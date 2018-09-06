15 фильмов о чувствах, сильных, как выстрел в сердце

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Людьми движут радость и печаль, зависть и упрямство, счастье и отчаяние, ненависть и любовь: пусть в ком-то они бурлят, а в ком-то спят до поры до времени. Сильным чувствам, которые накрывают с головой, мы и посвятили нашу киноподборку.

AdMe.ru публикует список фильмов, которые по-разному — серьезно, печально, с юмором — рассказывают об эмоциях и переживаниях, которые знакомы каждому из нас.

Вдали от рая (2002)

Кэти — домохозяйка, Фрэнк — удачливый бизнесмен, у них счастливый брак, дети, дом в пригороде, дорогая машина и новенький телевизор — символ благополучия 50-х. Но за этим глянцевым фасадом не все так идеально, как кажется. Кэти случайно видит мужа в объятиях мужчины — и их семья рушится. Пока Фрэнк пытается разобраться в себе с помощью психотерапевта, его жена находит утешение в компании молодого чернокожего парня. Сильная ретромелодрама о том, что сердцу не прикажешь.

Рождение (2004)

10 лет назад у Анны умер любимый муж Шон. Она тяжело переживала потерю, но сейчас вновь собирается замуж за успешного бизнесмена Джозефа. Неожиданно на вечеринке в честь помолвки появляется незнакомый 10-летний мальчик, который утверждает, что он — реинкарнация покойного мужа Анны, и рассказывает о таких интимных моментах из ее прошлого, о которых мог знать только Шон. Анна начинает верить в перерождение мужа и готова отменить свадьбу с Джозефом. Фильм о страстной вере в то, что чудеса случаются. Николь Кидман сыграла в картине одну из своих лучших драматических ролей.

Любовники (2008)

Леонард — чудаковатый холостяк и романтик, который живет с родителями и работает в семейной химчистке. Родители хотят, чтобы он женился на тихой и заботливой Сандре, дочери бизнесмена, который купил их семейный бизнес. Но как-то раз на лестничной клетке Леонард знакомится со своей красивой соседкой Мишель, живущей на содержании у богатого любовника, и влюбляется в нее. Тонкий фильм о всепоглощающем чувстве, таком остром, что оно не может не оставить сердечных ран у участников этих любовных хитросплетений.

Анонимные романтики (2010)

Анжелика так застенчива, что падает в обморок, когда на сеансе групповой психотерапии приходит ее очередь рассказать о себе. Жан-Рене — владелец шоколадной фабрики, но и он невероятно стеснителен, когда дело доходит до общения с женщинами. Пригласить даму на ужин для него — настоящий подвиг. Когда Анжелика приходит устраиваться к нему на работу, оба обнаруживают, что шоколад — единственная тема, на которую они готовы говорить безо всякой застенчивости. Пара постепенно влюбляется друг в друга, но смогут ли они решиться сделать первый шаг и признаться в своих чувствах? Атмосферная комедия о любви с настоящим французским шармом.

Бомба (2012)

Джинджер и Рози неразлучны с раннего детства, они проводят все время вместе, одинаково одеваются и делятся друг с другом девичьими тайнами. Однако первая интересуется политикой и философией, а вторая мечтает о романтической любви как в книгах. И когда в Рози влюбляется отец Джинджер, подруги отдаляются друг от друга, их привычный мир разрушается навсегда. Картина о первых серьезных жизненных испытаниях, боли, страхе, любви и предательстве. Одну из главных ролей в картине сыграла Эль Фаннинг.

Руби Спаркс (2012)

Кэлвин написал свой первый роман-бестселлер в 19 лет и уже успел стать известным. Теперь его настиг творческий кризис, и он решает придумать себе музу, которая вдохновила бы его снова начать писать. Кэлвин в деталях описывает внешность и характер девушки, ее увлечения и привычки и называет ее Руби Спаркс. И однажды, вернувшись домой, он застает девушку из своих фантазий сидящей на его диване. Но их отношения развиваются совсем не так гладко, как он представлял. Остроумная романтическая комедия, которая наводит на вполне серьезные размышления о том, насколько далеко мы готовы зайти в попытке переделать другого человека по своему желанию.

Захватывающее время (2013)

18-летний старшеклассник Саттер Кили подрабатывает в магазине одежды, живет одним днем, пьет и отрывается на вечеринках. Когда Саттера бросает девушка, он до беспамятства напивается и засыпает на чужой лужайке, где его находит скромная и доверчивая Эйми. Они сближаются, и девушка влюбляется в «плохого парня» до безумия. Трогательный и тонкий фильм о взрослении, первой любви и первых серьезных жизненных решениях с Шейлин Вудли в главной роли.

Последняя любовь мистера Моргана (2014)

С тех пор, как у пожилого профессора философии Мэттью Моргана умерла любимая жена, он в одиночестве живет в Париже, так и не выучив французского и потеряв вкус к жизни. Однажды он падает в автобусе, и ему помогает молодая учительница танцев Полин. Она тоже ощущает одиночество, и между ними завязывается дружба. Приехавший из Штатов сын профессора обнаруживает, что новая «пассия» отца возмутительно юна, и устраивает скандал. Отношения с Полин ставят под угрозу семейные отношения мистера Моргана. Добрая и трогательная драма о том, что сердцу плевать на возраст, со знаменитым Майклом Кейном в главной роли.

Конец тура (2015)

Два писателя, знаменитый автор толстенной книги «Бесконечная штука» Дэвид Фостер Уоллес и одаренный, но неизвестный Дэвид Липски, вместе отправляются в промотур романа Уоллеса. Липски должен взять у знаменитости интервью для журнала. Оказавшись рядом с капризным, одиноким, но гениальным писателем, Липски испытывает сложные чувства: от восхищения до зависти. За время, проведенное вместе, между ними складываются откровенные отношения, но никакого интервью так и не будет опубликовано. Картина о сложных переживаниях человека, который сталкивается с талантом, намного превосходящим его собственный. Роль Дэвида Липски сыграл Джесси Айзенберг.

Дыши ради нас (2017)

Роберт Кавендиш долго добивался сердца Дианы и наконец преуспел: они влюблены, женаты и ждут ребенка. Но из-за полиомиелита Роберт оказывается навсегда прикованным к инвалидному креслу: он не может не то что ходить, но даже самостоятельно дышать. Врачи дают ему от силы пару недель. Но Диана решает бороться за мужа: она не позволит ему провести остаток жизни в четырех больничных стенах. Атмосферная мелодрама о том, что настоящая любовь пусть и не может поставить на ноги, но способна подарить вторую счастливую жизнь. Фильм основан на реальных событиях.

Это чертово сердце (2017)

Великовозрастный разгильдяй Ленни живет на отцовские деньги, его интересуют лишь тусовки и ночные клубы. После того как пьяным он въезжает на машине в родительский бассейн, его отец устраивает его на работу в собственную клинику: теперь Ленни должен стать сиделкой при 15-летнем парне с врожденным пороком сердца. Его зовут Давид, и, зная, что до совершеннолетия он может и не дожить, он составляет список взрослых дел, которые хотел бы попробовать: влюбиться, записать песню на студии, сесть за руль гоночной тачки, и просит Ленни помочь ему в осуществлении его плана. Трогательная трагикомедия о доброте и дружбе, обязательная для семейного просмотра.

Наездник (2017)

Еще вчера Брэди Блэкберн был талантливым наездником и восходящей звездой родео, но серьезная травма головы вмиг поставила на его карьере крест. Он вынужден вернуться домой, в индейскую резервацию. Но его любовь к лошадям и верховой езде никуда не делась: он идет наперекор воле семьи и прогнозам врачей и возвращается в седло. Красивейшая вестерн-драма о страсти к делу своей жизни, которая сворачивает горы на пути к мечте.

Мешок мрамора (2017)

В оккупированной Франции 40-х еврейская семья пытается спастись от преследований фашистов. Чтобы выжить, они вынуждены покинуть Париж, но вместе это делать опасно, поэтому сыновья должны отправиться в путешествие вдвоем. Драматический фильм о семейной любви и самоотверженности, снятый по автобиографического роману Джозефа Жофу.

Лето 1993-го (2017)

У 6-летней Фриды умирает от СПИДа мать, и она переезжает из Барселоны в маленький городишко к дяде и тете. Непривычная обстановка и тоска по матери заставляют Фриду совершать поступки, которые совсем не радуют ее новую семью. Плавная и атмосферная картина о том, что семья — это лучшее, что есть у каждого из нас.

Во власти стихии (2018)

Американка Тэми и британец Ричард впервые встретились на Таити, чтобы уже никогда не расставаться. Вместе они решают отправиться на яхте в США через Тихий океан. Но их путешествие, обещавшее стать замечательным приключением, оборачивается катастрофой, когда яхту накрывает ураган. Связь, паруса и двигатель сломаны, а Ричард тяжело ранен. Тэми предстоит в одиночку ремонтировать яхту, разбираться в навигации и ухаживать за Ричардом. До ближайшего берега очень далеко, а запасы еды уменьшаются с каждым днем. Основанный на реальных событиях фильм о жажде жизни и о том, что главная стихия — это любовь.

А какие фильмы про сильные чувства нравятся вам? Делитесь в комментариях.