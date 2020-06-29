15+ клонов звезд, которых можно легко встретить в очереди за черешней

На Земле живет более 7,5 млрд человек, и вероятность того, что у каждого из нас где-то на другом конце света есть двойник, достаточно велика. А если вам кажется, что у вас есть пусть даже и небольшое сходство со знаменитостью, то кусочек звездной славы и вам может легко перепасть, а с ним и назойливые поклонники, которых не смутит, что они вдруг встретили голливудскую диву в очереди на оплату коммунальных платежей и с пакетами из «Пятерочки».

Нам в AdMe.ru удалось разыскать двойников мировых и отечественных знаменитостей среди простых людей, которые оказались похожи на звезд как две капли воды.

Лариса Поздеева и Лариса Гузеева

Тезка популярной советской актрисы работает риелтором в агентстве недвижимости и как две капли воды похожа на ведущую передачи «Давай поженимся!».

Светлана и Роза Сябитова

Копия известной на всю страну свахи работает вахтером в общежитии, но мечтает стать эстрадной звездой.

Эльвира и Василиса Володина

У главного астролога страны, оказывается, тоже есть близнец. Эльвира занимается продажей верхней женской одежды, мечтает совершить кругосветное путешествие и гордится тем, что с 20 лет ведет свой собственный бизнес.

Иван Гант и Дмитрий Нагиев

Иван впервые появился на экране в образе звездного шоумена в передаче «Клуб веселых и находчивых», после этого молодого человека стали приглашать на съемки в качестве дублера Дмитрия Нагиева, ведь внешне они действительно очень похожи. Сегодня Гант кроме участия в телепроектах работает еще и над написанием песен и созданием клипов.

Реза Парастеш и Лионель Месси

На иранских улицах вы можете легко встретить двойника известного аргентинского футболиста. Реза Парастеш получил широкую популярность после того, как его отец обратил внимание на сходство сына с капитаном испанского футбольного клуба «Барселона». С тех пор Парастеш решил полностью перенять стиль Лионеля Месси, сменить прическу и отрастить бороду, чтобы еще больше походить на своего кумира.

Себа Алон и Джонни Депп

Себа Алон — шведско-чилийский музыкант, актер и парикмахер, который является одним из десятка официальных двойников Джонни Деппа. Алон впервые осознал, что он похож на популярного актера, в 2012 году, когда в стокгольмском метро группа молодых людей попросила у него автограф. После этого случая Себа стал пользоваться схожестью с главным пиратом Голливуда, чтобы привлечь к себе внимание журналистов по всему миру.

Александр Падуков и Джонни Депп

Александр Падуков из Ростова-на-Дону, как и его звездный близнец из Голливуда, также любит музыку и играет в рок-группе. Александр выступает в одном из ростовских ресторанов, а также участвует в съемках сериалов.

Татьяна Дука и Анджелина Джоли

«Русская Анджелина Джоли», как часто называют ее в СМИ, на 12 лет младше голливудской актрисы. Дамы похожи не только внешне, но, как оказалось, актрис сближает и тот факт, что они обе левши.

Евгений Сергеев и Андрей Григорьев-Апполонов

Двойник «рыжего» из «Иванушек» проживает в украинском городе Кременчуг и работает ведущим на свадьбах в образе своего кумира.

Ольга Калашникова и Жанна Фриске

Ростовскую Жанну Фриске приглашают на свадьбы и корпоративные мероприятия в качестве ведущей и исполнительницы песен под фонограмму. Сходство с известной российской певицей и актрисой заметила подруга Ольги, после чего Калашникову стали приглашать на съемки шоу двойников и предлагать выступления на концертах.

Инна Ермакова и Анастасия Заворотнюк

Копия «моей прекрасной няни» работает мастером по наращиванию ногтей в Киеве и не стремится попасть в шоу-бизнес.

Роман Бурцев и Леонардо Ди Каприо

Двойник Леонардо Ди Каприо занимает пост старшего эксперта технической поддержки в службе спасения в Подольске. Сходство Бурцева и голливудского актера случайно заметили поклонники Леонардо в одной из социальных сетей, и снимок тут же стал мемом. О Романе быстро узнали отечественные и зарубежные телеканалы. На молодого человека посыпались предложения о рекламных контрактах и съемках в передачах.

Мишель Мередит и Адель

Американка Мишель Мередит является актрисой телесериалов и моделью plus-size, а также двойником известной британской певицы Адель.

Наталья Осколкова и Мадонна

В архивах 90-х годов нам удалось найти фотографии советского двойника мировой поп-дивы, но, к сожалению, о судьбе эффектной девушки со снимков на сегодняшний день ничего не известно.

Цзинь Лийи и Лучано Паваротти

Цзинь Лийи, китайский двойник итальянского оперного певца Лучано Паваротти из города Тяньцзинь, является преданным поклонником всемирно известного тенора. Лийи даже прибавил в весе и отрастил бороду, чтобы быть еще больше похожим на своего кумира.

Мэтью Хикс и принц Гарри

У членов королевской семьи в мире найдется не меньше дюжины двойников. Одним из самых знаменитых является Мэтью Хикс, популярность к которому пришла поле участия в реалити-шоу «Я хочу выйти замуж за Гарри».

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