14 психологических триллеров, которые захочется посмотреть заново, даже зная развязку

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Хороший триллер трудно найти, легко пропустить и невозможно забыть. И наша подборка именно из таких фильмов. Мы собрали гремучую смесь из голливудского, европейского и азиатского кино для тех, у кого снова загустела кровь.

AdMe.ru со всей ответственностью заявляет: здесь нет «случайных» лент, все проверены лично и у каждой есть свой козырь. В некоторых больше драмы, меньше экшена, где-то наоборот. Какие-то покажутся вам слишком провокационными, какие-то жесткими, а пара-тройка заставит вас покопаться в себе и вывернуть душу наизнанку. Но то, что все они пощекочут нервишки и сломают шаблоны, — 100 %.

Конченая (Terminal), 2018

«КиноПоиск» — 5,6

IMDb — 5,3 Открывает нашу подборку весьма неоднозначный, но вполне приличный нуарный триллер. На конечной станции, в мрачном безлюдном месте работает прехорошенькая официантка Энни, но милашка она только на первый взгляд. На самом деле это дерзкая, коварная хищница, которая ведет сложную игру с несколькими бандитами, которых вроде бы ничего не связывает. Искушенному зрителю фильм может показаться где-то банальным, где-то жестковатым, где-то вторичным. Но его плюсов не отнять — великолепная актерская игра, атмосферный неоновый стиль и лихо закрученная история.

Обитель теней (Marrowbone), 2017

«КиноПоиск» — 6,7

IMDb — 6,6 Последнее время мистическое кино редко может удивить, но только если речь идет не об испанском триллере. Мать и четверо детей переехали в другую страну в заброшенный особняк, чтобы спастись от рук жестокого тирана — отца семейства, который сбежал из тюрьмы. После скоропостижной смерти матери Джек — самый старший сын — остается за главного. Теперь ему надо обойти закон, протянуть до 21 года, чтобы стать опекуном для своих братьев и сестры и полноправным владельцем дома. Все шло по плану, пока не объявился папаша-маньяк. Психологический триллер с легким налетом мистики и хоррора ошеломляет развязкой, после которой челюсть придется подбирать с пола.

Истории призраков (Ghost Stories), 2017

«КиноПоиск» — 6,2

IMDb — 6,4 Этот фильм хоть и заявлен как ужастик, но таковым по сути не является, он больше заставляет задуматься, нежели пугает. Хотя в определенные моменты все же можно подпрыгнуть от страха до потолка. Профессор Гудман — убежденный скептик и не верит в сверхъестественное. Он разоблачает медиумов и экстрасенсов из известных телешоу. Но однажды к нему попадают истории 3 человек, которые якобы действительно столкнулись с потусторонним. Фильм в лучших традициях британского кино, с неожиданными поворотами и фееричным финалом, от которого еще долго нужно приходить в себя.

Бункер (La cara oculta), 2011

«КиноПоиск» — 7,2

IMDb — 7,4 Однажды Адриан вернулся домой и обнаружил послание, в котором его любимая бросает его и просит не искать. Подавленный горем парень идет в бар и там знакомится с официанткой Фабианой, которая не может не заметить его слез. Между героями вспыхивают чувства, и вскоре девушка переезжает к своему возлюбленному. Однако ей так и не удается испытать тихого размеренного счастья, ведь в особняке постоянно происходит что-то таинственное и пугающее. Главное отличие фильма — простая, но гениальная идея с небанальным финалом. Впрочем, у испанских триллеров так всегда.

Прочь (Get Out), 2017

«КиноПоиск» — 6,9

IMDb — 7,7 Только ленивый не слышал о прошлогодней оскароносной ленте режиссера Джордана Пила. Но если вдруг вы не смотрели этот фильм, потому что не любите ужасы, срочно исправляйте ситуацию. Темнокожий парень едет знакомиться с родителями своей белой девушки, где его ждет зловещая тайна. Социальный подтекст, возможно, немного приелся, сценарий кому-то покажется местами знакомым, но есть в этой ленте какой-то особенный шарм, которого удалось достичь то ли музыкальным оформлением, то ли неожиданным присутствием юмора, то ли шокирующей концовкой. Это однозначно стоящее кино, которое пугает не скримерами, а деталями, которые обычно вовсе не должны казаться страшными.

Служанка (Ah-ga-ssi), 2016

«КиноПоиск» — 7,5

IMDb — 8,1 Южнокорейский фильм изящно балансирует между романтической историей и остросюжетным триллером, но главное, не нужно быть гурманом азиатского кино, чтобы получить от него удовольствие. В нем есть и драма, и комедия, страсть и ненависть, боль и наслаждение. Аферист по кличке Граф хочет женить на себе богатую японку Хидэко, которая живет затворницей в роскошном особняке под присмотром странного дядюшки. Девушку он хочет упечь в психушку, а сам завладеть ее богатствами. Чтобы подобраться к жертве поближе, мошенник подговаривает свою знакомую Сук-хи стать служанкой Хидэко за приличное вознаграждение, и та соглашается. Вскоре простая на вид затея запутывается в сложную паутину, где неясно, кто же на самом деле кукловод в этой истории.

Обитель проклятых (Eliza Graves), 2014

«КиноПоиск» — 7,1

IMDb — 6,8 Фильм, снятый по рассказу Эдгара Аллана По, интригует своей оригинальной задумкой. Молодой симпатичный доктор Эдвард Ньюгейт приехал из Лондона в психиатрическую клинику в глуши. Вскоре парень замечает необычное поведение директора Стоунхерста и некоторых сотрудников: кажется, будто они сами не в своем уме. А жуткие крики, доносящиеся из подвала, вызывают еще больше вопросов и подозрений. После непредсказуемой развязки фильма хочется заварить себе чайку в фарфоровой чашечке и пересмотреть его заново.

Приют (El Orfanato), 2007

«КиноПоиск» — 7,1

IMDb — 7,5 Самый «древний» в нашей подборке, но ничем не уступающий современным фильмам испанский «Приют» пронзит сердца всех, кто любит не просто ужасы, а обволакивающие мистикой триллеры. Лаура когда-то была воспитанницей в детском доме, где она провела счастливое детство. Теперь же повзрослевшая женщина вместе с семьей перебирается в этот особняк, чтобы восстановить его и заново открыть для сироток. После переезда маленького Симона, сына Лауры, будто подменили: у некогда доброго, милого мальчика вдруг появились жестокие фантазии и желание играть в опасные игры. Грустный, цепляющий и, конечно же, неожиданный в конце, этот фильм надолго остается в памяти.

Кловерфилд, 10 (10 Cloverfield Lane), 2016

«КиноПоиск» — 6,8

IMDb — 7,2 Очнувшись после автокатастрофы, Мишель обнаруживает себя прикованной наручниками к батарее в чужом подвале. Вскоре на пороге появляется мужчина, который утверждает, что он спас ее от неминуемой гибели, потому что планета подверглась то ли химической, то ли ядерной атаке. Как утверждает Ховард, выходить на улицу смертельно опасно и его бункер — единственное место, где можно выжить. Конечно, Мишель не верит ни единому слову своего «спасителя», считая его маньяком, но вскоре понимает, что все это может быть правдой. Главная изюминка этого замкнутого хоррор-триллера — интрига, которая держит зрителя в звенящем напряжении с первых кадров и до самого конца.

Девушка в поезде (The Girl on the Train), 2016

«КиноПоиск» — 6,5

IMDb — 6,5 Рэйчел каждый день из окна поезда наблюдает за идеальной на первый взгляд парой. Но все меняется, когда о незнакомке трубят в новостях как о пропавшей без вести. Главная героиня оказывается втянута в эту запутанную историю, ведь она единственная заметила то, на что никто не обратил внимания. Это тот редкий случай, когда оценки критиков и зрителей как у нас, так и на Западе разделились ровно пополам: кто-то считает этот фильм гениальным, а кто-то — обычным триллером. Но однозначно эта мрачноватая, печальная лента может удивить и оставить в душе неизгладимое впечатление.

Судная ночь (The Purge), 2013

«КиноПоиск» — 5,9

IMDb — 5,7 Этот фильм попал сюда не случайно. Да, он противоречивый, да, киногурманы найдут, к чему придраться, но его задумка настолько оригинальна (с чем все соглашаются, даже те, кому он не понравился), что его стоит посмотреть хотя бы ради нее. Итак, в мире будущего нет преступности и войн, а все благодаря одной ночи в году, когда можно делать что угодно с кем угодно и тебя за это никто не накажет. Фильм пусть немного клишированный, но напряженный, возможно, скомканный, но с лихими зигзагами сюжета и, главное, со скрытым смыслом, который улавливаешь не сразу.

Зверь (Beast), 2017

«КиноПоиск» — 6,8

IMDb — 6,9 Шикарная британская сказка для взрослых, от которой кровь стынет в жилах. Молл 27, и она живет на уединенном острове со своей семьей, в которой слишком строгие правила. Девушка задыхается от непонимания и гнета со стороны родни, но однажды в ее жизнь врывается любовь. Однако скоро парня начинают подозревать в серии жестоких убийств, произошедших на острове, и перед Молл встает выбор: быть вместе с Паскалем и бросить вызов обществу или остаться на стороне большинства. Кому-то фильм может показаться слишком романтичным даже на фоне происходящих событий, но разве это не плюс?

Место встречи (The Place), 2017

«КиноПоиск» — 7,4

IMDb — 7,1 Этот камерный фильм жесток и милосерден одновременно, он наносит множество точечных ударов по шаблонам мышления и лихо закручивает сюжет по спирали, добавляя каждый раз новых деталей. Некий человек сидит в кафешке, на столе у него толстенный ежедневник. К нему приходят люди с одной целью — получить желаемое, исполнить свою самую заветную мечту. Но есть одно условие: чтобы желание исполнилось, нужно выполнить задание, и чем больше мечта, тем необычнее, опаснее и неприятнее может быть цена. Никаких убийств, спецэффектов, дорогих декораций и пыли в глаза, только оригинальная идея, продуманный сюжет и шикарные диалоги.

Месть Лиззи Борден (Lizzie), 2018

А завершаем мы нашу подборку лентой, у которой еще нет рейтинга. В США в широкий прокат она выходит 14 сентября, а ее появления в России придется ждать до ноября. Но мы уже безумно заинтригованы историей, которая взяла за основу легенду и взорвала ее изнутри. Имя Лиззи Борден стало нарицательным благодаря запутанной истории жестокого убийства ее отца и мачехи. В ходе одного из самых громких процессов правосудия, несмотря на железные доказательства вины девушки, суд присяжных ее оправдал и выпустил на свободу. Фильм обещает быть жестким, напряженным и, конечно, провокационным, но ведь нам только этого и надо, не так ли?