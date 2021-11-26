15 актеров, которые на экране — зло беспощадное, а в жизни — невыносимые душки

У некоторых актеров такая злодейская харизма, что им словно судьбой предначертано играть антагонистов. Иногда даже представить сложно, что в реальной жизни они могут быть милыми. А они могут. И сегодня мы это докажем.

AdMe.ru решил, что для разнообразия будет полезно увидеть этих людей не со злобным взглядом, а белыми и пушистыми.

Помимо суперзлодеев, Джош Бролин выбирает и менее страшные образы для перевоплощения. Вот так, например, он с семьей отмечал прошедший Хеллоуин

У Мадса Миккельсена на самом деле все нормально с глазами, в отличие от многих его персонажей, и недавно он поздравлял всех со Всемирным днем кошки

Когда Стеллан Скарсгард не принимает ванны из черной жижи и не левитирует, он, например, фотографируется в обнимку с Джаредом Харрисом

В реальности Дейв Батиста вовсе не воюет с Джошем Бролином, а лишь подшучивает над ним

Иан Макдермид за пределами съемочной площадки выглядит так, словно и мухи бы никогда не обидел

Дэвид Брэдли на самом деле не такой злой, как в «Игре престолов» и «Гарри Поттере», хотя и понятно, почему его берут на такие роли

Иван Реон в реальной жизни никого не мучает, а выступает за защиту природы

Гэри Олдмен, помимо многочисленных злодейских ролей в кино, исполняет роль любящего мужа и отца

Майкл Шеннон вне фильмов тоже на злодея не очень похож. Скорее на примерного семьянина

Рон Перлман не только любит исполнять роли плохих парней, но и обожает животных

Хавьер Бардем на самом деле не такой угрюмый и любит свою старшую сестру и брата

В реальности харизма Энтони Старра чудом перестает быть такой зловещей и глазами он никого не испепеляет

В жизни Джанкарло Эспозито выглядит гораздо счастливее, чем когда исполняет роли главарей преступного мира или лидеров группы возрождения Галактической империи

Во время перерывов в войне с Гарри Поттером Рэйф Файнс делает милые селфи и выглядит совершенно безобидным

Альфред Молина, который спустя 17 лет снова решил попробовать одолеть Человека-паука, перед этим, разумеется, хорошенько погладил собачку