13 звезд, которым, похоже, известен рецепт эликсира вечной молодости

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Есть актеры, которых мы знаем не один год и даже не одно десятилетие. Они снимаются в наших любимых фильмах и сериалах и, кажется, совершенно не меняются с возрастом. Многие из них стали популярными еще в конце 90-х, и с каждым годом их известность растет все больше. Но каким-то странным образом им удается оставаться такими же молодыми, как и 10–20 лет назад.

AdMe.ru попытался разобраться, в чем же секрет молодости нестареющих звезд. Вот несколько фотографий актеров и певцов, когда они только начинали свою карьеру, будучи на пике популярности, и как они выглядят в нынешнее время.

1. Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес как будто и не думала меняться за последние 15 лет. В свои 48 она все так же роскошна. Успешная певица и актриса известна своей педантичностью во всем. Каждый день она занимается йогой и медитирует. Ее рацион исключает алкоголь, жареную и жирную пищу, а также кофеин. Звезда пропагандирует здоровый образ жизни, спорт и отказ от курения. А длительность ее сна — 10 часов в сутки. Может быть, в этом секрет ее молодости?

2. Джаред Лето

И не скажешь, что этому красавчику и его бездонным глазам уже 46. Мало кто знает, что Джаред Лето — вегетарианец: по его мнению, именно такой стиль жизни сохраняет молодость.

3. Гвен Стефани

Всемирно любимой песне Don’t speak в этом году 23 года, а ее исполнительница никак не поменялась за это время. Певице оставаться молодой позволяют здоровый образ жизни, органическое питание, спорт (тренажерный зал и бокс). Каждый день певица оберегает свою кожу от солнца с помощью косметики с SPF-защитой и увлажняет ее детским лосьоном.

4. Хэлли Берри

Хэлли Берри продолжает удивлять великолепной формой и идеальной кожей, несмотря на возраст — 51 год. Актриса начала тщательно следить за своим питанием после того, как врачи выявили у нее диабет. Также она трижды в неделю занимается спортом, отдавая предпочтение кардионагрузкам и боксу.

5. Гвинет Пэлтроу

Такое ощущение, что с годами элегантность Гвинет Пэлтроу прибавляется, а возраст — нет. Актриса тщательно следит за питанием. После выкидыша на позднем сроке ее врач посоветовал ей исключить большинство вредных продуктов: хлеб, вино, сахар. Гвинет настолько увлеклась здоровым питанием, что даже выпускает книги рецептов полезных блюд. Пять раз в неделю она занимается спортом (ее тренировки включают 45 минут кардиоупражнений и 45 минут силовых). В обычной жизни актриса предпочитает использовать органическую косметику и редко наносит макияж.

6. Киану Ривз

Вот и не догадаться, что славному парню Киану уже за 50, если бы не пара седых волосков в бороде. Самый добрый актер не жалеет себя в тренажерном зале, где он занимается ежедневно. Также среди его хобби — серфинг и конная езда. В еде он отдает предпочтение растительной пище, а не мясной. Может, поэтому он с каждым годом выглядит мужественнее, но не старше.

7. Кейт Уинслет

Кейт Уинслет практически не меняется с возрастом. Она выглядит такой же грациозной, легкой и благородной, какой мы видели ее в «Титанике». Особой диеты актриса не придерживается, но перед важными мероприятиями устраивает себе разгрузочные дни. Кейт — сторонница домашнего питания, поэтому часто готовит самостоятельно. Она всегда старается выглядеть максимально естественно и предпочитает натуральный макияж.

8. Лив Тайлер

Лив Тайлер так же по-девичьи свежа и трогательна, как и в начале своей карьеры. Актриса очень любит ухаживать за собой. Она регулярно применяет различные косметические средства и кондиционер для волос. Со слов Лив, по количеству кремов для лица и тела она уступает своему звездному папе — Стивену Тайлеру. Ну и куда же без сбалансированного питания? А поддерживать тело в форме помогают контрастный душ и велоспорт.

9. Габриэль Юнион

Габриэль Юнион — улыбчивая озорная девчонка, даже если по нелепой случайности ее паспорт показывает 45 лет. Возраст практически не отражается на ее лице и характере. Сама актриса считает, что так выглядеть ей позволяет привычка ходить на свидания с молодыми парнями. Также Габ не любит наносить макияж в повседневной жизни и выпивает 1,5 л чистой воды ежедневно.

10. Элайджа Вуд

Элайджу Вуда давно называют человеком без возраста. А между тем этому юноше уже 37 лет. На прямые вопросы по поводу его нестареющей внешности актер не отвечает, а часто отшучивается. Возможно, ему действительно известен секрет вечной молодости.

11. Ева Мендес

Одним нам кажется, что Ева Мендес только хорошеет с годами? Каждое утро актриса начинает не с кофе, а со стакана теплой воды с соком лимона. Для умывания Ева предпочитает использовать исключительно розовую воду, которая отлично увлажняет ее кожу. Пробежки и частичный отказ от мяса — ее личный секрет молодости и свежести.

12. Дженнифер Энистон

Мы так привыкли, что Дженнифер Энистон всегда молода и свежа, что новость о ее недавнем 49-летии может слегка застать врасплох. Спорт, здоровое питание, витамины и яблочный уксус по утрам — все это позволяет Дженн не поддаваться возрастным изменениям. Также актриса тщательно следит за своими волосами, ведь ее прическа так же знаменита, как и она сама.

13. Фаррелл Уильямс

В свои 45 лет Фаррелл Уильямс выглядит так, будто ему только стукнуло 25. Сам рэпер утверждает, что нужно оставаться счастливым и хлопать в ладоши, вот и весь его рецепт молодости. Но певец не забывает при этом ежедневно умываться холодной водой и использовать кремы для лица.