15 новых актеров и актрис, которые уже дышат в спину звездам отечественного кино

Каждый год на экраны выходит огромное количество фильмов на любой вкус. Но не всегда в них играют исключительно известные актеры. Время идет, и у следующего поколения появляется возможность оставить свой след в киноиндустрии.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, кто из начинающих актеров и актрис мог бы прийти на смену уже известным отечественным звездам кино.

Анастасия Макеева — Ольга Дибцева

Кинодебют Ольги Дибцевой состоялся в 2008 году в фильме «Привет, киндер!». Популярность актрисе принесли такие картины, как «Деффчонки», «Майор Гром», «Холоп». В 2017 году Ольга представляла Россию на Каннском кинофестивале с короткометражной лентой «Добрый день».

Милош Бикович — Федор Бавтриков

В кинематографе Федор Бавтриков дебютировал в 2006 году, снявшись в небольшой роли в драме «Последняя исповедь». Затем последовали съемки в таких проектах, как «Братья-детективы», «Братья Карамазовы», «Пасечник», «Темный мир: Равновесие», «Саша + Даша + Глаша». Работает в театре Et Cetera.

Мария Порошина — Анна Котова-Дерябина

Анну Котову-Дерябину можно увидеть как в кино, так и в театре. Кинематографическая биография актрисы началась в 2007 году со съемок в ситкоме «Счастливы вместе». Анна хорошо знакома зрителям ролями в сериалах «Оттепель», «Деффчонки», «Любовь на районе», «Света с того света». Также она появилась в некоторых частях проекта «Полицейский с Рублевки».

Сергей Бурунов — Андрей Крыжний

Кинокарьера Андрея Крыжнего началась со съемок в эпизодах, например в ситкоме «Универ. Новая общага». Настоящую известность ему принесла роль глуповатого Банана в комедийном сериале «Физрук». Ради этой работы ему пришлось поправиться на 13 кг, а потом худеть. С 2020 года Андрей играет в комедийном сериале «Родком».

Елена Лядова — Яна Гладких

Яна Гладких впервые появилась на сцене Московского академического театра в постановке «Дворянское гнездо». За эту работу молодая актриса была удостоена премии Олега Табакова. А в кино она снялась еще раньше, в 15 лет, в эпизоде криминальной драмы «Жестокость». После чего сразу получила роль в сериале «Мачеха», который транслировался на протяжении двух лет. Известные ленты, в которых играла Гладких, — «Московские сумерки», «Куприн. Яма», «Филатов».

Олег Меньшиков — Дмитрий Власкин

Дебют Дмитрия Власкина на сцене состоялся еще в студенческие годы в спектакле «Mp3. Равель». На экране зрители увидели его впервые в 2013 году в комедии «Студия 17» на канале ТНТ. Однако узнавать на улицах стали после съемок в сериале «Физрук». Затем последовали роли в таких лентах, как «Веселые ребята», «Под созвездием Стрельца», «Молодежка», а также в нашумевшем триллере «Чикатило».

Ольга Сутулова — Ольга Лерман

С 2011 года Ольга Лерман выступает в московском Театре имени Е.Б. Вахтангова. Театральная карьера началась просто головокружительно: актриса получила главные роли в постановках «Анна Каренина» и «Евгений Онегин». За работу в последней ее номинировали на премию в категории «Лучшая женская роль среди начинающих». Телезрители увидели Ольгу Лерман в 2011 году в мелодраме «Партия в бридж», а популярность ей принесла комедия «Красавчик». В 2021 году Ольга получила приз за лучшую женскую роль в картине «Белый снег» на 29-м Всероссийском кинофестивале «Виват кино России!».

Анна Пескова — Татьяна Космачева

Первые киноработы появились у Татьяны Космачевой, когда она была еще студенткой. В их числе незначительные эпизодические роли в таких картинах, как «Формула зеро» и «Рекламная пауза». Но известности актриса достигла, снявшись в телесериалах «Закрытая школа» и «Провинциалка». Кроме того, Татьяна служит в Театре им. Маяковского.

Дмитрий Певцов — Василий Ракша

В начале своей кинокарьеры Василий Ракша сыграл крошечную роль в эпизоде теледетектива «Виола Тараканова. В мире преступных страстей — 2». А первая главная роль досталась ему в мини-сериале «Чучело-2». Для этой работы ему пришлось изменить внешность: набрать около 15 кг и побриться налысо. Фильм «Про любовь», в котором снялся Василий, получил главный приз и приз жюри на XXVI кинофестивале «Кинотавр».

Юлия Снигирь — Мария Андреева

Мария Андреева — российская актриса театра и кино. Ее дебют на телеэкранах состоялся в 2007 году в картине «Ностальгия по будущему». Широкую популярность и признание зрителей Мария получила после выхода фильмов «Духless» и «Духless-2». Также она играла в серии детективов «Паук», «Палач», «Шакал» и в исторической драме «Софья». С 2007 года работает в театре «Мастерская П. Н. Фоменко».

Кирилл Гребенщиков — Артем Быстров

Кинокарьера Артема Быстрова началась с небольшой роли в сериале «Отблески». В 2014 году он сыграл главного героя в драме «Дурак» и получил за эту работу приз «Леопард лучшему актеру». Артем известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Оптимисты», «Любовь по приказу», «Т-34», «Крик тишины», «Обгоняя время», «Охота на певицу».

Ольга Фадеева — Ирина Антоненко

Ирина Антоненко — фотомодель и актриса в одном лице. После победы в конкурсе «Мисс Россия − 2010» Ирина попробовала свои силы в кино. Ее первой работой стала роль в картине «Фантом». Самые известные ленты в ее фильмографии — «Отрыв», «Магомаев», «Корабль».

Леонид Барац — Роман Маякин

Фильмография Романа Маякина включает множество работ: «Глухарь», «Восьмидесятые», «Игрушки», «Психологини» и др. Но настоящую известность актер получил благодаря главной роли в комедии «Сладкая жизнь». А сериал «257 причин, чтобы жить», в котором он сыграл, взял приз в номинации «Движение. Навстречу» на фестивале кинодебютов «Движение».

Светлана Ходченкова — Татьяна Бабенкова

Слава пришла к Татьяне Бабенковой после съемок в сериале телеканала ТНТ «Полицейский с Рублевки». Параллельно с работой над ним она снималась в драме «Вольная грамота». В 2021 году актриса сыграла в сериале «Клиника счастья», а затем в научно-фантастическом проекте «Гелий-3».

Владимир Яглыч — Матвей Зубалевич

В 2006 году Матвей Зубалевич стал одним из участников проекта «Ты — кинозвезда!» на канале «MTV Россия». Там он показал себя наилучшим образом, вышел в финал и получил главную награду — роль в комедии «Дерзкие дни». Любовь телезрителей он завоевал, сыграв в таких лентах, как «Молодежка», «Физика или химия», «Время любить», «Ангел или демон», «Корабль».