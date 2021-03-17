13 звезд, которые ушли из кино ради другой работы и стали еще более знамениты

Карьера в киноиндустрии непредсказуема настолько, что люди часто не представляют, чем она может для них обернуться. Многие известные личности начинали свой путь как актеры, но, вовремя сменив профессию, обрели славу и успех.

Мы в AdMe.ru вспомнили, кого из звезд можно было встретить на экранах еще до их популярности.

Селена Гомес

Впервые Селена появилась на экране в детском телевизионном шоу «Барни и друзья», но заговорили о ней только после сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Роль Алекс Руссо сделала ее популярной среди подростков, однако по-настоящему известной Гомес стала благодаря музыкальной карьере. В свои 28 лет девушка является обладательницей более 50 наград за успехи в музыке.

Тейлор Момсен

Родители отдали Тейлор в кино, когда ей было всего 3 года. Сама девочка была не очень-то рада этому, но продолжала сниматься еще на протяжении 12 лет. Среди самых заметных работ Тейлор — роли Синди Лу в фильме «Гринч — похититель Рождества» и Дженни Хамфри в сериале «Сплетница». В 2011 году Тейлор бросила кино и основала свою хард-рок-группу The Pretty Reckless, которая не раз возглавляла чарты.

Кайли Миноуг

Австралийская певица получила первую порцию своей популярности благодаря мыльной опере «Соседи». Этот же сериал помог Кайли начать музыкальную карьеру. В 1986 году начинающая актриса вместе с коллегами спела на благотворительном концерте, где на нее обратили внимание музыкальные продюсеры. Этот шаг принес девушке мировую известность. Кайли Миноуг занимала первые места в крупнейших музыкальных чартах, а песня «Can’t Get You Out of My Head» в 2020 году получила 17-е место в рейтинге 100 величайших синглов.

Джаред Лето

В 1992 году юный Джаред Лето переезжает в Лос-Анджелес с одной целью — стать актером. Удалось ему это вполне успешно, ведь он стал обладателем множества наград, в том числе «Оскара» и «Золотого глобуса». Однако сейчас Джаред позиционирует себя в первую очередь как музыкант. Рок-группа 30 Seconds to Mars, которую Джаред основал вместе с братом, стала всемирно известной и обрела миллионы фанатов.

Майли Сайрус

Майли Сайрус с детства мечтала стать актрисой, вдохновившись примером отца. Она дебютировала в фильме Тима Бертона «Крупная рыба». Затем снялась в молодежном сериале «Ханна Монтана» и начала исполнять саундтреки из него. Свою сольную карьеру Майли начала в 2007 году, но окончательно дистанцироваться от роли Ханны Монтаны смогла лишь в 2013-м. Ее новый стиль шокировал публику, но в то же время благодаря ему певица заняла первые позиции в мировых чартах. Майли считается одним из лучших примеров среди детей-актеров, которые стали музыкантами.

София Коппола

София — дочь Фрэнсиса Копполы, создателя знаменитой трилогии «Крестный отец», поэтому неудивительно, что она снимается буквально с пеленок. В дальнейшем она принимала участие и в других фильмах своего отца. Но роль Мэри Корлеоне поставила крест на ее карьере. Критики разнесли в пух и прах игру Софии: девушка получила «Золотую малину» в номинациях «Худшая новая звезда» и «Худшая женская роль второго плана». София не опустила руки и решила пойти по стопам отца. Став кинорежиссером, она сняла такие шедевральные фильмы, как «Мария-Антуанетта», «Трудности перевода» и «Элитное общество».

Адам Ламберт

Адам был театральным актером с 10 лет и играл в знаменитых мюзиклах. Уже в те годы он начал заниматься музыкой, выступал на мероприятиях и даже состоял в одной из рок-групп. Но знаменитым Ламберт стал благодаря победе в American Idol. Зрители и судьи высоко оценили талант Адама, а рок-группа Queen даже хотела пригласить его в качестве фронтмена. Однако первый сольный альбом Адама был настолько успешным, что он навряд ли согласился бы на это предложение.

Кэмерон Диас

Актрисой Кэмерон Диас становиться и не собиралась. На прослушивание в фильм «Маска» ей посоветовала пойти работница модельного агентства, с которым у девушки был подписан контракт. После дебюта в кино и мировой известности Кэмерон стала получать новые предложения от режиссеров. Мы помним актрису как самую яркую звезду 1990–2000-х. Ее даже удостоили звезды на голливудской «Аллее славы». Но дальнейшая карьера не сложилась. Все роли Кэмерон получали негативные оценки критиков. После этого звезда решила навсегда уйти из кино. Через 27 лет после начала карьеры Диас в соавторстве с Сандрой Барк написала книгу о здоровье The Body Book, которая заняла 2-е место в списке бестселлеров по версии The New York Times.

Меган Маркл

Меган Маркл появилась на экранах еще в сериале «Главный госпиталь», где сыграла роль медсестры. После этого она стала получать все больше и больше предложений на съемки в кино и телешоу. Но прославила девушку роль Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры». На протяжении 7 лет Меган продолжала играть в нем, пока не завершила актерскую карьеру из-за предстоящей свадьбы с принцем Гарри. 19 мая 2018 года актриса стала Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской. Свадьба Меган и принца Гарри стала главным событием того года для всего мира. Вскоре Меган родила сына, а в 2020 году пара заявила о намерении сложить с себя королевские обязанности, чтобы сосредоточиться на своей семье.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Сестры Олсен появились на экране в 9-месячном возрасте, сыграв одного и того же персонажа в сериале «Полный дом». На протяжении 8 лет они продолжали сниматься в нем, но знаменитыми их сделал фильм «Двое: я и моя тень». Образ сестер был очень популярен. С ними выпускали книги, плакаты, куклы, а в 2004 году девушки получили звезду на голливудской «Аллее славы». В этом же году они ушли из киноиндустрии, чтобы посвятить себя своему новому бизнесу. Сестры запустили свой собственный бренд и начали создавать одежду как для подростков, так и для знаменитостей. Мэри-Кейт и Эшли дважды становились «Лучшими дизайнерами года» и получили почетную награду Федерации дизайнеров Америки.

Квентин Тарантино

После окончания школы Квентин решил стать актером. Он посещал курсы и даже подделал свое резюме, указав, что снимался в фильме «Король Лир», чтобы на него обратили внимание. Однако актерская карьера у него так и не сложилась. Он 2 раза сыграл двойника Элвиса Пресли в сериале «Золотые девочки», а затем занялся созданием собственных фильмов. Актер Харви Кейтель заметил сценарий первого фильма Тарантино «Бешеные псы» и помог ему получить финансовую поддержку для съемок. Мировую известность режиссер обрел после «Криминального чтива», которое принесло ему множество наград.

Деми Ловато

Свою карьеру Деми начала в 11 лет, сыграв роль Анжелы в детском шоу «Барни и друзья». В 2006 году она приняла участие в эпизоде популярного сериала «Побег», а спустя 2 года начала сниматься в диснеевских фильмах, что и послужило толчком для ее музыкальной карьеры. В сентябре 2008 года Деми выпускает свой дебютный альбом, который записала всего за 10 дней. Он занял 2-е место в рейтинге Billboard 200. В следующем году ее второй альбом получил уже 1-е место. В 2010 году певица ушла из проектов Disney, чтобы полностью посвятить себя музыке. На данный момент Деми Ловато является одной из самых успешных певиц США и включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая судья шоу The X Factor USA.

Леди Гага

В средней школе Стефани, которая тогда была еще никому не известна, играла в любительском театре. Она исполняла главные роли в пьесах «Парни и куколки» и «Забавная история, случившаяся по дороге на форум», а также в течение нескольких лет изучала актерское искусство в киноинституте. Стефани получила эпизодическую роль в сериале «Клан Сопрано», но ее дальнейшие попытки пробиться в кино в то время были безуспешными. В 2005 году она покинула колледж, чтобы стать певицей. Ее песни звучали в клубах Нью-Йорка, а в январе 2008 года девушка подписала свой первый контракт и писала песни для популярных исполнителей, а затем и сама стала петь. Благодаря таланту Леди Гага была удостоена множества наград, стала получать приглашения на участие в фильмах и сейчас является одной из самых влиятельных личностей в мире, которую знают все.