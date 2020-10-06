15 фильмов, которые с треском провалились в прокате, но это не помешало им завоевать любовь миллионов зрителей
Обидно, когда результат не оправдывает усилий. Сложно даже представить, каково приходится создателям фильмов, которые долгие месяцы, а то и годы кропотливо работают над лентой, а она в итоге не пользуется успехом в кинотеатрах и не приносит прибыли. К счастью, время все расставляет по своим местам, и некоторые картины, например «Достучаться до небес», становятся культовыми. Их пересматривают и рекомендуют другим, в то время как многие «лидеры проката» оказываются благополучно забыты.
Мы в AdMe.ru считаем, что кассовые сборы — это не показатель успешного кино. Вы только посмотрите, какие шедевры провалились в прокате в свое время.
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (2018)
Бюджет: $ 32 млн. Сборы: $ 31,9 млн.
Случай соединяет судьбы нескольких человек, остановившихся в отеле «Эль Рояль». У каждого из них есть скелеты в шкафу и цели на ближайшее будущее. Но не все пойдет по плану. Кажется каким-то недоразумением, что проваливаются такие фильмы, в которых гармонично все: от картинки до сюжета.
Фонтан (2006)
Бюджет: $ 35 млн. Сборы: $ 16,5 млн.
Томас пытается создать лекарство, которое спасло бы его смертельно больную жену. В другой сюжетной линии он ищет легендарное Древо Жизни, сок которого является целебным. Кинолента Даррена Аронофски с восхитительным визуальным рядом, пронзительным саундтреком и глубоким философским подтекстом не принесла прибыли, но встала в один ряд с другими культовыми картинами режиссера.
Аризонская мечта (1993)
Бюджет: $ 19 млн. Сборы: $ 112,5 тыс.
Первый и единственный фильм Эмира Кустурицы, снятый в Голливуде. Сюжет повествует об Акселе, который едет в Аризону, чтобы быть шафером на свадьбе у своего дяди, и эта поездка вносит свои коррективы в его жизнь. Эмоциональная картина с Джонни Деппом в главной роли с таким треском провалилась в прокате, что режиссер зарекся снимать в Голливуде. «Я делаю авторское кино, которое в Голливуде невозможно», — позже признался Кустурица.
Пекло (2007)
Бюджет: $ 50 млн. Сборы: $ 32 млн.
Далекое будущее, человечеству грозит вымирание из-за гаснущего Солнца. Экипаж космического корабля «Икар-2» движется в сторону звезды, чтобы спровоцировать взрыв и возродить ее. Фантастический фильм не попал в число лидеров проката, хотя ничуть не уступает сюжетом, зрелищностью и актерским составом другим фильмам о космосе.
Суспирия (2018)
Бюджет: $ 20 млн. Сборы: $ 7,9 млн.
Берлин. Молодая американская танцовщица проходит пробы в балетной академии, чтобы попасть в труппу к своему кумиру — блистательной мадам Бланк. Но эта женщина далеко не та, за кого себя выдает. Несмотря на то, что хорроры в настоящее время переживают не лучшие времена, «Суспирия» оказалась на редкость интеллектуальным представителем этого жанра. Жаль только, что во время проката зрители не распробовали это кино.
Побудь в моей шкуре (2013)
Бюджет: $ 13,3 млн. Сборы: $ 5,7 млн.
Скарлетт Йоханссон предстает в необычном для себя амплуа — молчаливой темноволосой инопланетянки, похищающей мужчин в весьма неоднозначных целях. Артхаус, коим является «Побудь в моей шкуре», редко срывает куш в прокате, но фильм удостоился самых лестных эпитетов от критиков и просто любителей кино.
Соблазн (2001)
Бюджет: $ 42 млн. Сборы: $ 35,4 млн.
Солидный плантатор делает предложение руки и сердца своей неприметной подруге по переписке, которая не знает о его богатстве. К удивлению героя, сочетаться браком приезжает вовсе не невзрачная дама с фото, а красотка, которой суждено изменить его жизнь. Даже непредсказуемый сюжет и неприлично горячий каст в лице Анджелины Джоли и Антонио Бандераса не стали гарантом коммерческого успеха, и фильм провалился.
Аннигиляция (2018)
Бюджет: $ 40 млн. Сборы: $ 43 млн.
Достойный научно-фантастический фильм с Натали Портман в главной роли только и смог, что покрыть затраты, хотя, безусловно, заслуживает большего. В центре сюжета — биолог Лина, которая участвует в экспедиции в зону падения метеорита, где ей предстоит столкнуться с неизведанным.
Достучаться до небес (1997)
Бюджет: DEM 4,3 млн. Сборы: $ 5,7 тыс.
Жизнеутверждающий фильм о двух серьезно больных парнях, которые пускаются во все тяжкие перед лицом смерти, стал любимым для многих людей. В это сложно поверить, но картина, которую рекомендуют к просмотру всевозможные списки лучших фильмов всех времен и народов, не получила заслуженного признания публики при прокате в США.
Девять с половиной недель (1986)
Бюджет: $ 17 млн. Сборы: $ 6,7 млн.
Фильм, по сей день заставляющий женщин прилипнуть к экрану и наблюдать за нетривиальной историей любви героев Ким Бейсингер и Микки Рурка. Это тот случай, когда успех и народное признание пришли гораздо позже проката в кинотеатрах, а многие сцены из фильма стали легендарными.
Трасса 60 (2002)
Бюджет: $ 7 млн. Сборы: $ 8,4 тыс.
Главный герой Нил встречает О. Ж. Гранта, исполняющего желания людей и любящего жестоко подшутить над ними. Но загаданное Нилом отличается от желаний большинства, и Грант приглашает его в путешествие, наполненное испытаниями. «Трасса 60» — еще один фильм, в провал которого верится с трудом, потому что сложно найти человека, который не был бы в восторге после его просмотра.
Практическая магия (1998)
Бюджет: $ 75 млн. Сборы: $ 46,7 млн.
История о двух сестрах-ведьмах, над которыми довлеет родовое проклятие, мешающее им обрести счастье в любви. Лента стабильно попадает в различные топы фильмов о магии, а пройти мимо ведьм в исполнении Сандры Буллок и Николь Кидман чрезвычайно сложно. Тем не менее никакое колдовство не спасло ленту от провала в прокате.
Призраки Гойи (2006)
Бюджет: $ 50 млн. Сборы: $ 9,4 млн.
Известный художник Франсиско Гойя узнает, что его любимая натурщица незаслуженно попала в руки инквизиции, и просит знакомого священника о помощи. Но у того свои понятия о выручке. Звездный каст из Стеллана Скарсгарда, Натали Портман и Хавьера Бардема, к сожалению, не привлек в кинотеатры толпы народа, и фильм себя не окупил. А жаль.
Мирный воин (2006)
Бюджет: $ 10 млн. Сборы: $ 4,3 млн.
Фильм, диалоги из которого разлетелись на цитаты по всему интернету, тоже не сорвал заслуженных оваций во время проката. Гимнаст Дэн Миллмэн получает несовместимую с тренировками травму и готов опустить руки. Но ему не позволяет этого сделать случайно встреченный им старик, чья мудрость переворачивает сознание героя.
Я — начало (2014)
Бюджет: $ 1 млн. Сборы: $ 481 тыс.
Биолог Иэн, исследующий эволюцию глаз, встречает девушку с необычным цветом зрачков. И восприятие героем ее взгляда станет отправной точкой в обескураживающем открытии, которое сделает Иэн. Несмотря на относительно небольшой бюджет, фильм получился впечатляющим. Но, к сожалению, коммерческого успеха он не добился.
Какие фильмы из этой подборки вы смотрели? Какие эмоции они у вас вызвали?