14 сильных киноновинок, которые пробирают до глубины души

Чтобы найти душевный фильм на вечер, мы порой тратим времени больше, чем на его просмотр. Киноафиши, новинки стриминговых платформ, агрегаторы рецензий, рейтинги лучших фильмов — сколько всего нужно изучить ради того, чтобы порадовать себя отличным кино. Спасением могут стать подборки качественных жанровых новинок. Изучив их, каждый решит, какая картина придется по душе.

Мы в AdMe.ru любим цепляющие драмы. В этой подборке мы постарались собрать для вас новинки, которые оставляют после себя сильное впечатление.

Палмер (2021)

Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1 Главный герой Палмер выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, где его ждет бабушка. Городок не вселяет надежд: бывшие друзья-маргиналы, безнадега и уныние. Палмер знакомится с соседским мальчиком, чья мать далеко не образец благополучия, и оказывается единственным человеком, который может о нем позаботиться.

Душа (2020)

Рейтинг IMDb — 8,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,3 Так получилось, что Джо умирает как раз тогда, когда мечта всей его жизни начинает исполняться. В загробной жизни ему поручено стать наставником для упрямой души, которая уже давно не может отправиться на Землю.

История семьи Блум (2020)

Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4 Основанная на реальных событиях драма, повествующая об успешной женщине, которая по воле случая оказывается прикованной к инвалидной коляске. Сэм долго не может смириться со своей участью, но у нее появляется неожиданный помощник — птенец сороки по имени Пингвин.

Падение (2020)

Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5 На исходе лет сварливый отец переезжает в город к своему сыну. У того счастливая жизнь: любимый человек, дочь, хорошая работа. Но появление в доме старика, привыкшего жить по своим правилам и не приемлющего чужих убеждений, угрожает перерасти в серьезный конфликт.

Дьявол в деталях (2021)

Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3 Немолодой полицейский Джо Дикон приезжает в Лос-Анджелес на несколько дней и знакомится со своим преемником на место детектива — молодым и амбициозным Джимом Бэкстером. Бэкстеру поручено дело, которое может пролить свет на события пятилетней давности. Тогда Дикону не удалось поймать злодея. Может, получится сейчас?

Того (2019)

Рейтинг IMDb — 8,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0 В 1925 году в маленьком городке на Аляске началась эпидемия дифтерии. Лекарства можно было добыть, только проделав длинный и сложный путь на собачьей упряжке. Леонард и его верный пес Того решаются на миссию, которая может стоить им жизни.

Новости со всех концов света (2020)

Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6 Капитан Кидд путешествует по Америке, делясь с местными жителями новостями со всех концов света. В Техасе он встречает 10-летнюю Джоанну, которая 6 лет воспитывалась в племени индейцев. Девочку нужно доставить к дяде и тете, но путь не обещает быть легким. Кидд и Джоанна отправляются в опасное приключение, в конце которого ни он, ни она не останутся прежними.

Раскопки (2021)

Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9 Основанная на реальных событиях драма повествует о вдове Эдит, нанимающей археолога, чтобы он провел на ее участке раскопки. Эдит подозревает, что под землей может быть скрыто настоящее сокровище, но реальность оказывается куда интереснее. В это же время над Англией нависает тень Второй мировой войны.

Белый тигр (2020)

Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0 Балрам — выходец из низшей касты, который рад, что скоро будет служить богатому хозяину. Ашок и его жена Пинки вернулись из Америки и считают, что впитали западные ценности. Балрам становится вторым шофером и трудится за копейки, но вскоре такое положение вещей перестает его устраивать.

Пятеро одной крови (2020)

Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0 Четверо ветеранов войны спустя десятилетия возвращаются во Вьетнам. В Ханое к отряду неожиданно присоединяется сын одного из однополчан. Чтобы найти останки погибшего командира и попробовать отыскать пропавшее золото ЦРУ, они отправляются в опасные джунгли.

Космические чистильщики (2020)

Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4 Корейский экшен о команде космического корабля-мусорщика. Действие фильма разворачивается в 2092 году, человечество осваивает космос, а команда находит среди прочего мусора робота, который оказывается оружием массового поражения. Для того, чтобы поправить свое материальное положение, герои решают его продать.

Несколько сильных фильмов, которые мы скоро сможем увидеть в кинотеатрах и на стримингах

Девять дней (2020)

Рейтинг IMDb — 7,4 Посреди бескрайнего нигде стоит одинокий домик, где некий человек по имени Уилл принимает души людей. Он проводит тесты, собеседования и испытания с одной целью: выявить тех, кто достоин переродиться и жить. Каждая душа уникальна, и каждая хочет получить шанс родиться снова. Уиллу на принятие решения дается всего 9 дней.

Отец (2020)

Рейтинг IMDb — 7,9 82-летний Энтони живет один, и это сильно беспокоит его дочь, которая планирует перебраться в другие места. Старик упрямо игнорирует ее попытки найти идеальную сиделку и считает, что прекрасно справится сам. Но постепенно он начинает угасать.

Мавританец (2021)

Рейтинг IMDb — 7,2 Фильм о заключенном из Гуантанамо, который был подозреваемым в совершении ужасающего теракта. Основан на реальных событиях, описывающих, как после 6 лет заключения без предъявления обвинения правозащитники наконец начали работу с предполагаемым злодеем.