15+ наглядных примеров того, что лишь одна деталь на киноафише может в корне поменять ваше восприятие фильма

По яркому постеру к очередному блокбастеру часто можно догадаться, о чем будет фильм и что станет с главными героями. Персонажи обычно смотрят на нас с афиши с невозмутимым выражением лиц, как и подобает спасателям мира от вселенского зла. Но мы-то знаем, что герои фильмов на самом деле суровы лишь на рекламных плакатах, а в кино они вполне обычные люди, которые умеют радоваться и сочувствовать.

Мы в AdMe.ru часто просыпаемся под песню из мультика про Крошку Енота: «От улыбки хмурый день светлей...» — чтобы зарядиться позитивным настроением на целый день. Именно эта песня и побудила нас немного пофантазировать и сделать наши любимые афиши к фильмы менее мрачными — мы просто подарили главным героям зажигательные улыбки.



1. Дюна

2. Тор: Рагнарёк

3. Человек-паук: Вдали от дома

4. Код да Винчи

5. Сумерки. Сага. Затмение

6. Фантастические твари и где они обитают

7. Пираты Карибского моря: На странных берегах

8. Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1-я

9. Мумия

10. Однажды в Голливуде

11. Ангелы Чарли

12. Лига справедливости

13. Властелин колец: Братство кольца

14. Капитан Марвел

15. Форсаж-9

16. Матрица

17. Люди в черном — 3