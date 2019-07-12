Мы объясним 14 концовок фильмов, которые на самом деле никто не понял

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Еще по «Твин Пиксу» мы знаем, что «совы не то, чем кажутся». Так же и многие фильмы можно увидеть с другой стороны, стоит лишь узнать истинную суть их концовок.

Мы в AdMe.ru встречали фильмы, разобраться в которых можно лишь с помощью подсказок режиссера. О таком кино вам и расскажем, параллельно объяснив смысл финалов самых запутанных кинолент. Текст содержит спойлеры и приятный бонус в конце.

Малхолланд-драйв (2001)

Один из редких проектов Дэвида Линча, в которых есть однозначная концовка. Впрочем, к ее пониманию так тяжело прийти, что в приложение к каждому официальному DVD добавляли 10 подсказок от режиссера, но даже с ними разгадать фильм — дело не из простых. В ленте фигурирует любимая Линчем тема двоемирия, а сюжет разбивается на 2 части. По подсказкам можно понять, что в реальном мире Диана заказала убийство своей подруги Камиллы, а осознав поступок, застрелилась. При этом во сне у Бетти / Дианы отличные отношения с Ритой / Камиллой. Так, первая часть фильма — сон Дианы (в котором она Бетти), вторая часть — реальность. При просмотре стоит обратить внимание на 2 детали. Синий ключ — знак от киллера о выполнении заказа, увидев его, Бетти понимает, что не сможет с этим жить. Театр «Силенсио» — тот момент, когда во сне становится понятно, что это лишь сон.

Амели (2001)

История странноватой молодой девушки, рассказанная Жан-Пьером Жёне, полюбилась многим своей красотой и наивностью. Но не все так просто — фильм пронизан тайным смыслом и описывает инициацию Амели, связанный с этим кризис и пути выхода из него. В данном случае, инициация — это психологический переход из состояния девочки в состояние женщины. В детстве Амели не получила сполна понимания и внимания родителей, после чего долгое время проживала в мире фантазий, с помощью которых она и выбралась из этого состояния.

Враг (2013)

Короткой лекцией от лица главного героя Дени Вильнёв описал нам всю суть своей киноленты. Энтони несчастлив в браке с Хелен, женщины засели в его голове, сплели паутину, из которой он хочет выбраться, то и дело изменяя. Адам — плохая сторона Энтони, он изменяет жене с Мэри. По сути, главный герой хочет усидеть на двух стульях: быть хорошим мужем и остаться с любовницей. Это невозможно, и поэтому изменяющий двойник символически гибнет в аварии с любовницей, но все в нашей жизни повторяется, и ошибка превращается из трагедии в фарс. В конце Энтони хоть и воссоединяется с Хелен, но осознает, что все повторится. Его жена тоже это понимает, поэтому предстает перед ним в виде гигантского паука. Враг — это он сам, его природа и желания.

Фонтан (2006)

Кинопритча Даррена Аронофски разделена на 3 взаимосвязанные сюжетные линии, разобравшись в которых, можно уловить главный посыл. В первой онколог Том ищет лекарство для умирающей от рака жены Иззи; во второй — прощальный роман Иззи; в третьей — Том, путешествующий по космосу в поисках мифической звезды Шибальба. В своем романе Иззи, вплетаясь параллелями в личную историю, показывает свое отношение к жизни и смерти: она верит в бессмертие, но не в рамках одного тела. Оставив книгу недописанной, Иззи хочет, чтобы Том закончил роман, приняв ее смерть. В это время события переносят нас в космос, показывая объединение Тома со звездой, — это и есть момент принятия. Так Аронофски показал нам восточную философию отношения к жизни и смерти. Все мы умираем, но никуда не исчезаем из этого мира, перерождаясь в нечто иное.

Убийство священного оленя (2017)

Йоргос Лантимос — один из лучших мастеров метафоры в кино, его фильмы не бывают простыми, и этот не исключение. «Убийство священного оленя» отсылает нас к древнегреческой трагедии Еврипида, в которой царь Агамемнон на охоте убил священную лань Артемиды, за что ему пришлось отдать в жертву свою дочь Ифигению. Царем стал хирург Стивен; в роли богини Артемиды — странный мальчик Мартин, чей отец умер на операционном столе и выступил убитой ланью. Стивен не признает своей вины, несмотря на то что он делал операцию в нетрезвом состоянии. Не признает он ее и в конце, когда вынужденная жертва (смерть его сына) уже принесена, но «справедливость» оказалась восстановлена вне зависимости от мыслей и желаний главного героя.

Догвилль (2003)

Кинотеатральное представление от Ларса фон Триера заставляет задуматься о своей собственной душе, о морали и о той грани, где она заканчивается. На протяжении 8 глав Грейс терпела выходки горожан и всячески их оправдывала. Все закончилось тем, что в 9-й главе Догвилль был сожжен. Режиссер показал, что всепрощение не делает мир лучше, а лишь поощряет обидчиков. Тем самым Триер ставит знак равенства между всепрощением и высокомерием. Ведь нежелание судить других по моральным законам, по которым судишь себя, и есть то самое высокомерие. Справедливость должна быть восстановлена, это делает мир лучше. Но своим смирением Грейс накопила так много обиды, что для восстановления справедливости потребовалось сжечь целый город.

Аннигиляция (2017)

В своем фильме Алекс Гарленд показал нам, вероятно, самое необычное инопланетное вторжение. На планету упал метеорит, вокруг которого начала образовываться увеличивающаяся в размерах «зона мерцания». Аномалия является призмой, которая преломляет все попадающее внутрь, в том числе генетическую информацию. Просматривается прямая параллель между аномалией и раковой опухолью. По сути, рак — это такая же лишенная мотивации сила, которая меняет все вокруг себя. В конце мы видим сцену с Линой, которая обнимает своего мужа, по блестящим глазам становится понятно, что теперь они часть аномалии. Вероятно, речь о счастливом конце для человечества, которое преодолеет свою смертную природу.

Двойник (2013)

Ричард Айоади хорошо передал суть и атмосферу одноименной повести Достоевского. Это не экранизация, поэтому различия есть как в сюжете, так и в концовке. Как и в книжной версии, двойник — результат болезни, вызванной неприятием собственного «я». Это видно в момент потасовки: когда Саймон ударяет Джеймса, след остается и на лице Саймона. Вероятно, серость и утопичность окружающего мира обусловлены затяжной депрессией главного героя. Но финал, в отличие от книжной версии, оставляет надежду на лучшее. В последней сцене показана победа Саймона над двойником, и прыжок из окна символизирует перерождение главного героя.

Вечное сияние чистого разума (2004)

Фильм Мишеля Гондри — красивая, но сложная история любви. Все начинается с якобы первой встречи главных героев, которая состоялась после основных событий. Это подчеркивает одну из главных мыслей: если люди были созданы друг для друга, они все равно будут вместе. Большая часть событий происходит в голове Джоэла, где он борется за воспоминания о Клементине и осознает ее важность в своей жизни. Борьба проиграна, память стерта, но чувства остались, и именно они сводят героев снова. Благодаря Мэри герои находят кассеты с записями негативных моментов прошлого, но Джоэла и Клементину это больше не пугает. Пара начинает отношения заново, выбирая жизнь с ее неурядицами, полную не только красивых моментов, но и скучных будней.

Море соблазна (2019)

Довольно сумбурный фильм Стивена Найта хоть и получил невысокие оценки, но отличился уникальным сюжетным поворотом. Вся история — фантазия Патрика во время создания им компьютерной игры. Отец главного героя погиб на войне, мать живет с отчимом-тираном, и Патрик уходит от реальности, проводя время за компьютером. Он создает игру, действующими лицами которой становится его окружение. Игра — это подготовка к убийству отчима.

Лобстер (2015)

«Лобстер» — аллегория отношений, доведенная до абсурда. В мире нет полумер, ты либо один, либо в паре, а если долго думаешь, тебя превращают в животное. Так Йоргос Лантимос показал всю нелепость категоричности, ведь никто не может знать заранее, как сложится жизнь. Главный герой пытается отойти от навязанных штампов, но его привязанность все же не является искренней. И когда возлюбленная лишается зрения, Дэвид не принимает правильного решения — остаться с нею в любом случае, а решает выколоть себе глаза, чтобы получить новое сходство. Впрочем, финал остается открытым: он либо сбежит, либо останется с нею, но уже слепым.

Человек, который убил Дон Кихота (2018)

Фильм, к которому Терри Гиллиам шел 29 лет, за это время изменил и обрел множество новых смыслов. Это многогранная лента о режиссере Тоби Грисони, который встретился с героем своего старого фильма о Дон Кихоте. Наконец получив возможность выпустить фильм, режиссер снял совсем не то, что планировал ранее. Вместо попытки передать историю Сервантеса вышла аллюзия на многолетние попытки Гиллиама снять свой фильм о «хитроумном идальго». Как итог человеком, убившим Дон Кихота, оказался сам Гиллиам.

Шоссе в никуда (1997)

Понимать «Шоссе в никуда» можно как угодно, но если опираться на предпремьерную подсказку, то приблизиться к истине возможно. «Психогенная фуга» — именно это словосочетание попало в рекламный слоган, в медицине этот термин обозначает психическое расстройство, сопровождаемое выборочной амнезией. Первая половина, рассказывающая о музыканте Фреде Мэдисоне, который убил свою жену, — это реальность. Момент, когда Фреда таинственным образом заменил невиновный автомеханик Пит, объясняется состоянием «психогенной фуги», когда мозг создает другую личность, чтобы избежать тяжелых воспоминаний. Такое состояние не может длиться вечно, и фантазия постепенно расщепляется, превращая Пита обратно во Фреда. Важная роль отведена и Таинственному человеку, который является абстракцией проявления безумия главного героя. Таким образом, вторую половину ленты можно назвать агонией главного героя в ожидании казни. В начале фильма Фред слышит фразу: «Дик Лоран мертв», в конце он сам произносит ее, тем самым демонстрируя зрителю осознание собственной вины.

Интерстеллар (2014)

«Они» — это люди из далекого будущего, им удалось пережить кризис на Земле и создать кротовую нору возле Сатурна, ведущую к черной дыре. Путешествие сквозь нору помогает человечеству настоящего попасть внутрь черной дыры и узнать секрет, который позволит с наименьшими потерями переехать с Земли. Внутри черной дыры время не течет, а пересекается с пространством. Поэтому, попав в пятимерный куб, созданный в будущем, Купер оказывается вне времени. Оттуда он и передает необходимые расчеты своей дочери. Своим научно достоверным фильмом Кристофер Нолан показал, как люди из далекого будущего теоретически могут повлиять на наши реалии.

Бонус: «Твин Пикс» (1990–1991, 2017)

После 26 лет ожидания мы так и не получили ни одного ответа на вопросы из культового сериала Дэвида Линча, а лишь пришли к новым загадкам. Оговоримся, что однозначной концовки нет, но существует ряд приоритетных версий. Все происходящее в сериале — сны и фантазии девочки Лоры, которую насилует отец, а мать упорно закрывает на это глаза, тем самым становясь воплощением зла. Агент Купер — часть сознания Лоры, которая помогает ей побороть страх реальности. Нарочито идеальная концовка со смертью злого Купера — это момент принятия Лорой действительности. Она собралась с силами и поехала в дом родителей, которых там уже не было. Так, история всего Твин Пикса — путь исцеления Лоры Палмер.

Какой из фильмов оказался наиболее непонятным для вас?