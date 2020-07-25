14 звездных пар, которые счастливы в браке уже долгие годы назло всем стереотипам

Длительные и крепкие браки не самое распространенное явление в мире знаменитостей. Но и среди звезд встречаются пары, поддерживающие привычные нам семейные ценности и подтверждающие приятные мысли о том, что любовь может длиться целую вечность. Так, неотразимый Адриано Челентано более 50 лет женат на актрисе Клаудии Мори, и, судя по совместным фото, они все так же без ума друг от друга.

Нас в AdMe.ru вдохновляют такие примеры. Поэтому мы выбрали еще ряд звездных пар, которым удалось сохранить свои чувства в течение долгих лет.

Ева Мендес и Райан Гослинг: 10 лет вместе

Отношения между актерами завязались на съемках фильма «Место под соснами». До этой встречи Ева Мендес не была сторонницей брака и не очень-то хотела детей. Но позже она сказала: «Со мной случился Райан Гослинг. Я в него влюбилась». Пара избегает внимания прессы: они не снимаются вместе для обложек и не дают интервью. А после рождения 1-й дочери актриса и вовсе отказалась от работы и сосредоточилась на семье.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: 11 лет вместе

Рейнольдс и Лайвли — одна из самых милых пар Голливуда. Они постоянно флиртуют друг с другом в социальных сетях, с удовольствием выходят вместе в свет, воспитывают трех дочерей и уже более 10 лет вместе. Как утверждает актриса, основой их отношений является дружба: «Я знала, что он будет моим лучшим другом на протяжении всей жизни. Это для меня самое важное. Хочу всегда любить его так сильно, как сейчас».

Эмили Блант и Джон Красински: 13 лет вместе

Пара в этом году отмечает 10 лет со дня свадьбы, но влюбились актеры несколько раньше, с первого взгляда. «Я сидела в ресторане с подругой и расписывала, как мне нравится быть одной. Тогда она сказала, что ее друг, звезда „Офиса“, сидит за соседним столиком, и позвала Джона».

Дэкс Шепард и Кристен Белл: 13 лет вместе

Кристен Белл и Дэкс Шепард вместе с 2007 года. Поженились актеры спустя 6 лет, устроив скромную церемонию. Примечательно, что именно Белл сделала предложение Дэксу, на что тот, конечно же, ответил согласием. «Ваша леди хочет знать, что вы все еще очень заинтересованы в ней, что у вас еще есть вопросы, которые вы не задавали, — делится Шепард секретами брака. — Ходите на свидания, проводите время так, будто вы только что познакомились в баре».

Лусиана Барросо и Мэтт Деймон: 17 лет вместе

Мэтт Деймон познакомился с Лусианой Барросо в 2003 году в Майами, где девушка работала барменом. Спустя 2 года они поженились и теперь неразлучны. Супруги тяжело переносят расставания, связанные с разъездами актера. «У нас есть правило: я никогда не уезжаю на съемки дольше, чем на 2 недели. Думаю, нужно быть как можно чаще рядом с тем, кого вы любите. А жена — моя родственная душа, мне не нравится быть отдельно от нее», — сказал Деймон в одном из интервью.

Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард: 19 лет вместе

Эта голливудская чета из тех, кто не любит выставлять свои отношения напоказ. Актеры редко появляются на светских мероприятиях, предпочитая проводить время вместе, занимаясь воспитанием двух дочерей.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло: 20 лет вместе

Эми Адамс познакомилась со своим будущим мужем в 1999 году, еще до того, как стала знаменитой. Они вместе посещали курсы актерского мастерства, но, чтобы между парой возникла искра, потребовался целый год. Со временем актриса стала получать все больше ролей, и вместе с номинациями на «Оскар» пришла известность. Успехи Даррена Ле Галло были куда скромнее, в итоге он завязал с киноиндустрией и ушел в живопись.

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих: 24 года вместе

Режиссер Барт Фрейндлих — 2-й муж Джулианны Мур, но именно с ним актриса чувствует себя по-настоящему счастливой, о чем уверенно заявляет: «У нас крепкая семья. И моменты, проведенные вместе, — самое приятное, что когда-либо происходило со мной».

Эндрю Аптон и Кейт Бланшетт: 24 года вместе

Еще до того, как Кейт Бланшетт стала звездой Голливуда, она познакомилась со сценаристом Эндрю Аптоном. Длительное время они не ладили, но случайный поцелуй на вечеринке все изменил. И спустя всего 3 недели влюбленные поженились. «Мне потребовалось всего 3 дня отношений, чтобы понять, что я хочу выйти замуж за этого мужчину», — недавно рассказала Бланшетт в интервью. Они до сих пор счастливы вместе и воспитывают четверых детей.

Нэнси и Стив Карелл: 25 лет вместе

Когда в 1995 году в Чикаго Стив Карелл работал преподавателем импровизации, к нему на курсы попала Нэнси Уоллс. Актер долго не решался пригласить ее на свидание: «Думал, что не нравлюсь ей, потому что она была немного холодна. Но позже я узнал, что Нэнси нервничала не меньше меня и просто старалась вести себя круто». В том же году они поженились и сейчас вместе воспитывают сына и дочь. Одной из главных причин столь продолжительных отношений Карелл считает то, что у них с женой похожее чувство юмора.

Элизабет Бэнкс и Макс Хандельман: 28 лет вместе

Элизабет Бэнкс и Макс Хандельман учились в одном колледже и с 1-го дня хорошо поладили. «Когда мы познакомились, я не думала об отношениях и не искала мужа. Просто решила, что он милый, — говорит актриса. — И получилось, что я так и не встретила никого, кто понравился бы мне больше». Пара воспитывает двух мальчиков, рожденных им суррогатной матерью. А для того чтобы постоянно быть вместе, они основали собственную продюсерскую компанию.

Дэвид Э. Келли и Мишель Пфайффер: 27 лет вместе

Мишель Пфайффер встретилась со сценаристом Дэвидом Келли на свидании вслепую, которое устроил им общий друг, пригласив пару в боулинг. Спустя 10 месяцев они поженились и завели ребенка. Актриса говорит, что секрет их отношений в везении: «Мне действительно повезло. Спустя годы я не воспринимаю мужа как должное. А еще я никогда не встречала более честного человека. Уважаю его за это».

Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг: 29 лет вместе

Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу познакомились на съемках 2-й части «Индианы Джонса» в 1984 году, когда начинающая актриса получила одну из главных ролей в нашумевшем блокбастере. Но отношения завязались не сразу, так как режиссер на тот момент был женат. Лишь в 1991 году у них начался роман, а затем состоялась свадьба. Карьера Кэпшоу не заладилась, зато с семейной жизнью — полный порядок. У пары пятеро совместных детей и еще по одному от предыдущих браков. И даже сейчас их любовь не угасает. В 2018 году, когда ведущий церемонии вручения «Оскара» спросил Стивена Спилберга, чем он сейчас занимается, тот гордо ответил: «Я — муж Кейт Кэпшоу».

Фрэнсис Макдорманд и Джоэл Коэн: 37 лет вместе

Впервые пара встретилась на пробах для фильма «Просто кровь». Это был дебют для каждого из них: для Джоэла Коэна как режиссера, а для Фрэнсис Макдорманд — в качестве актрисы. С тех пор Макдорманд появлялась во многих фильмах культового режиссерского дуэта и успела получить «Оскар». А ее муж создает в своих фильмах женские образы в расчете на участие супруги.