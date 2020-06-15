14 сюжетных нестыковок в фильмах, которые до сих пор возмущают зрителей

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Небольшие ошибки или нестыковки обычно являются следствием пресловутого человеческого фактора. Кто-то что-то недосмотрел — и зритель уже воинственно кричит: «Не верю!» Впрочем, не всегда такие недочеты видны с первого взгляда: захваченные действием на экране, мы редко обращаем внимание на детали. А вот при последующих просмотрах уже появляются вопросы к создателям кино.

Редакция AdMe.ru предупреждает: в статье содержится множество спойлеров. А в конце вас ждет парочка бонусов — ляпы, которые возмутили зрителей не меньше, чем сюжетные нестыковки.

1. «Алиса в Стране чудес» повествует о событиях XIX века. Невозможно, чтобы женщина в то время на глазах у всех заявила, что она не хочет выходить замуж за навязанного ей мужчину, а именно это делает главная героиня

2. Кэтрин в «Основном инстинкте» повсюду оставляет свои следы, однако полицейские не догадываются сделать анализ ДНК или хотя бы снять отпечатки пальцев

Например, первая жертва маньячки была заморожена, однако перед заморозкой у героини была связь с этим мужчиной — на его теле осталось огромное количество ее биологических следов: волосы, пот и так далее. А в полицейском участке героиня Шэрон Стоун оставляет отпечатки пальцев на стуле и к тому же выбрасывает бычок от сигареты, на котором есть ее слюна. Несмотря на то что она подозреваемая, никому и в голову не приходит сравнить ее ДНК и ДНК убийцы.

3. Чендлер и Джоуи из «Друзей» обожают фильм «Крепкий орешек», но никто из них не удивился, когда Рэйчел начала встречаться с Брюсом Уиллисом

4. Персонаж Уилла Смита в «Я — легенда» попадается в ловушку и несколько часов висит вниз головой. После чего приходит в сознание, освобождается из ловушки и чувствует себя отлично

Маловероятно, что человек может провисеть вниз головой несколько часов и остаться при этом в живых.

5. В последней части «Пиратов Карибского моря» Джек Воробей утверждает, что получил волшебный компас от старого капитана, хотя в предыдущих фильмах говорилось, что компас ему дала Тиа Дальма

6. Создатели «Гравитации» проигнорировали базовые физические законы, чтобы избавиться от персонажа

Когда персонаж Джорджа Клуни «повис» на тросе, он решил отсоединить его, чтобы спасти героиню Сандры Буллок. Проблема в том, что в космосе гравитация совсем иная, чем на Земле: Буллок достаточно было чуть потянуть за трос, чтобы притянуть Клуни к себе.

7. Ближе к финалу «Джанго освобожденного» главный герой похитил сумку с динамитом. Проблема в том, что динамит в 1858 году еще не был изобретен

8. Фильм «Перл-Харбор» повествует о 40-х годах XX века, однако героини почему-то носят юбки без чулок. В той исторической реальности это было бы попросту неприемлемо

9. В фильме «Санта-Клаус» родители главного героя не верят в существование белобородого волшебника. Однако когда невесть откуда появляются подарки, взрослые не задумываются, кто их принес

10. Поведение Роуз Армитаж в культовом фильме «Прочь» не поддается никакой логике: ее метод «отлова» парней совершенно не эффективен и к тому же занимает слишком много времени

В частности, встает вопрос: для чего девушке выстраивать долгие и крепкие отношения с мужчиной, прежде чем обречь его на заклание? Гораздо быстрее было бы похищать жертв сразу же после знакомства.

11. В финальной сцене фильма «Послезавтра» группа людей жжет книги, чтобы согреться. Несмотря на то что в библиотеке полно деревянной мебели, которая к тому же была бы лучшим топливом

12. Машины в «Матрице» могли бы запросто использовать коров для получения энергии, а не людей. Животные просто стояли бы в стойлах и не нуждались в сложной и энергоемкой системе виртуальной реальности

13. «Мумия» повествует о событиях 1926 года — тогда и встретились Ричард О’Коннелл и Эвелин. В фильме «Мумия возвращается» действие происходит в 1933 году, а сыну главных героев внезапно исполнилось 8 лет

14. Героиня Сандры Буллок в «Доме у озера» в письме сообщает персонажу Киану Ривза, что у нее есть собака по кличке Джек. Мужчина находит этого пса, и тот реагирует на эту кличку

Проблема в том, что собака не могла отозваться на кличку Джек, потому что Алекс (герой Ривза) встретил ее в прошлом, задолго до того, как пес попал к Кейт Форстер (персонаж Буллок).

Бонус № 1. Наверное, из эстетических соображений ни один из динозавров серии фильмов «Парк юрского периода» не имеет важной анатомической подробности

Бонус № 2. Мало кто заметил, что в «Красотке» ночная сорочка Вивиан в одной из любовных сцен длинная, а в финале этой же сцены необъяснимым образом превращается в короткую маечку

Маечка появляется в тот момент, когда персонаж Ричарда Гира снимает с героини одежду. Видимо, это продиктовано удобством, ведь стянуть через голову длиннющую сорочку намного труднее, да и выглядит это не так эстетично.