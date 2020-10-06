15 фильмов, которые с треском провалились в прокате, но это не помешало им завоевать любовь миллионов зрителей

Обидно, когда результат не оправдывает усилий. Сложно даже представить, каково приходится создателям фильмов, которые долгие месяцы, а то и годы кропотливо работают над лентой, а она в итоге не пользуется успехом в кинотеатрах и не приносит прибыли. К счастью, время все расставляет по своим местам, и некоторые картины, например «Достучаться до небес», становятся культовыми. Их пересматривают и рекомендуют другим, в то время как многие «лидеры проката» оказываются благополучно забыты.

Мы в AdMe.ru считаем, что кассовые сборы — это не показатель успешного кино. Вы только посмотрите, какие шедевры провалились в прокате в свое время.

Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (2018)

Бюджет: $ 32 млн. Сборы: $ 31,9 млн. Случай соединяет судьбы нескольких человек, остановившихся в отеле «Эль Рояль». У каждого из них есть скелеты в шкафу и цели на ближайшее будущее. Но не все пойдет по плану. Кажется каким-то недоразумением, что проваливаются такие фильмы, в которых гармонично все: от картинки до сюжета. Рейтинг IMDb — 7,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Фонтан (2006)

Бюджет: $ 35 млн. Сборы: $ 16,5 млн. Томас пытается создать лекарство, которое спасло бы его смертельно больную жену. В другой сюжетной линии он ищет легендарное Древо Жизни, сок которого является целебным. Кинолента Даррена Аронофски с восхитительным визуальным рядом, пронзительным саундтреком и глубоким философским подтекстом не принесла прибыли, но встала в один ряд с другими культовыми картинами режиссера. Рейтинг IMDb — 7,2 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Аризонская мечта (1993)

Бюджет: $ 19 млн. Сборы: $ 112,5 тыс. Первый и единственный фильм Эмира Кустурицы, снятый в Голливуде. Сюжет повествует об Акселе, который едет в Аризону, чтобы быть шафером на свадьбе у своего дяди, и эта поездка вносит свои коррективы в его жизнь. Эмоциональная картина с Джонни Деппом в главной роли с таким треском провалилась в прокате, что режиссер зарекся снимать в Голливуде. «Я делаю авторское кино, которое в Голливуде невозможно», — позже признался Кустурица. Рейтинг IMDb — 7,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Пекло (2007)

Бюджет: $ 50 млн. Сборы: $ 32 млн. Далекое будущее, человечеству грозит вымирание из-за гаснущего Солнца. Экипаж космического корабля «Икар-2» движется в сторону звезды, чтобы спровоцировать взрыв и возродить ее. Фантастический фильм не попал в число лидеров проката, хотя ничуть не уступает сюжетом, зрелищностью и актерским составом другим фильмам о космосе. Рейтинг IMDb — 7,2 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Суспирия (2018)

Бюджет: $ 20 млн. Сборы: $ 7,9 млн. Берлин. Молодая американская танцовщица проходит пробы в балетной академии, чтобы попасть в труппу к своему кумиру — блистательной мадам Бланк. Но эта женщина далеко не та, за кого себя выдает. Несмотря на то, что хорроры в настоящее время переживают не лучшие времена, «Суспирия» оказалась на редкость интеллектуальным представителем этого жанра. Жаль только, что во время проката зрители не распробовали это кино. Рейтинг IMDb — 6,8 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Побудь в моей шкуре (2013)

Бюджет: $ 13,3 млн. Сборы: $ 5,7 млн. Скарлетт Йоханссон предстает в необычном для себя амплуа — молчаливой темноволосой инопланетянки, похищающей мужчин в весьма неоднозначных целях. Артхаус, коим является «Побудь в моей шкуре», редко срывает куш в прокате, но фильм удостоился самых лестных эпитетов от критиков и просто любителей кино. Рейтинг IMDb — 6,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 5,8

Соблазн (2001)

Бюджет: $ 42 млн. Сборы: $ 35,4 млн. Солидный плантатор делает предложение руки и сердца своей неприметной подруге по переписке, которая не знает о его богатстве. К удивлению героя, сочетаться браком приезжает вовсе не невзрачная дама с фото, а красотка, которой суждено изменить его жизнь. Даже непредсказуемый сюжет и неприлично горячий каст в лице Анджелины Джоли и Антонио Бандераса не стали гарантом коммерческого успеха, и фильм провалился. Рейтинг IMDb — 6,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Аннигиляция (2018)

Бюджет: $ 40 млн. Сборы: $ 43 млн. Достойный научно-фантастический фильм с Натали Портман в главной роли только и смог, что покрыть затраты, хотя, безусловно, заслуживает большего. В центре сюжета — биолог Лина, которая участвует в экспедиции в зону падения метеорита, где ей предстоит столкнуться с неизведанным. Рейтинг IMDb — 6,8 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Достучаться до небес (1997)

Бюджет: DEM 4,3 млн. Сборы: $ 5,7 тыс. Жизнеутверждающий фильм о двух серьезно больных парнях, которые пускаются во все тяжкие перед лицом смерти, стал любимым для многих людей. В это сложно поверить, но картина, которую рекомендуют к просмотру всевозможные списки лучших фильмов всех времен и народов, не получила заслуженного признания публики при прокате в США. Рейтинг IMDb — 8,0 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,6

Девять с половиной недель (1986)

Бюджет: $ 17 млн. Сборы: $ 6,7 млн. Фильм, по сей день заставляющий женщин прилипнуть к экрану и наблюдать за нетривиальной историей любви героев Ким Бейсингер и Микки Рурка. Это тот случай, когда успех и народное признание пришли гораздо позже проката в кинотеатрах, а многие сцены из фильма стали легендарными. Рейтинг IMDb — 6,0 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Трасса 60 (2002)

Бюджет: $ 7 млн. Сборы: $ 8,4 тыс. Главный герой Нил встречает О. Ж. Гранта, исполняющего желания людей и любящего жестоко подшутить над ними. Но загаданное Нилом отличается от желаний большинства, и Грант приглашает его в путешествие, наполненное испытаниями. «Трасса 60» — еще один фильм, в провал которого верится с трудом, потому что сложно найти человека, который не был бы в восторге после его просмотра. Рейтинг IMDb — 7,7 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

Практическая магия (1998)

Бюджет: $ 75 млн. Сборы: $ 46,7 млн. История о двух сестрах-ведьмах, над которыми довлеет родовое проклятие, мешающее им обрести счастье в любви. Лента стабильно попадает в различные топы фильмов о магии, а пройти мимо ведьм в исполнении Сандры Буллок и Николь Кидман чрезвычайно сложно. Тем не менее никакое колдовство не спасло ленту от провала в прокате. Рейтинг IMDb — 6,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Призраки Гойи (2006)

Бюджет: $ 50 млн. Сборы: $ 9,4 млн. Известный художник Франсиско Гойя узнает, что его любимая натурщица незаслуженно попала в руки инквизиции, и просит знакомого священника о помощи. Но у того свои понятия о выручке. Звездный каст из Стеллана Скарсгарда, Натали Портман и Хавьера Бардема, к сожалению, не привлек в кинотеатры толпы народа, и фильм себя не окупил. А жаль. Рейтинг IMDb — 6,9 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Мирный воин (2006)

Бюджет: $ 10 млн. Сборы: $ 4,3 млн. Фильм, диалоги из которого разлетелись на цитаты по всему интернету, тоже не сорвал заслуженных оваций во время проката. Гимнаст Дэн Миллмэн получает несовместимую с тренировками травму и готов опустить руки. Но ему не позволяет этого сделать случайно встреченный им старик, чья мудрость переворачивает сознание героя. Рейтинг IMDb — 7,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Я — начало (2014)

Бюджет: $ 1 млн. Сборы: $ 481 тыс. Биолог Иэн, исследующий эволюцию глаз, встречает девушку с необычным цветом зрачков. И восприятие героем ее взгляда станет отправной точкой в обескураживающем открытии, которое сделает Иэн. Несмотря на относительно небольшой бюджет, фильм получился впечатляющим. Но, к сожалению, коммерческого успеха он не добился. Рейтинг IMDb — 7,4 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6