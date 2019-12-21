15 фактов о фильме «Собачье сердце», которые раскрывают участников картины с новой стороны

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Михаил Булгаков написал сатирическую повесть «Собачье сердце» в 1925 году. В России ее опубликовали лишь в 1987 году, но уже через год Владимир Бортко ее экранизировал. Благодаря отличному сценарию и тщательно подобранным актерам, фильм стал не менее культовым, чем само произведение. Он не только собрал множество наград, но и так полюбился зрителям, что и спустя десятки лет его смотрят и пересматривают.

AdMe.ru решил побольше узнать об этой классике кинематографа и выяснить, как проходили съемки и что осталось за кадром.

После премьеры на режиссера обрушились критики

Владимир Бортко вспоминает: «Я открыл газеты и обомлел. За достоверность цитат не ручаюсь, но там было написано примерно следующее: „Такой дряни, как „Собачье сердце“, никто отродясь не снимал. Режиссеру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста“. За границей нас приняли благосклонно: фильм отметили призами в Италии, Польше, Болгарии. А через 2 года после выхода „Собачьего сердца“ на экран мне и Евгению Евстигнееву вручили Госпремию».

Итальянские кинематографисты экранизировали повесть «Собачье сердце» на 12 лет раньше

Первый фильм по повести Михаила Булгакова был снят в 1976 году итальянскими и немецкими кинематографистами. В итальянский прокат фильм вышел с оригинальным названием, а в немецкий как «Почему лает господин Бобиков?». Этого самого Бобикова сыграл начинающий комик Коки Понцони, а профессора Преображенского — Макс фон Сюдов.

Профессора Преображенского мог сыграть другой актер

На роль профессора пробовалось сразу несколько признанных актеров: Юрий Яковлев, Леонид Броневой, Михаил Ульянов и Владислав Стржельчик. «Все они грандиозные артисты и играли Филиппа Филипповича более чем великолепно, — рассказывал режиссер. — Потом пришел Евстигнеев. В нем была, кроме гениальной игры, проникновенность, которой, на мой взгляд, недоставало другим в этом образе. И Евгений Александрович был утвержден».

Для Евгения Евстигнеева эта роль стала спасением

На момент съемок Евгений Александрович переживал нелегкий период — в тот год МХАТ разделили, а самого актера отправили на пенсию. Поначалу он и в фильме-то не хотел сниматься, но родные его уговорили. Зато потом он часто повторял, что роль Преображенского останется для него любимой. Сын Евстигнеева вспоминал: «Этот фильм возник в жизни отца очень вовремя и буквально спас его. Трудно соглашаясь на работу в „Собачьем сердце“, он потом просто жил ею. Что было на площадке, я не знаю, но он постоянно говорил о своей роли, что-то наигрывал, показывал какие-то сцены. В тот момент картина стала для него опорой».

Шарикова искали по всей стране

Во все театры Советского Союза были отправлены телеграммы с просьбой прислать «самого уродливого актера», ведь режиссер искал эдакого человека-собаку. Кинематографистов завалили фотографиями. В итоге остановились на 8 кандидатах, в числе которых были Николай Караченцов и Алексей Жарков. Но режиссер не был до конца доволен ни одним из них. Когда же ему показали фотографию неизвестного на тот момент актера алма-атинского Театра русской драмы Владимира Толоконникова, он сразу же попросил позвать того на пробы.

Пробы Владимира Толоконникова

Толоконников пробовался в эпизоде «Желаю, чтобы все!». По сценарию он должен произнести тост и выпить рюмку водки. Бортко впоследствии вспоминал: «Когда я впервые его увидел, мне показалось, что передо мной сидит пес в галстуке. Володя убил меня в тот же миг, как сделал глоток водки. Он так убедительно гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так хищно дернулся кадык, что я утвердил его немедленно».

Во время съемок Толоконников поранился

В фильме есть эпизод, в котором доктор Борменталь с профессором ловят Шарикова, а тот мечется и разбивает посуду и стекла в буфете. Владимир Алексеевич тогда сильно порезал ногу.

Актер, который понял Булгакова

Булгаковед, критик и писательница Мариэтта Чудакова назвала игру Владимира Толоконникова поразительной. Она признала, что актер обладал выдающимися артистическими способностями и, как никто другой, понял автора повести.

На роль Шарика пробовалось сразу 20 претендентов

В итоге выбрали пса Карая, который служил в милиции и уже успел произвести 38 задержаний. Роль он получил благодаря оригинальной внешности: одно ухо у него стояло, а другое — висело. Для того чтобы ухоженному псу придать бродячий вид и гладкую шерсть превратить в клокастую, ее обмазали желатином, а на боку нарисовали ожог. «Собачье сердце» стало дебютом Карая, но потом он еще не раз появлялся на экранах.

Режиссер назвал Карая самым талантливым актером в картине

«Я не боюсь при Плотникове и Евстигнееве сказать, что пес талантливее их. Он разве что по-французски не говорил», — признался Владимир Бортко. И действительно, Карай точно следовал указаниям режиссера, мигом обучился ходить на задних лапах, огрызаться на кошек (хотя он их очень любил) и терпеливо ловить колбасу. Лишь одна сцена далась ему с трудом — та, в которой он кусает доктора Борменталя. Хозяйка собаки Елена вспоминает: «Укушенным никто быть не хотел, поэтому сделали муляж. Но умный пес сразу раскусил подделку и долго отказывался ее тяпнуть. В конце концов он все же сделал это неблагородное дело».

Владимир Бортко «привел» в фильм персонажей из других произведений Михаила Булгакова

Помните начитанного дворника, который прочитал 2 тома словаря Брокгауза и Эфрона? Его режиссер «взял» из рассказа «Самоцветный быт». Также в фильме есть сцена, в которой Преображенский приглашает коллег осмотреть Шарикова. Так вот, один из них, профессор Персиков, — герой повести «Роковые яйца». А вот сестры-близняшки Клара и Роза «пришли» из фельетона «Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева».

Многих полюбившихся зрителям шуток в повести не найти

После выхода фильма зрители бросились читать «Собачье сердце». Все искали в книге любимые фразы, но, конечно, не нашли. Дело в том, что режиссер использовал цитаты из других произведений писателя. Например, прорицательница Жанна с ее «самое главное событие в вашей жизни у вас впереди» взялась из рассказа «Мадмазель Жанна», а сцена с медиумом — из рассказа «Спиритический сеанс».

Эпизод со свечкой был придуман режиссером

Помните эпизод, когда Шарикова побили, а он в белой рубахе и со свечкой идет к зеркалу и долго вглядывается в свое отражение? Эту сцену придумал Владимир Бортко: по его задумке, Шариков тут пытается проникнуть в свою прошлую жизнь. Сцену сняли с одного дубля, а вот актер потом еще долго стоял у зеркала грустный. Когда же его спросили, в чем дело, он ответил: «А может, я родился для того, чтобы сыграть Шарикова».

Частушки в исполнении Шарикова сочинил Юлий Ким

В повести, в сцене, когда профессор представляет результаты своего опыта в виде Шарикова, написано просто: «поют». Но режиссер, увидев, как лихо актер отплясывает с балалайкой, понял, что тут нужны подходящие частушки. Он позвонил Киму, а тот уже через день надиктовывал ему по телефону знаменитую «Эх, яблочко, мое ты спелое».

Перевоплотиться пришлось не только актерам

В повести действие происходит в Москве, сам же фильм снимали в Ленинграде. Пречистенкой, где профессор встретил Шарика, стала улица Боровая. Дом Преображенского, который должен стоять в Обуховом переулке, стоял на Моховой. Часть съемок происходила в Дегтярном переулке и на Преображенской площади.

А какой фильм вы готовы пересматривать бесконечно?