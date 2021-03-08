13 секретов со съемок фильмов, которые режиссеры искусно спрятали от любопытных глаз

Во время съемок фильма актеры, постановщики, операторы и создатели спецэффектов проходят все круги ада, чтобы получился долгожданный шедевр. Особенно достается режиссерам, которые все время наблюдают за изнанкой съемочного процесса со всеми неприглядными составляющими.

Мы в AdMe.ru отыскали 13 любопытных секретов, которые создатели виртуозно скрыли в своих фильмах. В бонусе вы найдете кадр со съемок продолжения культовой фантастической кинокартины.

Так выглядел полет Галь Гадот в «Чудо-женщине» в процессе съемок

Художники по спецэффектам провели колоссальную работу, чтобы компьютерная графика в фильме «Чудо-женщина» выглядела действительно профессионально и красочно. Помимо создания характерного облачного фона специалисты также привели в порядок ее волосы, осветлили кожу и сделали менее выраженными синяки под глазами.

Близнецы из «Шоу Трумана» на самом деле работали охранниками

В «Шоу Трумана» задорных близнецов играют Рон и Дон Тейлор, 2 полицейских, которые работали на съемочной площадке охранниками. Режиссер Питер Уир увидел, насколько они дружны с артистами и съемочной группой фильма, поэтому нанял их в качестве актеров.

Скорсезе пригласил на съемки настоящего гангстера

В одной из сцен в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе в кадре появляется мужчина, которого представляют как Толстого Энди. Его играет настоящий детектив полиции Нью-Йорка Луи Эпполито. Однако спустя несколько лет после выхода фильма выяснилось, что Эпполито был не только стражем порядка. В 2006 году его осудили на пожизненный срок за тяжкие преступления и причастность к мафиозной группировке.

Что означает знак на галстуке Уолта Диснея

В биографическом фильме «Спасти мистера Бэнкса» Том Хэнкс носит галстук, который Уолт Дисней носил в жизни. Необычный символ можно расшифровать как Smoke Tree Ranch. Так называется реально существующее место в Палм-Спрингс, где мультипликатор часто отдыхал со своей семьей.

В фильме «Голый пистолет» титры оформили очень необычным образом

В комедии «Голый пистолет» актеры, у которых была всего одна реплика, перечислены в титрах не по персонажу, которого они играли, а по той фразе, что они говорили. Такой способ помог лучше идентифицировать героев массовки.

Режиссер Гарри Маршалл приглашает в свои фильмы одних и тех же актеров. Даже на небольшие роли

Самые внимательные любители кино заметили, что режиссер Гарри Маршалл приглашает сниматься в своих фильмах одних и тех же актеров. Причем это касается даже небольших ролей. Например, в «Дневниках принцессы» Миа разбивает стакан на званом обеде, и официант заверяет ее: «Такое бывает». В «Красотке» официант, которого играет тот же актер, говорит ту же фразу Вивиан после того, как она бросает улитку через комнату.

Культовый танец Джокера не входил в планы режиссера

Культовый танец Джокера в ванной был чистой импровизацией Хоакина Феникса. По замыслу режиссера, Артур должен был просто смотреть в зеркало и спокойно обдумывать свои действия. Но, послушав музыку композитора, Феникс подумал, что танец здесь будет как раз кстати. Именно эта сцена и вошла в финальный вариант фильма.

Потрет в детективе «Достать ножи» меняется к концу фильма

В фильме «Достать ножи» портрет Харлана Тромби, которого сыграл Кристофер Пламмер, меняется в конце фильма. После того как тайна раскрывается, спокойное выражение лица героя превращается в понимающую ухмылку.

В «Шоу Трумана» в кадре появился композитор фильма

Человек, играющий на пианино, пока Труман спит, — композитор Филипп Гласс. Он написал часть музыки к фильму, в том числе пьесу, которую играет.

Тейлор Лотнер на съемках «Затмения» больше напоминал водолаза, чем волка

Именно так выглядел Тейлор Лотнер, когда ему было необходимо изображать оборотня. Большую часть работы сделали спецэффекты, однако актер тоже внес лепту, надев специальный костюм и демонстрировав движения, характерные животному.

Стоит принять во внимание и тот факт, что в таком обличье Лотнер выглядел довольно комично и, вероятно, смешил остальных участников съемочного процесса.

Режиссеру пришлось переснимать сцену из-за огромных мускулов Скалы

Актер Дуэйн Скала Джонсон рассказал о курьезе, который произошел с ним на съемках фильма «Красное уведомление». Это случилось во время репетиции сцены погони, для которой купили и привезли на съемочную площадку роскошный спортивный автомобиль. Выяснилось, что Джонсон просто не помещается в кузов машины. Съемочная группа вначале не поверила в это и решила, что актер всех разыгрывает. В итоге режиссеру действительно пришлось переснимать сцену из-за Скалы. Он так сильно раскачался, что из-за гигантских мускулов не смог влезть в спорткар. В конце концов создатели нашли выход из ситуации и, используя весь свой креатив, нашли способ снять этот кадр.

Конь Мулан был ненастоящим

Да, именно так на самом деле выглядел конь, на котором скакала Мулан в последней киноадаптации. Художники по спецэффектам привели его в более реальный вид при помощи компьютерных технологий.

Бонус: так выглядит Кейт Уинслет в «Аватаре 2» до наложения компьютерной графики

В каком образе Кейт Уинслет предстанет в новом «Аватаре», пока остается только гадать. Но фотографии со съемочной площадки продолжения культового фильма уже просочились в сеть. Известно, что в рамках подготовки к роли актриса активно занялась фридайвингом.