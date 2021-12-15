14 фотографий знаменитостей и их детей в одном и том же возрасте
Пословица «Яблоко от яблони недалеко падает» часто подтверждается. У всех знаменитостей из нашей статьи есть дети, которые пошли по их стопам: они тоже стали известными и добиваются отличных результатов, как их родители в том же возрасте.
AdMe.ru подготовил фотоподборку знаменитостей и их детей. Эта подборка показывает не только то, как они похожи или как отличаются, но и то, как со временем менялись модные тенденции: некоторым из детей вряд ли бы понравилась прическа родителей!
Ленни Кравиц и Зои Кравиц в 32 года
Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт в 15 лет
Том Хэнкс и Колин Хэнкс в 42 года
Блайт Даннер и Гвинет Пэлтроу в 42 года
Пегги Липтон и Рашида Джонс в 44 года
Голди Хоун и Кейт Хадсон в 40 лет
Мелани Гриффит и Дакота Джонсон в 32 года
Дэймон Уэйанс и Дэймон Уэйанс — младший в 31 год
Мерил Стрип и Мэми Гаммер в 37 лет
Рон Ховард и Брайс Даллас Ховард в 38 лет
Деми Мур и Румер Уиллис в 28 лет
Ума Турман и Майя Хоук в 22 года
Лиа Томпсон и Зои Дойч в 24 года
Кэрри Фишер и Билли Лурд в 27 лет
Вы видите сходство? Как вы думаете, кто из детей в данной подборке больше всего похож на своего родителя?
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