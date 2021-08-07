14 случаев, когда режиссеры фильмов пошли против правил и создали легенду

В поиске хорошего фильма у каждого свой ориентир. Кто-то прислушивается к мнению критиков, а кто-то — к оценкам зрителей. Популярный сайт IMDb собрал легендарные фильмы, которые уже завоевали любовь миллионов и внесли свой вклад в развитие киноиндустрии.

Мы в AdMe.ru приглашаем вас познакомиться с кратким обзором знаковых кинолент, без которых немыслим мировой кинематограф и которые должен посмотреть каждый.

Новые времена (Modern Times), 1936

В этой картине Маленький Бродяга — культовый персонаж, созданный Чарли Чаплином, — изо всех сил пытается выжить в условиях современного города. Чаплин начал готовить картину в 1934 году как свой первый звуковой фильм. Дойдя до диалогов и экспериментов со звуковыми сценами, он решил вернуться к беззвучному формату с синхронизированными звуковыми эффектами и редкими диалогами. Чаплин посчитал, что, заговорив на экране, Маленький Бродяга потеряет свою привлекательность. В итоге зрители все-таки услышали голос Чарли, но только в одной песне. Рейтинг IMDb — 8,5 Несмотря на то что картине почти 80 лет, она заставляет меня смеяться, плакать и думать о том, что автоматизация каждой мелочи в нашей жизни не прекращается. Действительно, новые времена. © gogoschka-1 / imdb.com

Окно во двор (Rear Window), 1954

Детективная история Альфреда Хичкока о фотографе Эл Би Джеффрисе, который вынужден отсиживаться в своей квартире после перелома ноги. От скуки наблюдая за жизнью соседей по двору, Джеффрис делает заключение о том, что в одной из квартир произошло преступление. Фильм был полностью снят на одной площадке. Планирование и строительство заняло месяцы. Получившийся дом состоял из 31 квартиры, 8 из которых были полностью меблированы. Высота здания равнялась примерно 5–6 этажам. Рейтинг IMDb — 8,5 Этот фильм — отличный пример сочетания превосходной актерской игры, отличного сценария и режиссуры, без использования бранных слов и беспричинного насилия. Заслуженно считается классикой. © Aidan McGuinness / imdb.com

12 разгневанных мужчин (12 Angry Men), 1957

Суд присяжных из 12 человек пытается вынести вердикт 18-летнему обвиняемому. Фильм исследует путь достижения консенсуса, а также сложности, которые его сопровождают. 12 героев обладают разными характерами и темпераментами, и это только усиливает конфликт. В 2007 году фильм «12 разгневанных мужчин» был включен в Национальный реестр фильмов как культурно, исторически или эстетически значимый. Картина считается классикой кинематографа, ее высоко ценят как критики, так и зрители во всем мире. Рейтинг IMDb — 9 По-моему, «12 разгневанных мужчин» — величайший фильм. Это прекрасный пример того, что меньше значит больше. Простого сюжета, декораций одной комнаты и таланта 12 актеров достаточно, чтобы покорить драматический жанр и сделать картину классикой. © ElJimbooo / imdb.com

Челюсти (Jaws), 1975

Фильм Стивена Спилберга считается первым летним блокбастером. Дело в том, что лето считалось неудачным временем для выхода новых картин. Так было до 1975 года, пока студия Universal не выпустила «Челюсти». Зрители выстраивались в очередь, фильм стал первой лентой, собравшей более $ 100 млн в прокате. «Челюсти» сформировали новую бизнес-модель Голливуда, и теперь все американские блокбастеры выходят летом и сопровождаются серьезными вложениями в рекламу. Рейтинг IMDb — 8 Никогда не забуду, как впервые увидел этот фильм. Меня как будто приклеило к сиденью. Смотрел затаив дыхание. После этого я полюбил кино. Наверное, этот фильм стал первым, заставившим меня забыть обо всем. Я был там, в лодке, в мрачной каюте, с этими людьми — все казалось реальным (а море я, к сожалению, стал воспринимать иначе). © gogoschka-1 / imdb.com

Рокки (Rocky), 1976

«Рокки» — спортивный драматический фильм, в котором Сильвестр Сталлоне в роли боксера Рокки Бальбоа становится источником вдохновения для зрителей всего мира. Сталлоне написал сценарий за 3 с половиной дня. Его вдохновил бой между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером. Продюсеры Ирвин Уинклер и Роберт Чартофф заинтересовались сценарием и предложили Сталлоне $ 350 тыс. за права на него. Несмотря на то что на тот момент капитал Сталлоне насчитывал всего $ 106 и ему было нечем даже кормить собаку, он согласился на сделку лишь при условии, что ему позволят сняться в фильме. Сделка состоялась. При бюджете $ 1,1 млн «Рокки» принес в мировом прокате $ 225 млн. В 2006 году фильм вошел в Национальный реестр фильмов как культурно, исторически или эстетически значимый. Рейтинг IMDb — 8,1 Сложно объяснить, что этот фильм значит для меня. Невозможно подобрать правильные слова. Помню, когда я был ребенком, мне не нравился первый «Рокки», я был фанатом третьего и четвертого. Когда мне было 11, я посмотрел пятую часть в кинотеатре. Никогда такого раньше не видел. Люди кричали и аплодировали. Тогда я понял, в чем посыл Сталлоне. ©JFHunt / imdb.com

Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда (Star Wars. Episode IV: A New Hope), 1977

Далекая галактика находится под контролем императора и его сподвижника — злодея Дарта Вейдера. Сопротивление не выдерживает, но его участники обретают спасителя — джедая Люка Скайуокера. Для создания зрелищных космических сражений Джордж Лукас использовал технологию, создающую изображение с эффектом 360°. Это стало революцией в области визуальных эффектов. А благодаря любви Джорджа Лукаса к автогонкам и скорости, в фильме появились быстрые звездолеты и истребители. Они могли делать зигзаги и вращаться. Такое видение стало отступлением от классической научной фантастики, в которой корабли были большими и медленными. «Звездные войны» показали, что можно нарушить правила и при этом сделать свою историю правдоподобной и увлекательной. Рейтинг IMDb — 8,6 Помню премьеру в кинотеатрах. Я был уже достаточно взрослым, чтобы запомнить каждую сцену, каждого персонажа, все нюансы фильма. Тогда я навсегда запомнил все, как будто больше никогда не увижу этот мгновенно полюбившийся мне шедевр. © FiendishDramaturgy / imdb.com

Чужой (Alien), 1979

Это научно-фантастический фильм ужасов о столкновении экипажа космического корабля с Чужим — агрессивным инопланетянином, забравшимся на судно. Фильм стал первым в череде научно-фантастических блокбастеров. «Чужой» по-прежнему остается эталоном для многих режиссеров, потому что картина познакомила зрителя с Эллен Рипли — первой по-настоящему культовой героиней боевиков. Рейтинг IMDb — 8,4 «Чужой» остается одним из самых оригинальных и страшных фильмов всех времен. Фантастическая атмосферная и пугающая история не устарела. Спецэффекты были невероятными для своего времени, и неудивительно, что франшиза по-прежнему популярна, хотя, к сожалению, далека по качеству от первого фильма. © Sleepin_Dragon / imdb.com

Охотники за привидениями (Ghostbusters), 1984

Ученые-парапсихологи, упустившие грант на исследования, начинают свое дело: они освобождают Манхэттен от привидений. «Охотники за привидениями» сочетают в себе комедию, фантастику и ужасы. Действия развиваются очень динамично и сопровождаются качественными спецэффектами. Это привлекло зрителей и принесло картине мировой успех. Рейтинг IMDb — 7,8 Таких хороших фильмов, как «Охотники за привидениями», немного. Он мастерски балансирует между двумя жанрами — ужасов и комедии. Химия 3 главных персонажей неоспорима, и когда появляется интересный второстепенный персонаж (такой, как Рик Моранис в роли Луиса Тулли), смотреть еще интереснее. История оригинальна, эффекты впечатляют, а шутки забавны — короче говоря, «Охотники за привидениями» — это вечная классика. © cricketbat / imdb.com

Криминальное чтиво (Pulp Fiction), 1994

«Криминальное чтиво» — фильм, сочетающий в себе комедию, криминал и неонуар. В нем рассказывается несколько историй о преступном Лос-Анджелесе. Сюжет картины нелинеен, в ней много юмора и жестокости, а также диалогов на личные и философские темы. На 67-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм был номинирован на 7 наград и получил премию за лучший оригинальный сценарий. Картина поспособствовала развитию карьеры Джона Траволты, Сэмюэла Л. Джексона и Умы Турман. Саморефлексия, нетрадиционная структура, стилизация и обилие отсылок позволили критикам назвать «Криминальное чтиво» началом постмодернистского кино. Рейтинг IMDb — 8,9 Раньше я думал, что этот фильм слишком уж расхваливают. Признаю: был неправ — он прекрасен во всех отношениях. © hockeydog-75085 / imdb.com

Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption), 1994

Драма «Побег из Шоушенка» рассказывает историю Энди Дюфрейна, незаслуженно приговоренного к пожизненному заключению и находившегося в тюрьме почти 20 лет. Несмотря на положительные рецензии, фильм провалился в первые выходные проката, не сумев окупить расходы на производство: было потрачено $ 25 млн, а собрано всего $ 16 млн. Сегодня же «Побег из Шоушенка» — первый фильм на сайте IMDb, за который проголосовало более 2 млн пользователей. Картина входит во всевозможные списки лучших фильмов всего мира. Рейтинг IMDb — 9,3 Я не видел более потрясающего фильма, чем «Побег из Шоушенка». Это дружба, невзгоды, надежды и мечты. Самое замечательное в фильме то, что он трогает, дает надежду. © speedreid / imdb.com

Жизнь прекрасна (La vita è bella), 1997

В центре сюжета — Гвидо, очаровательный человек, который влюбляется в школьную учительницу Дору. Их счастливым отношениям посвящена первая часть фильма. Дальше — жестокая реальность, в которой Гвидо должен использовать свое воображение и силу духа, чтобы спасти тех, кого любит. Картина завоевала широкое международное признание сразу после выхода. Роберто Бениньи получил сразу 3 номинации на премию «Оскар»: за лучшую мужскую роль, за лучшую режиссерскую работу и за лучший оригинальный сценарий. До Бениньи такой чести удостоились только 3 человека: Орсон Уэллс («Гражданин Кейн»), Вуди Аллен («Энни Холл») и Уоррен Битти («Небеса могут подождать» и «Красные»). Рейтинг IMDb — 8,6 Фильму «Жизнь прекрасна» удается пройти по тонкой грани между юмором, фантастикой и трагедией. Конечно, фильм комедийный, но ему удается эффектно передать огромные людские потери, а некоторые сцены по накалу могут сравниться со «Списком Шиндлера». © Anonymous_Maxine / imdb.com

Начало (Inception), 2010

Это научно-фантастический триллер Кристофера Нолана. Профессиональный вор в исполнении Леонардо Ди Каприо крадет информацию, проникая в подсознание своих жертв. Чтобы стереть свое криминальное прошлое, он должен внедрить идею в сознание человека через его сновидение. Несмотря на сюрреализм фильма, большая часть визуальных эффектов, таких как вращающийся коридор, горная лавина и невесомость, была создана без помощи компьютерной графики. «Начало» насчитывает всего около 500 кадров, содержащих визуальные эффекты, в то время как другие подобные фильмы могут содержать до 2 тыс. таких кадров. Рейтинг IMDb — 8,8 В первый раз фильм можно посмотреть только один раз, поэтому тщательно выбирайте свое душевное состояние перед просмотром. Это фильм о фильмах, мечтах и реальности, и о том, как жить, когда вы выйдете из кинотеатра. Это зрелищно, жестоко, загадочно и тревожно. Это красиво и увлекательно. Это об одном из моих любимых персонажей, когда-либо появлявшихся на экране. © srcooper-756-646671 / imdb.com

Мстители (The Avengers), 2012

Это фильм о супергероях, основанный на одноименных комиксах издательства Marvel Comics. Прокат картины в США начался 4 мая 2012 года, и за первые 3 дня фильм собрал $ 207,4 млн, установив рекорд по сборам за дебютный выходной. Всего кинолента собрала более $ 1,5 млрд. Сейчас она занимает 8-е место в списке самых кассовых картин в истории. Рейтинг IMDb — 8 Это по-настоящему приятный фильм о супергероях, который оправдывает шумиху вокруг себя и рассказывает историю о 4 величайших супергероях. Джосс Уидон снял один из самых динамичных фильмов Marvel, полный юмора, острых ощущений и великолепных персонажей, которые создают зрелищное действо, основанное на визуальных эффектах. © CalRhys / imdb.com

Одержимость (Whiplash), 2014

Музыкальная психологическая драма, раскрывающая конфликт между молодым амбициозным барабанщиком и агрессивным перфекционистом, руководителем джазовой группы. Фильм был снят за 19 дней и собрал $ 49 млн при производственном бюджете в $ 3,3 млн. Картина заслужила признание критиков, а на 87-й церемонии вручения премии «Оскар» получила награды за лучший монтаж фильма, за лучший звук и за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме этого, лента была отмечена в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший фильм». Рейтинг IMDb — 8,5 Об этом фильме можно сказать много хорошего. Для начала скажу, что кому-то он может показаться медленным, а кому-то — необычным. Мне нравится, этот фильм занял свое место в жанре музыкального кино. У него необыкновенная атмосфера. © WalterSoprano / imdb.com