15 фактов о популярных сериалах, которые удивят даже заядлого киномана

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В 2014 году в Великобритании 53 новорожденные девочки получили имя Кхалиси в честь героини Эмилии Кларк из сериала «Игра престолов». И это лишь один из примеров того, как популярные ТВ-шоу становятся частью нашей жизни. Между тем во время создания любого сериала рождается столько интересных моментов, что хватило бы на сотни статей. Предлагаем начать с одной и узнать побольше об актерах, сюжете и съемках.

Мы в AdMe.ru нашли 15 фактов об известных сериалах — как старых, так и новых. Проверьте себя: много ли вы знаете о любимом сериале?

1. Роль Фиби могла сыграть Эллен Дедженерес

Роль Фиби в сериале «Друзья» могла исполнить Эллен Дедженерес, но она отказалась. Вскоре после отказа она получила возможность играть главную роль в ее собственном ситкоме «Эллен».

2. Моника + Джо

Изначально главной романтической линией сериала должны были стать отношения Моники и Джо. Да, мы тоже удивлены!

3. Ким Кэттролл не хотела играть Саманту

Ким Кэттролл отказывалась сниматься в сериале «Секс в большом городе» не один, а целых три раза, так как считала себя недостаточно молодой для роли роковой сердцеедки. Хорошо, что продюсеру Даррену Стару все же удалось переубедить актрису, ведь эта роль отлично ей удалась.

4. Из чего сделаны наркотики в сериале «Во все тяжкие»?

Игра актеров в сериале «Во все тяжкие» выглядит очень правдоподобной, но все же не все моменты приближены к реальности. Так, «мет», использовавшийся во время съемок, был изготовлен из синей леденцовой карамели.

5. Уолтер и его жертвы

Уолтер из сериала «Во все тяжкие» перенимает черты некоторых людей, которых он убил. Например, пьет виски со льдом, как Майк, срезает корочки с сэндвичей, как Крейзи Эйт, и водит автомобиль Volvo, как Гус Фринг.

6. Николетт Шеридан хотела сыграть Бри Ван де Камп

Николетт Шеридан, которая исполнила роль роковой Иди Бритт в «Отчаянных домохозяйках», изначально пробовалась на роль строгой Бри Ван де Камп. Можете представить ее в этой роли?

7. Баффи могла быть Сабриной

Сара Мишель Геллар могла сыграть юную колдунью в сериале «Сабрина — маленькая ведьма», но истребление вампиров пришлось ей больше по душе, и она отказалась в пользу роли Баффи.

8. Что ест Тирион?

Питер Динклэйдж из «Игры престолов» — строгий вегетарианец, поэтому его персонаж Тирион на самом деле уминает на пиршествах не мясо, а тофу.

9. Какой должна была быть Скалли?

Продюсеры сериала «Секретные материалы» планировали на роль Скалли совершенно иной типаж. Они искали блондинку, которая была бы выше ростом, с более длинными ногами и более пышной грудью. Думаем, Джиллиан Андерсон сыграла потрясающе и без этих атрибутов.

10. Джек не должен был остаться в живых

По сценарию сериала «Остаться в живых» Джек должен был умереть еще в 1-й серии. Более того, его должен был сыграть Майкл Китон, но, когда персонажа было решено оставить, он отказался из-за занятости, и на его роль взяли Мэттью Фокса.

11. Настоящее предложение в сериале «Как я встретил вашу маму»

Во время съемок финала 2-го сезона сериала «Как я встретил вашу маму» произошло настоящее предложение руки и сердца. Тимоти Руссо сделал предложение своей девушке Джене Руган, вместе с которой они играли в массовке. Этот момент попал и в сериал: по сюжету, кольцо в бокале Робин оказывается там случайно, и его должен был забрать персонаж Руссо. Однако его девушка не ожидала, что сразу после этого он сделает ей предложение.

12. У Пенни нет фамилии?

Пенни — единственный персонаж в сериале «Теория большого взрыва», чью настоящую фамилию мы так и не узнали. По некоторым версиям, ее фамилия может быть Джонсон (после «нечаянного» брака с Заком Джонсоном) или Лондон (судя по имени на письмах). Однако ее фамилия так и не прозвучала в сериале, разве что только фамилия Леонарда, которую она взяла после свадьбы.

13. Татуировки сестер Старк

Актрисы сериала «Игра престолов» Софи Тернер и Мэйси Уильямс не только подружились на съемках, но и сделали себе одинаковые татуировки в виде даты 07.08.09. Это день, когда обе актрисы узнали, что их утвердили на роли сестер Сансы и Арьи Старк.

14. Что общего у «Карточного домика» и игральной колоды?

В каждом сезоне сериала «Карточный домик» по 13 серий: по одной на каждое из 13 достоинств в игральной колоде.

15. Как связаны «Очень странные дела» и «Безумный Макс»?

Чтобы актриса Милли Бобби Браун согласилась побрить голову для роли Одиннадцать, создатели сериала показывали ей фотографии Шарлиз Терон из «Безумного Макса». Несмотря на то что родители девочки были против, юная актриса согласилась, о чем в итоге не пожалела, она даже назвала этот момент «самым вдохновляющим в жизни». А вот мама Милли так и не смирилась с новым образом дочери и даже предлагала ей носить парик, чтобы скрыть короткую стрижку.

16. Раздельное питание на съемках «Ходячих мертвецов»

Во время съемок сериала «Ходячие мертвецы» актеры, игравшие «живых», обедали отдельно от актеров-«зомби». Если уж погружаться в роль, то погружаться полностью.

Бонус: Маим Бялик повторила сцену из «Теории большого взрыва» с президентом Израиля

Актриса Маим Бялик в марте 2018 года приехала в Израиль, чтобы принять участие во Всемирном форуме по борьбе с антисемитизмом. Она также встретилась с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Он оказался поклонником сериала «Теория большого взрыва», в котором Бялик исполнила роль Эми Фары Фаулер, и попросил актрису повторить знаменитый кадр с возмущенным Шелдоном. Как видите, Маим не смогла отказать.

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