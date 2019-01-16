14 худших киношных пар Голливуда

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Порой, глядя на трогательные отношения героев кинофильмов, так сложно представить, что в жизни эти актеры любят совсем других людей. Так было с культовой парой из «Титаника». В жизни Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет — близкие друзья, но не более. А их экранная любовь покорила сердца миллионов, в нее просто невозможно не поверить! Однако бывает и наоборот: вроде актеры стараются, иногда даже так, что их экранные романы выходят за пределы съемочной площадки, а при просмотре фильма все равно так и хочется крикнуть: «Не верю!»

Мы в AdMe.ru, насмотревшись мелодрам, предлагаем вспомнить кинокартины, где, как актеры ни старались, зрители в их любовь так и не поверили.

Дэниел Рэдклифф и Бонни Райт Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I (2010)

На протяжении всей саги о добром волшебнике со шрамом на лбу Гарри Поттер влюблялся дважды: в девушку своего конкурента по турниру Чжоу Чанг, роман с которой так и не завязался, и в сестру лучшего друга — рыжеволосую Джинни Уизли. Виной тому многолетняя дружба актеров или какие-то магические силы, но, по мнению поклонников поттерианы, искры между героями так и не возникло. Да и сама актриса рада тому факту, что за все время съемок целовать друга ей пришлось лишь единожды.

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон 50 оттенков серого (2015)

Редкое интервью Джейми Дорнана или Дакоты Джонсон обходится без вопросов о съемках «тех самых сцен». Актер не скрывает, что у него близкие отношения с партнершей по фильму, однако исключительно в формате «брат — сестра». Вот что Джейми говорит на этот счет: «Я женат, и у Дакоты было много отношений в то время, когда мы снимали кино. У нас просто взаимное уважение друг к другу». Впрочем, отсутствие страсти как раз и есть главная жалоба зрителей на экранизацию «50 оттенков серого», несмотря на всю откровенность картины.

Константин Хабенский и Елизавета Боярская Ирония судьбы. Продолжение (2007)

Снимать продолжение успешной истории всегда сложно, редкие сиквелы добиваются популярности. Не слишком тепло приняли зрители и продолжение культового советского кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». К тому же новая версия пары из двух российских столиц оказалась многим не по вкусу. Это при том, что актерам однажды удалось сыграть влюбленных вполне убедительно — в фильме «Адмиралъ». Правда, тогда, по признанию Боярской, она была и в реальности влюблена в Хабенского, точнее в его образ — Александра Васильевича Колчака.

Райан Рейнольдс и Сандра Буллок Предложение (2009)

Главная женская роль в этой мелодраме изначально была предложена Джулии Робертс, но та отказалась, сославшись на небольшой гонорар. Неизвестно, какая пара сложилась бы у «красотки» и Райана Рейнольдса, но дуэт с Сандрой Буллок вызвал скорее недоумение, нежели симпатию у зрителей. Может, дело в не сложившихся в реальной жизни отношениях двух актеров? Как минимум об их гипотетическом романе в 2011 году ходили слухи в прессе.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт Сумерки. Сага. Затмение (2010)

Только ленивый с выходом фильма не обсуждал актерские способности Кристен Стюарт, а точнее ее мимику, которая почти не меняется на протяжении всей киносаги. Но еще больше зрители не поверили в экранную любовь вампира и школьницы, хотя в жизни актеры состояли в романтических отношениях 4 года. Правда, в их истории было место частым скандалам и даже изменам. Возможно, поэтому артисты не такими уж и влюбленными глазами смотрели друг на друга на экране.

Кристофер Игэн и Аманда Сейфрид Письма к Джульетте (2010)

Создатели фильма затронули одну из самых романтичных историй мировой литературы — Ромео и Джульетты. Однако даже летняя Верона не помогла сделать правдоподобными чувства главных героев картины. По отдельности и Кристофер Игэн, и Аманда Сейфрид не раз успешно играли влюбленных в кино, но вместе, по мнению зрителей, им этого сделать не удалось. А вот старшим их коллегам по фильму, наоборот, многие поверили. Впрочем, секрет этого успеха прост: Ванесса Редгрейв (написавшая письмо Джульетте) и Франко Неро (ее избранник) — супруги в реальной жизни.

Руперт Френд и Эмили Блант Молодая Виктория (2008)

«Она правила миллионами, но ее сердце принадлежало единственному мужчине» — таков слоган картины. Однако удалось ли Эмили Блант показать всю глубину чувств королевы к ее избраннику — однозначного ответа нет. Одни поверили в историю монаршей любви, другие придерживаются мнения, что дуэт Руперта и Эмили выглядел неправдоподобно.

Винс Вон и Риз Уизерспун 4 Рождества (2008)

Говорят, сыграть влюбленных у Риз Уизерспун и Винса Вона не получилось из-за разного подхода к работе: Уизерспун — настоящая работяга, которая всегда знает текст назубок и никогда не опаздывает на съемочную площадку. Вон же — свободный художник, он предпочитает не относиться к работе так серьезно. Вот и не получилось у противоположностей окунуть зрителей в атмосферу любви и взаимопонимания. Более того, когда в прессе стали появляться статьи о разногласиях актеров, Винс отказался даже участвовать в рекламной кампании картины.

Том Круз и Пенелопа Крус Ванильное небо (2001)

Фильм «Ванильное небо» завоевал огромную популярность во многом благодаря многослойности картины: режиссер Кэмерон Кроу утверждал, что в его киноленте содержится 428 отсылок к разным культурным явлениям (знаменитые книги, фильмы, исторические события). Однако один момент фильма волнует многих зрителей: была ли любовь у главных героев? Одной из возможных причин несовместимости Круз и Крус как в жизни, так и в кино СМИ называют разницу в мировоззрении актеров: спокойная Пенелопа и ее буддистские взгляды на жизнь были эксцентричному Тому не по душе.

Леонардо Ди Каприо и Марион Котийяр Начало (2010)

Только представьте, Кейт Уинслет могла сыграть в этом фильме Мол. Вот тогда бы на экране появилась пара, еще со времен «Титаника» проверенная временем и славой. Но актриса отказалась от предложения, так как не отождествляла себя с этим персонажем, и роль досталась Марион Котийяр. Поклонники пары Кейт и Лео были раздосадованы. Возможно, поэтому в искренность чувств француженки и Ди Каприо, увы, многие не поверили.

Брэд Питт и Джулия Робертс Мексиканец (2001)

Дуэт двух талантливых актеров не всегда залог успеха фильма. Пара Джулии Робертс и Брэда Питта вызвала недоумение у многих киноманов: уж совсем актеры не подходили друг другу визуально. Зато для Робертс эти съемки стали судьбоносными. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем, оператором Дэниелом Модером.

Хью Грант и Сара Джессика Паркер Супруги Морган в бегах (2009)

Паркер и Грант на момент начала работы над фильмом «Супруги Морган в бегах» уже были знакомы: еще в 1996 году они встречались на съемочной площадке картины «Крайние меры». А для режиссера Марка Лоуренса жанр комедийной мелодрамы привычный и успешный («С глаз — долой, из чарта — вон!», «Любовь с уведомлением»). Но комедия получила совсем невысокие отзывы кинокритиков, да и любовь Хью и Сары так и осталась незамеченной.

Джонни Депп и Анджелина Джоли Турист (2010)

К моменту выхода «Туриста» на экраны таблоиды то и дело писали о том, что Брэд Питт и Ванесса Паради ревнуют свои половинки. Время показало, что делали они это зря: между Джоли и Деппом — дружба, проверенная временем. Но такое напряжение дома могло стать причиной, по которой актерам не удалось сконцентрироваться на любовных отношениях на съемочной площадке. Блистательная игра каждого в отдельности неоднократно была отмечена критиками, но сыграть вместе влюбленных получилось не слишком правдиво.

Мэттью Макфэдьен и Кира Найтли Гордость и предубеждение (2005)

По признанию Киры Найтли, она всегда мечтала сыграть Элизабет Беннет и ассоциировала себя с этой литературной героиней. И когда ей предложили роль, согласилась без раздумий. Перед создателями картины встала сложная задача: кто будет играть мистера Дарси? Образ этого героя к тому времени прочно закрепился за Колином Фертом после одноименного сериала 1995 года. Мэттью Макфэдьена выбрали из сотни кандидатов. Но любовный дуэт, по мнению зрителей, так и не сложился.