том, как сплелись судьбы преуспевающего женатого врача и нищей эмигрантки. Страсти, эмоции, боль, счастье — здесь собран целый вихрь чувств, и в то же время история выглядит до боли жизненной и настоящей. Приготовьте носовые платки, дамы и господа! Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Сомнение

Мерил Стрип, Эми Адамс и Филип Сеймур Хоффман в главных ролях, 5 номинаций на премию «Оскар» и Пулитцеровская премия за пьесу, на основе которой и сняли картину. Если аргументов для просмотра все еще недостаточно, то заинтригуем сюжетом: директор католической школы вступает в нешуточное противостояние со сторонником прогрессивной роли церкви и образования. Оторваться от просмотра картины будет крайне трудно: такие крепкие психологические драмы сейчас снимают ох как редко. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Почти знаменит

70-е годы прошлого века. Молодой и неопытный герой становится корреспондентом известного музыкального журнала Rolling Stone, а затем отправляется на гастроли вместе с рок-группой. Само собой, наш герой с головой погружается в бесшабашный мир музыкантов и попадает в приключения, о которых будет невозможно забыть. Сюжет картины кажется простым и незамысловатым, но в действительности фильм отличается крепким сценарием и как нельзя лучше демонстрирует все прелести взросления. Роль Пенни Лейн — одна из лучших в карьере Кейт Хадсон, также в картине можно заметить юную Зоуи Дешанель и неподражаемую Фрэнсис Макдорманд. Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Воин

Спортивная драма про молодого бойца по имени Томми, тренирующегося у своего отца-алкоголика. Герой возвращается к тренировкам после перерыва, чтобы подготовиться к главному бою своей жизни. Фильм не столько о спорте и преодолении, сколько о семейных отношениях и проблемах. Накал страстей такой, что во время просмотра теряешь счет времени. Отдельной похвалы заслуживает Том Харди: девушки, оторвать от него взгляд просто невозможно, даже не пытайтесь. Рейтинг IMDb — 8,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Преданный садовник

Фильм снят по мотивам одноименного бестселлера Джона ле Карре и рассказывает историю Джастина и Тесс — молодой пары, оказавшейся с дипломатическим визитом в Африке. Не станем раскрывать подробностей, но отметим, что картина выделяется интересной идеей и сюжетом, поднимает множество остросоциальных и этических вопросов и, конечно, запоминается актерскими работами Рэйчел Вайс (она получила премию «Оскар» за эту роль) и Рэйфа Файнса. Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1