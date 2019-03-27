14 сериалов, которые заинтригуют с первых минут

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Когда жизнь вокруг вертится как сумасшедшая, не успеваешь следить за тем, какой сегодня день недели, а уж за сериалами, достойными внимания, тем более. В нынешнем круговороте мегапопулярных ТВ-шоу легко запутаться и пропустить менее известные, но действительно захватывающие кинокартины.

AdMe.ru решил не допустить такого положения вещей, и вот 14 занимательных историй из мира сериалов, в которые можно окунуться с головой прямо сейчас.

Убийства по алфавиту

Экранизация одноименного романа Агаты Кристи про Эркюля Пуаро. Знаменитый сыщик сталкивается с одним из самых сложных и отчаянных дел в своей жизни. Это единственный раз, когда его противником является серийный убийца. Детективу придется потрудиться, чтобы выяснить личность маньяка, который называет себя ABC и подбирает жертв так, чтобы их имена совпадали с алфавитом в определенном порядке. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,6

Вечность

Генри Морган, работающий судмедэкспертом в одном из городских моргов Нью-Йорка, — вполне обычный, хоть и слегка старомодный мужчина. Но так кажется лишь на первый взгляд — на самом же деле Генри 200 лет. Он не может умереть и не знает, почему и откуда взялся этот «дар». Пока герой пытается найти ответы, у него появляется еще одна проблема: им заинтересовался дотошный детектив, который подозревает Генри в подделке документов. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 8,3

Почти человек

В 2048 году технический прогресс вышел из-под контроля, что сильно повлияло на уровень преступности. Проблему пытаются решить заменой кадров в полиции: у каждого полицейского теперь в напарниках боевая модель андроида. Детектив Джон Кеннекс ненавидит роботов, но ему приходится мириться с его новым «сослуживцем» андроидом Дорианом, который, к слову, значительно отличается от остальных и даже пытается подружиться с Джоном. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рейтинг IMDb — 8

Хейвен

Агент ФБР Одри Паркер приезжает в городок Хейвен, чтобы найти беглого преступника. Оказывается, что жители города «заражены» сверхспособностями — у каждого она уникальна, но не все могут свои способности контролировать, и это мешает горожанам мирно сосуществовать. Одри обнаруживает, что может помочь людям справиться с их силами и потихоньку привести город в порядок. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 7,6

Хранилище 13

Успешных правительственных агентов Мику Беринг и Пита Латтимера внезапно переводят на службу в неизвестный городок «Небывальск», где они должны работать на странном складе — «Хранилище 13». Сначала герои будут не особо рады такому подарку судьбы, но в скором времени поймут, что попали в «мир нескончаемых чудес». Основной их задачей становится поиск и обезвреживание опасных и необычных артефактов. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 7,6

Легенда об Искателе

Экранизация цикла бестселлеров «Меч Истины» Терри Гудкайнда. Жизнь лесного проводника Ричарда Сайфера резко меняется, когда он спасает странную девушку Кэлен. Оказывается, он совсем не тот, кем себя считал, — не простой проводник, а волшебник. Ричард избран Искателем Истины — одиноким воином, которому предначертано победить тиранию кровожадного и могущественного мага Даркена Рала. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Рейтинг IMDb — 7,7

Падающая вода

Три незнакомца осознают, что им снятся отдельные фрагменты общего сна. Каждый из них должен выполнить собственный квест: один ищет пропавшую подружку, второй — потерянного ребенка, третий — лекарство, которое выведет из кататонического ступора его мать. Чем глубже они погружаются, тем яснее осознают, что их истинная миссия намного важнее, чем личные поиски. И что образы, возникшие в их общем сне, возможно, содержат главную подсказку о судьбе мира. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6,5

Лунный свет

Мик Сент-Джон — 90-летний вампир, который пытается развеять скуку бессмертия работой частного детектива. Он не похож на других представителей вида: спит не в гробу, а в обыкновенной камере заморозки, кровь пьет исключительно только ту, которую забирает у своего приятеля-вампира, патологоанатома. Но после знакомства с обворожительной журналисткой ему становится сложно сохранять свой секрет, и к тому же не все собратья согласны с его образом жизни. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Рейтинг IMDb — 7,7

Константин

«Константин» снят по мотивам комиксов «Посланник ада» издательства DC Comics.

Джон Константин — опытный охотник на демонов. Его гложет то, что, несмотря на его праведное дело, он все равно попадет в ад. Устав от своей работы, он решает отойти от дел. Но дочь его друга становится одержима демоном, и Джон, пытаясь помочь, выясняет, что демоны хотят вырваться на Землю и захватить ее. Кто спасет человечество, если не Константин? Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,6

Интеллект

Гэбриел Вон, сотрудник Кибернетического командования США, уникален тем, что редкая мутация позволила имплантировать в его мозг чип. Он дает возможность искать информацию в различных источниках и обрабатывать ее в своем сознании. В напарники Гэбриелу назначают специального агента Райли Нил, которая помогает и защищает его в случае опасности, а также обязана в любой ситуации не допустить того, чтобы редкая технология попала в руки врагов. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 7

Гримм

Детектив Ник Беркхардт внезапно узнает о том, что является потомком группы охотников, известных как «гриммы». Они способны видеть в людях «существ» и сражаются за то, чтобы сохранить человечество в безопасности от них. Жизнь Ника резко меняется: нелегко совмещать работу в полиции и свое истинное призвание. Чем больше он узнает о тайном мире «гриммов», тем больше увязает в паутине интриг и распрей их вожаков. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рейтинг IMDb — 7,8

Амнезия

Агент ФБР Эмили Берн признана без вести пропавшей в ходе расследования серии убийств в Бостоне. 6 лет спустя Эмили находят живой в заброшенном доме — в баке, наполненном водой. Она ничего не помнит: кто ее похитил и что с ней было на протяжении этих лет. Вскоре Эмили начинает подозревать себя в той череде ужасающих убийств. И ей ничего не остается, кроме как бежать и пытаться самой добраться до правды, пробираясь сквозь собственные воспоминания. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 7,3

Чудотворцы

Всевышнему надоел хаос на Земле, и он планирует уничтожить ее обитателей. Однако два низших ангела не согласны с его планом и молят бога дать человечеству еще один шанс. Творец решает заключить с ними пари: за две недели Элайза и Крейг должны заставить двух людей влюбиться друг в друга. Тогда он поверит в то, что люди не так безнадежны, как ему кажется. Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Рейтинг IMDb — 7

Возвращение домой

Хайди Бергман работает психоаналитиком в правительственном центре, помогая солдатам вернуться к гражданской жизни. Устав от напряженной работы, она переезжает к матери и устраивается работать официанткой. Однако прошлое не оставляет ее в покое: представитель министерства обороны очень хочет знать, почему она ушла с предыдущей работы и чем занималась. Хайди начинает понимать, что в ее работе с солдатами было много загадок. Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Рейтинг IMDb — 7,6

Какие сериалы из этого списка вы уже смотрели, а какие еще могли бы посоветовать?