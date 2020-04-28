15+ фактов об искрометной комедии «За бортом», которую главные герои посмотрели через 28 лет после выхода
Фильм Гарри Маршалла «За бортом» с Куртом Расселом и Голди Хоун вышел на экраны в 1987 году. Сегодня история о взбалмошной миллиардерше и обаятельном работяге по праву считается классикой, однако в свое время «За бортом» не получила ни кассового успеха, ни восторженных отзывов. К счастью, время все расставило по своим местам, и в 2018 году был снят ремейк, что только подогрело интерес к оригинальному фильму.
Нам в AdMe.ru очень нравится эта картина, ведь она и трогательная, и веселая, и нисколько не утратила своей актуальности. Поэтому мы решили ненадолго предаться ностальгии и вспомнить самые любопытные факты о ней.
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В основу сценария лег реальный случай. Однажды спасатели Флориды нашли на пляже женщину, которая не помнила ни своего имени, ни то, откуда она. Эта история понравилась сценаристке Лесли Диксон, и она придумала сюжет о богачке с амнезией, которую решил проучить простодушный плотник.
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Работая над сценарием фильма, Лесли вдохновлялась итальянской лентой 1974 года «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе». Кстати, в 2002 году Гай Ричи снял ремейк этой истории — комедию «Унесенные» с Мадонной в главной роли.
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«За бортом» — это третий фильм, где Голди Хоун и Курт Рассел сыграли вместе. Впервые они познакомились на съемочной площадке мюзикла «Один-единственный подлинно оригинальный семейный оркестр». Тогда Голди было 23 года, а Курту — всего 17. Второй их совместной работой стал ромком «Пересменка».
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Главные роли легендарной комедии были написаны специально для Рассела и Хоун. Едва прочитав сценарий, актеры сразу согласились на съемки. По словам сценаристки, она никогда не видела, чтобы актеры так быстро говорили «да». А так Курт и Голди на самом деле были влюблены друг в друга, на экране они смотрелись очень органично, и зрители их просто обожали.
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На момент выхода картины «За бортом» Рассел и Хоун уже 4 года жили вместе, а их дети постоянно были с ними во время работы. Более того, их младший сын Уайатт сделал свои первые шаги на съемочной площадке. Сегодня он тоже стал актером: у него за плечами съемки примерно в 20 фильмах и сериалах. После съемок Голди Хоун и Курт Рассел устроили барбекю для всей команды.
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Режиссер постоянно говорил актерам, чтобы они импровизировали. Особенно хорош был в этом Рассел, который довольно сильно изменил поведение своего героя по сравнению с первоначальным сценарием. Например, в картину попал экспромт актера, где он в самом начале фильма высказывает героине Хоун все, что он о ней думает.
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Отец Курта, Бинг Рассел, сыграл шерифа маленького городка, в котором разворачиваются события фильма. А сам Гарри Маршалл исполнил эпизодическую роль барабанщика.
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В фильме использовано минимум декораций. Даже зал для боулинга был настоящим. Правда, съемочная группа специально построила на территории детского лагеря площадку для мини-гольфа. После завершения съемок ее не стали разбирать и оставили местным жителям.
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Шикарная яхта главной героини потом появилась в фильме «Непристойное предложение» с Деми Мур и Вуди Харрельсоном. Увы, в начале нулевых корабль в открытом море уничтожил пожар, но всех пассажиров удалось спасти.
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А вот катер Point Evans, на котором Дин с детьми догонял яхту Джоанны, на самом деле был действующим судном береговой охраны США. Позднее он был передан Филиппинам, где служит до сих пор.
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Несмотря на звездный состав, сразу после выхода картина не стала суперуспешной. Да и критики высказывались о сюжете довольно прохладно. Кто-то даже назвал фильм «самой милой комедией о газлайтинге» (психологическом насилии). На что сценаристка возразила: «Это нелепо. С Дином все в порядке — кроме того, что он не знает, как быть мамой. Как только появляется Джоанна и заменяет его детям мать, все сразу меняется к лучшему. Зрители не шокированы тем, что Дин делает с ней. Она этого заслуживает».
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Тем не менее Гарри Маршалл очень высоко ценил эту работу и говорил о ней так: «Это одна из самых смешных картин, которые я когда-либо делал». Впоследствии именно она возвела Маршалла в ранг одного из лучших режиссеров комедий 80-х, хотя всеобщий успех ему принес фильм «Красотка».
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Удивительно, но Голди Хоун и Курт Рассел долгое время не видели фильм от начала до конца, а ограничивались лишь эпизодами. И только в 2015 году Хоун написала, что они с мужем «прижались друг к другу и смотрели „За бортом“ вместе. Первый раз, когда мы увидели его с самого начала».
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Уже в XXI веке картина пережила свое второе рождение. «За бортом» был успешно адаптирован в нескольких странах. Например, в 2006 году в Южной Корее вышел ремейк в виде сериала «Безумная парочка». Кстати, он получил награду MBC Drama Awards как лучший сериал года.
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Американский ремейк 2018 года с таким же названием любопытен тем, что авторы сценария поменяли местами главных героев. То есть в их версии малообеспеченная женщина хочет проучить испорченного мексиканского плейбоя. Главную роль сыграла актриса Анна Фэрис.
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В России вышло аж 2 ремейка. Первый из них — фильм 2013 года под названием «Я тебя никогда не забуду» с Екатериной Климовой и Анатолием Белым. Второй — мини-сериал «Жена напрокат» 2016 года.
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Если я посылаю за продуктами, значит, я посылаю за хорошими продуктами. Икринки должны быть одного размера, и лопаться во рту они должны одновременно.
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— Ты уже сказал детям, что я богата?
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Какой из фильмов вы смотрели — оригинал или ремейк? Может быть, вы успели посмотреть оба и сравнить их? Поделитесь с нами своими впечатлениями.