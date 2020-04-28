15+ фактов об искрометной комедии «За бортом», которую главные герои посмотрели через 28 лет после выхода

Несмотря на звездный состав, сразу после выхода картина не стала суперуспешной. Да и критики высказывались о сюжете довольно прохладно. Кто-то даже назвал фильм «самой милой комедией о газлайтинге» (психологическом насилии). На что сценаристка возразила: «Это нелепо. С Дином все в порядке — кроме того, что он не знает, как быть мамой. Как только появляется Джоанна и заменяет его детям мать, все сразу меняется к лучшему. Зрители не шокированы тем, что Дин делает с ней. Она этого заслуживает».