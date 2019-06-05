14 фото российских знаменитостей, которые доказывают, что можно быть красивой и без макияжа
Инстаграм пестрит многочисленными фото, на которых под слоями фильтров трудно разглядеть истинную внешность человека. Пожалуй, эта соцсеть выработала у пользователей стойкую привычку приукрашивать действительность. Но есть люди, которые делают ставку на честность и откровенность, не стесняясь показать себя без «тюнинга». Среди них встречаются и звезды.
Мы в AdMe.ru узнали, кому из российских знаменитостей не нужен макияж, чтобы выглядеть свежо и обворожительно.
1. Ирина Шейк
2. Полина Гагарина
3. Екатерина Климова
4. Альбина Джанабаева
5. Валентина Рубцова
6. Ирина Безрукова
7. Ксения Алферова
8. Екатерина Старшова
9. Елизавета Боярская
10. Агата Муцениеце
11. Оксана Федорова
12. Елена Катина
13. Леся Никитюк
14. Наталья Водянова
Как вы думаете, должна ли женщина краситься каждый день? Поделитесь в комментариях.