14 актеров и актрис, которые могут прийти на съемки фильма и сыграть там сразу несколько ролей

Есть актеры, которые настолько талантливо перевоплощаются в разных персонажей, что даже не верится, что эти роли мог сыграть один и тот же человек. А бывает так, что кардинально разных героев актер играет в одном фильме. И таких трансформаций может быть несколько: однажды был даже зафиксирован рекорд: 45 киноперсонажей сыграл один человек.

AdMe.ru вспомнил актеров, таланта у которых хватило на несколько ролей в фильме. И нам кажется, что получилось у них это замечательно. А бонусом узнаем о рекордсменах, которые сыграли десятки героев в одном кино.

Райан Рейнольдс, «Девятки»

В триллере «Девятки» Райан Рейнольдс сыграл актера Гэри, сценариста Гевина и дизайнера компьютерных игр Габриэла, судьбы которых сплелись мистическим образом. Стоит отметить, что, помимо Рейнольдса, в этом фильме исполнили по три роли еще Мелисса Маккарти и Хоуп Дэвис.

Софи Лорен, «Вчера, сегодня, завтра»

Оскароносный фильм «Вчера, сегодня, завтра» показывает три истории, произошедшие в разных уголках Италии. В каждой центральный персонаж — женщина. Три роли исполнила Софи Лорен, за что была номинирована на несколько престижных кинопремий.

Бен Мендельсон, «Капитан Марвел»

По сюжету фильма «Капитан Марвел», Талос, лидер инопланетной расы скруллов, маскируется под человека и выдает себя за главу разведывательного агентства Щ.И.Т. Келлера. Обе роли взял на себя актер Бен Мендельсон. Помимо заметно различающейся внешности, каждый злодей по-другому говорил: у Талоса было произношение, присущее жителям Австралии, в то время как агент-человек обладал американским акцентом. Впрочем, это не стало для Мендельсона проблемой. Его больше беспокоила маска скрулла, которую ему пришлось носить на съемках: она пугала актера.

Бен Стиллер, «Ночь в музее»

Для Бена Стиллера третья часть «Ночи в музее» стала первой возможностью сыграть сразу несколько ролей в одном кино. По его словам, это оказалось очень интересно. Играть поочередно двух персонажей актер назвал самой технически сложной задачей, которую он когда-либо выполнял в кино.

Бенедикт Камбербэтч, «Доктор Стрэндж»

Чтобы достоверно воплотить своего персонажа врача-мага, Камбербэтч подробно изучил его историю в комиксах. Кроме того, как и доктор Стрэндж, он практикует медитацию. Сыграть своего же противника по фильму было предложением самого актера. Он захотел показать злодея не омерзительным монстром, а отражением раздутого эго главного героя фильма. Для съемок воплощения Дормамму режиссер и актеры использовали технологию захвата движения и мимики.

Майкл Китон, «Множество»

Фильм «Множество» рассказывает о парне, который не успевал уделять внимание работе и семье, потому попросил ученого создать ему клонов. Майклу Китону удалось сыграть сразу четырех персонажей: у них разный характер, уровень интеллекта и поведение. На том, чтобы герои были совсем не похожи друг на друга, кстати, настоял сам актер.

Майкл Фассбендер, «Чужой: Завет»

Двух одинаковых внешне, но противоположных внутренне героев сыграл Майкл Фассбендер в фильме 2017 года «Чужой: завет». По словам актера, он постарался сделать персонажа Уолтера безэмоциональным, склонным больше к логике, нежели чувствам. Герой Дэвид, наоборот, эгоистичный и вспыльчивый. И хотя фильм получил смешанные отзывы критиков, игру Фассбендера мировые таблоиды отметили как блестящую.

Ванесса Хадженс, «На месте принцессы: Новая жизнь»

В 2018 году вышла романтическая комедия «На месте принцессы» по мотивам романа Марка Твена «Принц и нищий». В ней две очень похожие между собой девушки, герцогиня и пекарь, меняются местами для окружающих. В 2020 году вышло продолжение этой истории, где актриса взяла на себя еще одну роль — сестры главной героини Фионы.

Сильвестр Сталлоне, «Дети шпионов — 3: Игра окончена»

«Когда я рассказал детям о том, что мне предложили сыграть в третьей части „Детей шпионов“, в доме начался настоящий праздник. Наконец-то я заслужил родительское уважение!» — поделился Сталлоне в одном из интервью. И наверняка еще больше дети актера обрадовались, узнав, что отцу предстояло сыграть сразу четыре личности Кибергения.

Джейк Джилленхол, «Под покровом ночи»

В фильме «Под покровом ночи» Джилленхол играет две роли: писателя, который видит, что его отношения с любимой разваливаются, и вымышленное изображение этого автора в книге. В ходе фильма персонажи так меняются, что многие критики приписывают актеру все четыре роли в этом кино: каждый из его двух героев будто становится другим человеком. К слову, Джилленхолу не впервой играть сразу несколько ролей в одном кино. Он воплотил по два персонажа в фильмах «Доморощенный» и «Враг».

Эдди Мерфи, «Поездка в Америку — 2»

В 1988 году вышел фильм «Поездка в Америку», где Эдди Мерфи и Арсенио Холл сыграли на двоих сразу 8 ролей. Вообще, стоит сказать, что для Мерфи изображать сразу несколько персонажей было своеобразной «фишкой»: так он делал в «Чокнутом профессоре», «Клевом парне» и еще нескольких фильмах. В 2021 году вышло продолжение истории африканского принца «Поездка в Америку — 2», в которой актер вновь сыграл персонажей, которых исполнял в первой части.

Белла Хиткот, «Мрачные тени»

В фильме Тима Бертона «Мрачные тени» молодой актрисе Белле Хиткот предложили сыграть двух персонажей: гувернантку Викторию и привидение Жозетту. Однако самым сложным, по словам актрисы, оказалось не исполнить две роли, а сниматься под водой. Для этого она даже брала уроки у профессионального спортсмена.

Николас Кейдж, «Адаптация»

На главную роль в фильме «Адаптация» изначально планировали позвать Тома Хэнкса, однако в итоге с ней отлично справился Николас Кейдж, сделав фильм коммерчески успешным. Для создания образов актеру приходилось подолгу наносить грим и носить специальные подкладки, которые визуально делали его толще. Переходы от образа одного брата к другому давались Кейджу так сложно, что, по его словам, порой он кричал от злости.

Юэн Макгрегор, «Остров»

В фильме «Остров» Юэну Макгрегору предстояло сыграть роли архитектора Тома Линкольна и его клона Линкольна-Шесть-Эко. По словам напарницы по съемочной площадке Скарлетт Йоханссон, наблюдать за перевоплощениями актера было очень интересно: один из его персонажей был настолько неприятным, что она даже испытывала к нему ненависть.

Бонус: актеры, сыгравшие в одном фильме 27 и 45 ролей

В 1913 году в Британии вышло немое историческое кино «Шестьдесят лет королевы». В титрах значится имя актера Рольфа Лесли, вот только имени персонажа, которого он сыграл, создатели фильма не стали писать, ведь таких героев — 27. Это была первая работа в кино для молодого актера. После выхода картины в прокат Лесли начали звать в другие фильмы и давать уже крупные роли. Его кинокарьера продолжилась вплоть до 1929 года.

Рекорд Рольфа Лесли в 2017 году побил индийский актер Джонсон Джордж. Он сыграл сразу 45 ролей в одном фильме. Достижение зафиксировала комиссия Guinness World Records.