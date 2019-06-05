14 фото российских знаменитостей, которые доказывают, что можно быть красивой и без макияжа

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Инстаграм пестрит многочисленными фото, на которых под слоями фильтров трудно разглядеть истинную внешность человека. Пожалуй, эта соцсеть выработала у пользователей стойкую привычку приукрашивать действительность. Но есть люди, которые делают ставку на честность и откровенность, не стесняясь показать себя без «тюнинга». Среди них встречаются и звезды.