13 советских актеров, псевдонимы которых знает практически каждый. Но за их настоящими именами скрываются целые истории

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Советское кино сейчас, пожалуй, можно выделить в особый жанр — ностальгический. Фильмы, снятые в СССР, зрители не устают пересматривать, реплики героев давно ушли в народ, а актеры стали практически родными. И мало кто знает, что иногда знакомые имена — это не более чем псевдонимы.

Мы в AdMe.ru перечитали биографии любимых артистов и теперь знаем, что сподвигло их сменить данные в паспорте. На Георгия Милляра смотрим другими глазами, да и не только на него.

Фаина Раневская взяла псевдоним в честь литературной героини

Провинциальная актриса Фанни Фельдман выступала в составе театральной группы в Керчи. Однажды она с коллегой по сцене зашла в банк за денежным переводом, но на выходе из здания ветер вырвал купюры у девушки из рук. Ей оставалось проводить их взглядом и констатировать, что по крайней мере улетели деньги красиво. Спутник Фанни пришел от реплики в восторг и сказал, что так могла бы сказать чеховская Раневская. Юная актриса запомнила это и позже взяла псевдоним в честь героини «Вишневого сада».

Андрей Миронов до третьего класса носил другую фамилию

Любимец советских зрителей мог бы значиться в афишах как Андрей Менакер. Фамилию отца будущий актер носил в детстве. Но потом в стране началась политическая кампания по «борьбе с космополитизмом». Опасаясь антисемитских настроений, родители решили, что мальчику будет спокойнее с фамилией матери.

Имя Ролана Быкова перепутали в паспортном столе

Ролана Быкова родители назвали в честь французского писателя Ромена Роллана. Правда, перепутали местами непростые для русского слуха имя и фамилию. Путаница преследовала будущего актера и дальше: имя то ли неправильно услышали, то ли неверно вписали, но в паспорте значилось непривычное для зрителей Роланд Быков.

Вера Алентова отправилась в ЗАГС регистрировать дочь, а сменила собственную фамилию

Актриса, известная нам под фамилией Алентова, начинала карьеру как Вера Быкова. Это ее настоящая фамилия по отцу. Говорят, о возможности поменять данные в паспорте Вера не знала и случайно услышала об этом, когда пришла в ЗАГС регистрировать новорожденную дочь. Алентова — фамилия матери актрисы. Отец Веры умер, когда ей было 4 года, и его она почти не помнила. Сама звезда картины «Москва слезам не верит» говорит, что фамилия Алентова происходит от греческого слова «истина».

Нонна Мордюкова получила при рождении имя в честь революции

В документах знаменитой актрисы значилось другое имя — Ноябрина Мордюкова. Есть две версии, почему ее решили назвать именно так. Согласно первой, родители нарекли дочку в духе времени, в честь Октябрьской социалистической революции. По второй, Ноябриной девочку назвали в честь месяца, когда она родилась.

Иннокентий Смоктуновский прятался от прошлого

Иннокентий Смоктунович родился в Томской области. По семейной легенде, в Сибирь сослали его прадеда из Беларуси. Говорят, немного изменить фамилию актер решил ради благозвучности. Но есть и еще одна версия: отец и дед кинозвезды были раскулачены, а дядя расстрелян. С такой биографией рассчитывать на хорошие роли актеру в СССР было бы сложно.

Светлана Тома прославилась под фамилией прабабушки

Звезда Светланы Фомичевой взошла после выхода на экраны фильма «Табор уходит в небо». Правда, в титрах исполнительница роли красавицы-цыганки значилась под экзотическим псевдонимом «Тома». Его актриса выбрала в память о прабабушке по материнской линии.

Зиновий Гердт взял псевдоним в честь балерины

В 1916 году в небольшом городке Витебской губернии появился на свет Залман Храпинович. Он был четвертым ребенком в семье управляющего бакалейной лавкой. В 16 лет мальчик отправился в Москву к брату, поступил учиться и увлекся театром. Сейчас мы знаем его как Зиновия Гердта. По воспоминаниям современников, псевдоним актер выбрал в честь некогда знаменитой балерины. Почему его пленила именно она — загадка.

Фамилия Александры Яковлевой — дань уважения дедушке

Родители Александры Иванес рано развелись, и воспитывали девочку в основном бабушка и дедушка. Наверное, именно поэтому одна из главных красавиц советского кинематографа взяла фамилию дедушки — и прославилась как Александра Яковлева.

Леонид Утесов обязательно хотел псевдоним в честь возвышенности

Смена имени для Лазаря Вайсбейна была условием участия в одной из постановок. Новую фамилию творческий одессит решил придумать такую, какой нет ни у кого. И она непременно должна была напоминать о вершинах. Варианты Скалов и Горский уже были заняты, пришлось остановиться на псевдониме Утесов.

Рина Зеленая сократила имя, чтобы оно поместилось на афишу

Екатерина Зеленая сократила имя и стала известна просто как Рина. Причина появления этого псевдонима была весьма прозаической: длинное «Екатерина» с трудом помещалось на афиши, и однажды лишние буквы просто решительно убрали.

Родители дали Олегу Борисову имя в честь бельгийского принца

Обаятельный актер, сыгравший афериста в фильме «За двумя зайцами», в паспорте звался Альбертом Борисовым. Говорят, когда он появился на свет, в Москву с визитом пожаловал бельгийский принц. Мама артиста впечатлилась заморским гостем и назвала сына редким именем. Потом Альберт сократился до Алика, а Алик превратился в Олега.

Георгий Милляр скрывал аристократическую фамилию папы-француза

Бессменная Баба-яга нашего детства, Георгий Милляр, на самом деле носил аристократическую французскую фамилию. Его отец приехал в Россию из Марселя. Маленького Гошу воспитывали гувернантки, а потом грянула революция. Иметь фамилию с аристократической приставкой «де» стало опасно. Семья была вынуждена скрывать свое происхождение, и Георгий де Милье превратился в Милляра.