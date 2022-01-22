15 отечественных актеров и актрис, досадно упустивших звездную роль

Андрей Мягков — учитель истории из «Большой перемены», Юрий Никулин — Иван Грозный и по совместительству управдом, а Яна «Красная Шапочка» Поплавская — главная звезда провокационной картины «Маленькая Вера». Вероятно, в какой-нибудь другой реальности все сложилось именно так. В нашей же эти образы на экранах в итоге воплотили совершенно другие актеры и актрисы.

Мы в AdMe.ru решили навести справки о 15 отечественных кинозвездах, которые могли сыграть знаковых персонажей, если бы не одно злосчастное «но».

Режиссер фильма «Большая перемена» видел в роли учителя истории Андрея Мягкова

Изначально именно Мягков рассматривался на главную роль в картине, но он был готов согласиться на нее только в том случае, если в роли Светланы Афанасьевны будет сниматься его жена — актриса Анастасия Вознесенская. Авторов картины такой расклад не устроил, и роль перешла Михаилу Кононову.

Яна Поплавская не сыграла в «Маленькой Вере», побоявшись опорочить образ Красной Шапочки

Режиссер картины видел именно Яну Поплавскую в образе Веры Маринины, да и актрисе эта роль нравилась, она даже прошла пробы. Но в конечном счете и сама актриса, и худсовет посчитали, что героиня детской сказки не должна сниматься в подобного рода кино. Тогда по рекомендациям на заглавную роль была приглашена Наталья Негода, которая отлично справилась с этой ролью.

Александр Домогаров рассматривался как главный претендент на роль Колчака в картине «Адмиралъ»

Актер плодотворно сотрудничал со сценаристами во время разработки фильма, он изучал документы и вносил свои предложения по поводу образа героя. Однако по воле случая съемки пришлось заморозить. Когда работа возобновилась, от кандидатуры Домогарова отказались, пригласив на эту роль Константина Хабенского, который больше подходил по типажу.

Роль Ивана Грозного писалась под Юрия Никулина, но он отказался от нее

Актер отметил, что у картин по произведениям Булгакова всегда сложная судьба, и посчитал, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» не станет исключением. На роль царя и управдома прослушивались 7 актеров, в итоге утвердили Юрия Яковлева, который блестяще с ней справился.

Главную роль в картине «Зимняя вишня» изначально должна была сыграть Наталья Андрейченко

Однако, когда съемки уже начались, актрису позвал замуж австрийский актер, продюсер и режиссер Максимилиан Шелл, и она уехала за границу. В итоге эту роль сыграла Елена Сафонова, которая также проходила прослушивание.

Сергей Шакуров отказался от съемок в «Зимней вишне», потому что не сыгрался с Еленой Сафоновой

Главная мужская роль по итогу перешла Виталию Соломину, который согласился на поступившее предложение, даже не просмотрев сценарий. У актера уже был опыт работы с режиссером Игорем Масленниковым, и он верил, что тот ему плохого не предложит.

Режиссер Тимур Бекмамбетов планировал на роль Гесера в «Ночном дозоре» Михаила Ульянова

Однако представители телеканала ОРТ, выкупившего права на экранизацию «Ночного дозора» и «Дневного дозора», настояли на кандидатуре Владимира Меньшова, который сам был очень заинтересован съемками в картине.

Изначально Алексей Жарков должен был исполнять роль Билли Кинга в «Человеке с бульвара Капуцинов»

Николай Караченцов же был приглашен на роль Черного Джека. Но она ему была малоинтересна, и он заявил, что хотел бы воплотить на экране образ Билли Кинга. Ему устроили пробы, и он оказался настолько убедителен, что режиссеру пришлось заменить Жаркова.

Зрители могли насладиться экранным дуэтом Гурченко и Басилашвили еще до «Вокзала для двоих» в картине «Суета сует»

Людмила Гурченко и Олег Басилашвили пробовались на главные роли в мелодраме Аллы Суриковой «Суета сует». Однако Сурикова посчитала, что ей — как начинающему режиссеру — будет тяжело работать с такими звездными актерами (тем более что Басилашвили опоздал на пробы, а Гурченко была в связи с этим раздражительной), и в итоге она отдала предпочтение дуэту Галины Польских и Фрунзика Мкртчяна.

Гоша Куценко мог появиться в главной роли в сериале «Участок»

На роль участкового Кравцова в полюбившемся отечественному зрителю сериале «Участок» претендовали сразу несколько известных актеров, среди которых были Гоша Куценко, Александр Домогаров и Михаил Ефремов (его кандидатуру продвигал сам сценарист). Однако никто из них не подходил под задуманный образ. Тогда в проект был приглашен Сергей Безруков, который успешно прошел кастинг.

Режиссер знаменитого «Белого солнца пустыни» Владимир Мотыль изначально утвердил на роль Петрухи Юрия Чернова

Однако актер был вынужден отказаться от этого предложения, хотя, по его признанию, ему очень хотелось сыграть молодого бойца. Ему пришлось выбирать между съемками в фильме и цирковым училищем, и он сделал выбор в пользу учебы. Эту роль в конечном счете исполнил Николай Годовиков.

Маргарита Терехова была приглашена на роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит»

Однако актрисе пришлось отклонить предложение Владимира Меньшова в пользу съемок в киноленте «Д‘Артаньян и три мушкетера». Тогда режиссер решил снимать в этой роли свою жену Веру Алентову.

Леонид Гайдай утвердил на роль Шурика в «Кавказской пленнице» Александра Потапова

Актер изначально проявил заинтересованность в этом проекте, но, когда дело дошло до съемок, пошел на попятную из-за большого количества предложений от других режиссеров. В итоге роль перешла Александру Демьяненко, на которого после этой киноленты обрушился грандиозный успех.

Елена Проклова была вынуждена отказаться от съемок в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж»

Актриса уже была утверждена на роль стюардессы Тамары, но, когда она уже должна была подписать контракт, ее срочно ввели в спектакли вместо уехавшей актрисы. После ухода из проекта Прокловой на ее место утвердили Александру Яковлеву.