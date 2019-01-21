14 достойных фильмов для тех, кто устал от Голливуда

7

32

3.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Устали от бесконечного экшена и супергеройского кино? К счастью, в мире есть еще множество фильмов, достойных нескольких часов вашей жизни. Как бы мы ни любили голливудское кино за его блеск и обилие популярных актеров, иногда хочется посмотреть картины совсем другого толка.

AdMe.ru обратил внимание на 14 фильмов от режиссеров разных стран. Все картины объединяет одно: в них нет надоевших штампов и приторности. Смотрите, наслаждайтесь и делитесь подборкой с друзьями.

Слон сидит спокойно (Da xiang xi di er zuo), 2018

Страна: Китай

Рейтинг на IMDb: 7,9 Бу случайно стал причиной смерти школьного задиры. Линг сбежала от матери и очарована учителем. Чен чувствует себя виноватым в самоубийстве друга. Мистер Ванг рискует оказаться выселенным из дома собственным сыном. Что их связывает? Все они хотят попасть в Манжули. Говорят, там есть слон, которого ничто не может потревожить. Что бы ни происходило вокруг, он просто спокойно сидит.

Жалость (Pity), 2018

Страны: Греция, Польша

Рейтинг на IMDb: 6,7 Главный герой каждое утро начинает с плача: его жена лежит в коме. Неудивительно, что его жалеют все вокруг. Удивительно, но именно это делает его счастливым. Он зависим от печали и так нуждается в жалости, что готов делать что угодно, лишь бы добиться ее от окружающих. Что же будет, когда жена пойдет на поправку?

Болезнь в воскресенье (La enfermedad del domingo), 2018

Страна: Испания

Рейтинг на IMDb: 6,9 Жизнь богатой пожилой женщины из высшего общества нарушает неожиданный визит дочери, которую она бросила больше 30 лет назад. Девушка пришла вовсе не за тем, чтобы попросить денег у обеспеченной родительницы. Она хочет только одного — провести со своей матерью 10 дней.

На седьмой день (En el Séptimo Día), 2017

Страна: США

Рейтинг на IMDb: 7,1 Обычные работяги, эмигранты из Мексики, ждут воскресенья, чтобы отвлечься от забот на футбольном поле. Курьер Хосе — капитан этой разношерстной команды, на которого все игроки возлагают большие надежды: он должен привести их к победе в важном матче. Однако у начальника Хосе совсем другие планы на воскресенье. Парню придется выбирать, кого он подведет: начальство или команду.

Бинго — король утреннего эфира (Bingo: O Rei das Manhãs), 2017

Страна: Бразилия

Рейтинг на IMDb: 8,1 Аугусто мечтает об актерской славе, и вот наконец ему предлагают роль ведущего ТВ-передачи для детей. Благодаря его дерзкому чувству юмора и таланту, шоу становится настоящим хитом. Казалось бы, вот она, долгожданная слава, но есть одно но: контракт запрещает ведущему раскрывать свою личность. Более того, хоть Аугусто и радует всех детей Бразилии, он не может наладить контакт с собственным сыном.

Плохой гений (Chalard games goeng), 2017

Страна: Таиланд

Рейтинг на IMDb: 7,7 Круглая отличница Линн недавно перевелась в престижную школу. Однажды она помогла подруге на экзамене, и теперь старшеклассники готовы платить Линн за правильные ответы. Девушка соглашается, ведь ее семья живет небогато. Один из заказов заставит ее прыгнуть выше головы и даже отправиться в Австралию. Чего не сделаешь, когда на кону миллион бат.

Дятлы (Carpinteros), 2017

Страна: Доминикана

Рейтинг на IMDb: 7 Хулиан и представить не мог, что обретет цель в жизни в тюрьме. Здесь он встретил свою любовь Янелли, но их разделяют десятки охранников и стен. Им приходится общаться с помощью языка жестов, чтобы сохранить свою связь в тайне.

Двуличный любовник (L’amant double), 2017

Страны: Франция, Бельгия

Рейтинг на IMDb: 6,2 Хрупкая красавица Хлоя страдает от постоянных сильных болей в животе. Врач считает эту боль психосоматической и отправляет девушку к психоаналитику Полу. Терапия приносит не только облегчение: герои влюбляются и решают жить вместе. Вскоре Хлоя начинает подозревать, что Пол совсем не тот, за кого себя выдает.

Апгрейд (Upgrade), 2018

Страна: Австралия

Рейтинг на IMDb: 7,6 В недалеком будущем технологии контролируют все вокруг, правда, не всем это по нраву. Грей — убежденный технофоб и с недоверием относится к новинкам прогресса. Однако трагический случай вынуждает его согласиться на установку экспериментального импланта. Сможет ли герой сохранить свою личность в непрерывном диалоге с искуственным интеллектом?

Манифесто (Manifesto), 2016

Страны: Германия, Австрия

Рейтинг IMDb: 6,7 Фильм представляет собой 13 различных сцен, в каждой из которых Кейт Бланшетт читает тексты главных художественных манифестов XX века. В каждой сцене актриса перевоплощается в нового персонажа, среди которых бездомный, учительница, балетмейстер, ведущая новостей и панк.

Квадрат (The Square), 2017

Страны: Швеция, Германия, Франция, Дания

Рейтинг на IMDb: 7,3 Кристиан — успешный главный куратор престижного стокгольмского музея. Его новая экспозиция «Квадрат» призвана научить людей доверять друг другу и вызывать приступы альтруизма. Однако заурядная кража бумажника и телефона подталкивают самого Кристиана к личному и профессиональному кризису, в которых посыл «Квадрата» оказывается забытым.

Окча (Okja), 2017

Страны: Южная Корея, США

Рейтинг на IMDb: 7,3 Влиятельная международная корпорация создала гигантских экспериментальных животных и раздала их фермерам по всему миру. Так девочка Ми-Джа получила лучшего друга Окчу. Вместе они жили в горах и не знали забот, пока однажды корпорация во главе со стервозной генеральной директрисой не отобрала Окчу у девочки. Ми-Джа отправилась спасать друга, не представляя, какой безумный путь ее ждет.

Эйфория (Euphoria), 2017

Страны: Великобритания, Швеция, Германия

Рейтинг на IMDb: 5,8 Сестры Инес и Эмилия не виделись много лет после размолвки, но теперь решили помириться. Эмилия пригласила сестру в путешествие в необычное место, скрыв от нее настоящую цель поездки. Уже по прибытии Инес узнает, что ее сестра неизлечимо больна, а это место — хоспис, где организуют уход из жизни. Сможет ли Инес принять выбор Эмилии?

55 шагов (55 Steps), 2017

Страны: Германия, Бельгия

Рейтинг на IMDb: 6,7 Колетт — адвокат, защищающий права пациентов, и настоящий трудоголик. Она берется за непростое дело Элеонор, эксцентричной пациентки психиатрической клиники, которая утверждает, что ей и другим пациентам заведения прописывают чрезмерное количество лекарств. Колетт ждет не только тяжелая юридическая борьба с крупной клиникой, но и дружба, которая изменит ее жизнь.

Если вы уже смотрели фильмы из списка, не стесняйтесь делиться впечатлениями в комментариях. И, конечно, советуйте свои любимые картины!