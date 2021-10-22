15+ наглядных примеров того, что лишь одна деталь на киноафише может в корне поменять ваше восприятие фильма
По яркому постеру к очередному блокбастеру часто можно догадаться, о чем будет фильм и что станет с главными героями. Персонажи обычно смотрят на нас с афиши с невозмутимым выражением лиц, как и подобает спасателям мира от вселенского зла. Но мы-то знаем, что герои фильмов на самом деле суровы лишь на рекламных плакатах, а в кино они вполне обычные люди, которые умеют радоваться и сочувствовать.
Мы в AdMe.ru часто просыпаемся под песню из мультика про Крошку Енота: «От улыбки хмурый день светлей...» — чтобы зарядиться позитивным настроением на целый день. Именно эта песня и побудила нас немного пофантазировать и сделать наши любимые афиши к фильмы менее мрачными — мы просто подарили главным героям зажигательные улыбки.
1. Дюна
2. Тор: Рагнарёк
3. Человек-паук: Вдали от дома
4. Код да Винчи
5. Сумерки. Сага. Затмение
6. Фантастические твари и где они обитают
7. Пираты Карибского моря: На странных берегах
8. Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1-я
9. Мумия
10. Однажды в Голливуде
11. Ангелы Чарли
12. Лига справедливости
13. Властелин колец: Братство кольца
14. Капитан Марвел
15. Форсаж-9
16. Матрица
17. Люди в черном — 3
А вы согласны с тем, что чаще всего на киноафишах герои выглядят слишком мрачно и им порой не хватает улыбки?