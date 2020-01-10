13 звезд, которым пророчили всемирную славу, а они так и остались актерами одной роли

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Каждый год в одном только Голливуде снимается более 500 кинофильмов разных жанров. Какие-то из них приносят своим создателям миллиардные доходы, а иные даже не доходят до кинотеатров. То же происходит и с актерами: кто-то получает «звездную» роль, а чья-то работа остается проходной и незапоминающейся. Но иногда случается так, что образ буквально «прилипает» к артисту, и сколько бы работ у него ни было до или после, в сознании зрителя он всегда будет ассоциироваться только с одним героем.

AdMe.ru вспоминает талантливых актеров и актрис, которые, к сожалению, стали заложниками одного образа.

Дженнифер Кулидж

Роль в «Американском пироге», вышедшем на экраны в 1999 году, где Дженнифер Кулидж исполнила роль мамы Стифлера, сделала актрису знаменитой и узнаваемой. Однако работать в кино и на телевидении она стала еще в 1980-х годах и продолжает сниматься до сих пор — правда, не в главных ролях. Сама же актриса считает, что ей стоило остановиться именно на «Американском пироге», а не играть, по ее словам, «всех этих толстощеких дам». «90 % предложений, которые мне присылают, — это роли женщин, которые сделали множество пластических операций и вышли замуж за богатых мужчин».

Дженнифер Грей

В 1987 году на экраны вышел фильм «Грязные танцы», где Дженнифер Грей, которой на тот момент было 27 лет, сыграла 17-летнюю Фрэнсис Хаусман по прозвищу Бэби. Роль принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус», но стала единственной успешной в ее карьере: ни до, ни после ей почти не предлагали играть главных героинь. В начале 1990-х годов Грей дважды сделала ринопластику, которая кардинально изменила ее внешность. «Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Как будто я прошла программу защиты свидетелей или превратилась в невидимку», — призналась она. Но сниматься актриса продолжает и сегодня — правда, в основном в эпизодических ролях в сериалах.

Элизабет Беркли

Фильм Пола Верховена «Шоугелз», в котором Элизабет Беркли сыграла свою самую известную роль, сразу после выхода был разгромлен критиками. Их нападкам в числе прочего подверглась и сама актриса, которая за эту работу получила антипремию «Золотая малина». Однако со временем фильм приобрел статус культового и критики XXI века стали отмечать не только его художественные достоинства, но и хорошую игру актеров. Впрочем, обрести настоящую славу Беркли не удалось. Сегодня она снимается в основном в эпизодах и много времени уделяет благотворительности.

Сигурни Уивер

Первый фильм трилогии «Чужой» вышел на экраны в далеком 1979 году, и после его премьеры Сигурни Уивер, что называется, проснулась знаменитой. Роль Эллен Рипли, которую исполнила актриса, принесла ей немало наград и номинаций, в том числе и на «Оскар». Несмотря на то что завершающий фильм об инопланетных захватчиках зрители увидели в 1997 году, а сама Уивер снялась и до, и после еще в десятках фильмов, для большинства она была и остается лейтенантом Рипли. Кроме того, актриса считается ветераном ролей экшен-героинь. Кстати, в 2021-м и 2023 годах выйдут продолжения легендарного «Аватара», в которых она сыграет одну из ролей.

Роуэн Аткинсон

Роуэн Аткинсон, а точнее его персонаж мистер Бин, наверняка знаком даже людям, которые не интересуются кинематографом. 1-я серия шоу, рассказывающая о приключениях нелепого и забавного англичанина, вышла на британские экраны в 1990 году, а завершающая — 5 лет спустя. Сериал пользовался невероятной популярностью: каждый эпизод собирал у экранов около 20 млн человек. Впрочем, в отличие от остальных героев этой статьи, Аткинсон очень редко выходил из образа глуповатого мистера Бина, даже если играл других персонажей, например агента Джонни Инглиша.

Тоби Магуайр

Кинокарьера Тоби Магуайра началась в 1993 году с фильма «Жизнь этого парня», в котором он сыграл вместе с Робертом Де Ниро. Но настоящая слава пришла к актеру после съемок в трилогии о Человеке-пауке, где он исполнил роль Питера Паркера, последняя часть которой вышла в 2007 году. С тех пор актер практически не снимается, однако с киноиндустрией он не расстался: сегодня Магуайр занимается продюсированием фильмов.

Хью Лори

До съемок в «Докторе Хаусе» британский актер Хью Лори был не очень известен за пределами Туманного Альбиона, хотя в списке его работ были отличные сериалы «Черная гадюка» и «Дживс и Вустер», где он играл вместе со Стивеном Фраем. В 2004 году Лори принял приглашение сняться в многосерийном ТВ-шоу о докторе-мизантропе Грегори Хаусе. Эта работа и сделала его знаменитым сначала в США, а затем и во всем мире, а также принесла 2 «Золотых глобуса». Хью Лори занимается музыкой и литературной деятельностью: его роман «Торговец пушками», вышедший в 1996 году, стал бестселлером.

Джоди Фостер

Джоди Фостер начала сниматься в кино еще в детстве, а свою первую номинацию на «Оскар» получила в 14 лет — за роль в фильме Мартина Скорсезе «Таксист». Саму же премию актрисе вручили за ленту «Обвиняемые», вышедшую на экраны в 1988 году. Но настоящее признание и вторую главную кинонаграду мира ей принесла картина «Молчание ягнят», где Джоди сыграла роль Клариссы Старлинг. И несмотря на то что после этого фильма актриса довольно много снималась, эта роль стала той, по которой Фостер узнают все любители кинематографа. В настоящее время актриса занимается режиссурой и продюсированием.

Бенедикт Камбербэтч

Даже если вы большой любитель кино и не пропускаете ни одной новинки проката, все равно при упоминании имени Бенедикта Камбербэтча вам на ум придет самый знаменитый его образ — Шерлока Холмса. Несмотря на то что до работы в сериале, основанном на произведениях Артура Конана Дойла, актер сыграл немало ролей, в том числе и главную в байопике о Стивене Хокинге, за пределами Великобритании он был не очень известен. Именно «Шерлок» сделал актера узнаваемым и востребованным за пределами родной страны. Сейчас Камбербэтч активно снимается в Голливуде, например в фильмах компании Marvel, где воплощает образ Доктора Стрэнджа.

Джим Парсонс

Джим Парсонс начал сниматься в кино довольно поздно: свою первую роль в фильме он сыграл в 2003 году в возрасте 30 лет, однако его театральная карьера началась за 10 лет до этого. Настоящую же славу ему принесла роль в сериале "Теория Большого взрыва", где он воплотил образ чудаковатого гения Шелдона Купера. Эта роль удалась ему настолько блестяще, что даже те, кто не смотрел ни единой серии ТВ-шоу, наверняка узнают если не Джима Парсонса, то его персонажа. Финальная серия "ТБВ" вышла в 2019 году, и говорят, что сериал завершили из-за Парсонса, который устал от этой хоть и успешной, но уже приевшейся роли.

Ким Кэттролл

Саманта Джонс, роль которой исполнила Ким Кэттролл, пожалуй, самый яркий из персонажей знаменитого сериала «Секс в большом городе». Несмотря на сложности во взаимоотношениях с Сарой Джессикой Паркер, актриса блестяще справилась с ролью подруги главной героини, и, по мнению многих почитателей шоу, ее персонаж вызывал гораздо больший интерес, чем Кэрри Брэдшоу. Однако сниматься в 3-м полнометражном фильме Кэттролл отказалась. «Когда мне позвонили и предложили роль, я сказала: „Спасибо, но нет. С меня хватит“». Помимо «Секса в большом городе», в списке работ Ким Кэттролл более 90 кино- и телефильмов. Кроме того, она действующая театральная актриса, занятая в постановках в США и Великобритании.

Доминик Суэйн

Один из самых скандальных фильмов 1990-х годов, «Лолита», несмотря на ограниченный прокат, принес Доминик Суэйн если не всемирную славу, то узнаваемость точно. Однако несмотря на то, что после экранизации произведения Набокова Суэйн снялась еще в нескольких десятках кинокартин, повторить свой же успех ей не удалось.

Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон — один из тех актеров, к которым слава пришла довольно поздно. Сниматься в кино он начал еще в первой половине 1980-х годов, однако свою звездную роль — Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие» — получил только в 52 года. Образ больного раком учителя химии, который превращается в безжалостного преступника, принес актеру 4 премии «Эмми» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.