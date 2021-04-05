15+ нелепых и утомительных клише, без которых не обходится почти ни один фильм ужасов

У фильмов ужасов огромное количество фанатов по всему миру. Их от просмотра новинок, снятых в этом жанре, не заставят отказаться ни низкие рейтинги, ни малоизвестные актеры в главных ролях. Но даже любители хорроров согласятся с тем, что со временем качество ужастиков словно становится все ниже и ниже. А все потому, что большинство режиссеров, снимающих подобное кино, перестали удивлять зрителя и пользуются теми же приемами, что и 20–30 лет назад.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие заезженные сюжетные повторы кочуют из одного фильма ужасов в другой. Может, кто-то из создателей страшилок глянет на это и решит в следующий раз во что бы то ни стало избежать использования подобных клише.

Ох уж эти бестолковые взрослые

Если в центре фильма ужасов оказываются дети или подростки, то им вряд ли стоит рассчитывать на помощь взрослых. Это вам не крошка сын Маяковского, которому стоило прийти к отцу, как он вмиг получил ответы на все интересующие вопросы. В хоррорах люди постарше никогда не верят детям. И не слушают, когда кто-то помладше пытается им рассказать о творящемся безумии или настоятельно просит о помощи.

«Дом с привидениями? Берем!»

«Ужас Амитивилля» — один из самых известных хорроров, в центре сюжета которого находится семья, переезжающая в дом с привидениями. Однако с тех пор, как эта кинолента впервые увидела свет в 1979 году, на экраны вышло много других картин со схожей завязкой («Призрак Красной реки», «Синистер»). Как бы там ни было, главные герои всех этих фильмов совершают одну и ту же фатальную ошибку: покупают дом по стоимости ниже рыночной, игнорируя тот факт, что в нем было совершено чудовищное преступление и теперь там обитают темные силы.

Вне зоны доступа — вполне осознанно

На дворе XXI век, поэтому не снабдить главного героя смартфоном — грехоподобно. Но сценаристы и тут нашли лазейку: телефон у персонажа может и быть, но сети, когда она так нужна, чтобы, например, вызвать подмогу, — нет. Кажется, сотовым операторам пора готовить судебные иски за антирекламу.

Не так страшны дети, как их киношники малюют

Вспомните, сколько раз в реальной жизни вам доводилось встречать мальчишку или девчонку, от одного взгляда на которых у вас душа в пятки уходила? А вот сценаристам, судя по всему, они попадаются сплошь да рядом. Бедные невинные создания (это мы про детей, конечно же).

Ключи нужны, чтобы их ронять, а машины — чтобы они не заводились

Вас не удивляет то, какими неуклюжими становятся главные герои, когда пытаются убежать от злодея? Да, мы понимаем, что от страха у них начинают трястись поджилки, но количество сцен, в которых персонажи роняют ключи, пытаясь открыть дверь, превысило допустимую норму. Распространеннее этого только сцена, в которой протагонисту удается вырваться из когтей смерти, он садится в автомобиль и... не может его завести.

«Разделимся, чтобы нас было легче устранить»

Если вы вдруг попадете в ситуацию, когда за вами будет охотиться какой-нибудь психопат, то лучшее, что вы можете сделать, — это оставаться в компании с как можно большим количеством людей. Все просто: чем вас больше, тем выше шансы выжить. Однако герои фильмов ужасов в подобные моменты придерживаются другой логики — они разбредаются кто куда, якобы чтобы найти выход или привести помощь, а в итоге их устраняют одного за другим.

«Давно я в подвале не был»

От острой потребности персонажей фильмов ужасов спускаться в темный подвал каждый раз, когда оттуда доносятся странные звуки, у любого зрителя уже давно дергается глаз. Ну как, живя в гигантском доме и слушая, к примеру, музыку на кассетном магнитофоне или разговаривая с подружкой по стационарному телефону, можно зациклиться на стуке, доносящемся из подвала? Да и вообще, зачем идти туда одному и с крайне ненадежным фонариком в руках? Так много вопросов и так мало ответов.

На каждого злодея найдется свой главный герой

Забавляет, когда сценаристы большую часть фильма пытаются убедить зрителя в том, насколько опасен, коварен и могуществен злодей, а в последние 5 минут фильма с ним легко расправляется главный герой (часто ребенок). Счастливые концовки — это, конечно, здорово, но, может, стоит быть в этом деле более последовательными?

Клише с отражением в зеркале

Каждый раз, когда в фильме ужасов появляется зеркало, можно с вероятностью в 99,9 % предсказать, что произойдет следом: герой посмотрит на свое отражение и внезапно увидит монстра, стоящего позади. Кажется, создатели фильмов просто не могут устоять перед этим приемом.

Стереотипная компашка

Что происходит, когда в одном помещении (будь то заброшенное здание или чей-нибудь загородный домина) оказываются качок, ботаник, шутник, отвязная девица и ее полная противоположность — агнец божий в платьице? Конечно же, появляется кто-то, кто по не суть важно какой причине пытается их истребить. В начале 2000-х подобные персонажи становились героями подавляющего большинства фильмов ужасов. Сейчас, к счастью, такие сценарные приемы используются реже, но то ли еще будет.

Прятаться бессмысленно

Независимо от того, насколько хорошо укрытие жертвы, ее местоположение обязательно выдаст какой-нибудь звук. Мировой кинематограф знает слишком много примеров, когда персонаж прячется в шкафу или под кроватью, а потом у него внезапно звонит телефон, помогая злодею его обнаружить.

Нагнать страху — дело святое

Как правило, в хоррорах все по-настоящему страшные сцены оставляют на десерт. Но, чтобы зритель не заскучал в первые 60 минут просмотра, создатели фильмов время от времени заставляют его подскакивать в кресле, прибегая к избитым, но действенным приемам. В бой могут идти как мигающие в такт тревожной музыке фонари на темной улице, так и кошки, резко спрыгивающие со шкафа.

«Чего напряглись-то?»

В противовес предыдущему приему у создателей ужастиков есть еще один «козырь» в рукаве. Часто они специально нагнетают обстановку, и вот, когда зритель думает, что сейчас произойдет что-то ужасное, на деле ничего не происходит. К примеру, где-то доносится подозрительный звук, главный герой идет проверить его источник и в итоге оказывается, что это всего лишь незакрытое окно.

Основано на реальных событиях, но это неточно

«„Ведьма из Блэр: Курсовая с того света“. Все, что вы слышали, — полная правда».

Ужастики с пометкой «Основано на реальных событиях» вызывают особый интерес у зрителей. И кинематографисты прекрасно осведомлены об этом. Оттого они и добавляют этот штамп даже к тем кинолентам, в которых реальных фактов кот наплакал.

Если героиня убегает, значит, она непременно упадет

Все мы прекрасно знаем, что женщины очень даже хорошо бегают. А если они вдобавок ко всему еще и убегают от смертельной опасности, то вполне могут пробежать стометровку на уровне Усэйна Болта. Однако создатели фильмов ужасов продолжают настаивать на своем и заставляют каждую вторую героиню, убегающую от злодея, споткнуться, упасть, поцарапать колено и попасться в руки мучителя. Прекращайте.

Всегда на шаг впереди

Этот прием кочует из одного ужастика в другой: неважно, насколько изранен антагонист (он может хоть хромать, хоть быть на последнем издыхании), он всегда перемещается быстрее своих жертв.

Проверьте же, дышит он или нет

Многие фильмы ужасов заканчиваются тем, что последняя выжившая жертва и злодей вступают в решающую битву. И непременно наступает момент, когда герою удается взять над ним верх. Однако вместо того, чтобы убедиться, что тот действительно не дышит, победитель решает повернуться к нему спиной и медленно (лучше ковыляя) пойти куда глаза глядят. И тут выясняется, что антигерой еще как жив, а зрителям пора готовиться к сиквелу с его участием.