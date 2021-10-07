13 актерских дуэтов, которые так искусно сыграли влюбленных, что смотреть на это можно вечно

Сыграть на экране влюбленных людей так, чтобы зрители искренне поверили в чувства героев, — задача не из простых. Немногим экранным парам это удается. И все же такие актерские дуэты есть. У каждого времени они свои: в 30-е годы публика любовалась игрой Вивьен Ли и Кларка Гейбла, в 80-е их место заняли Брюс Уиллис и Сибилл Шеперд, в конце 90-х — Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед актерским талантом пар, которые сумели передать через экран всю трогательность, страсть, а порой и драму любовных отношений.

Мира и Джонатан, «Сцены из супружеской жизни» (2021)

Мини-сериал 2021 года «Сцены из супружеской жизни» с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком в главных ролях является ремейком одноименного фильма 1973 года. В обеих картинах речь идет о супружестве, угасающей любви и чувствах, которые люди переживают при этом. Как отмечают критики, дуэт из новой версии этой истории настолько правдоподобно сыграл невольно ранящую друг друга пару, что актерам даже приписывали чувства вне работы. К слову, одной из фишек новой экранизации являются кадры, где актеры приходят на съемочную площадку и готовятся к работе. Зритель может сам увидеть, где заканчиваются отношения Джессики Честейн и Оскара Айзека и начинаются отношения Миры и Джонатана.

Адалин и Эллис, «Век Адалин» (2015)

Создатели фильма «Век Адалин» долго не могли найти актрису на главную роль. Сначала от нее отказалась Кэтрин Хайгл, потом и Натали Портман. В итоге девушку, которая перестала стареть и живет на Земле уже целый век, исполнила Блейк Лайвли, составившая с Михилом Хёйсманом яркую киношную пару.

Росс и Рэйчел, «Друзья» (1994–2004)

Отношения персонажей Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера казались такими органичными на съемочной площадке, что коллеги то и дело подшучивали над актерами. Правда, по словам пары, в жизни дальше легкой влюбленности и взаимного уважения дело не пошло. К слову, первый поцелуй Рэйчел и Росса из «Друзей» был также первым поцелуем для Дженнифер и Дэвида.

Джексон и Элли, «Звезда родилась» (2018)

В 2018 году появилась еще одна яркая киношная пара — рок-музыканта и его возлюбленной. Брэдли Купер и Леди Гага снялись в главных ролях в картине «Звезда родилась». Кстати, пара актеров не только хорошо смотрелась вместе, но и пела: за саундтрек фильм был удостоен «Оскара».

Дэвид и Мэдди, «Детективное агентство „Лунный свет“» (1985–1989)

Эти актеры из сериала про детективное агентство то и дело попадают в списки самых ярких экранных пар. На протяжении нескольких сезонов их отношения притягивали зрителей к экранам. К слову, в четвертом сезоне «Детективного агентства „Лунный свет“» герои Брюса Уиллиса и Сибилл Шеперд все-таки стали парой.

Белль и принц Адам, «Красавица и Чудовище» (2017)

Дуэт Эммы Уотсон и Райана Гослинга должен был состояться дважды, но актриса отказалась от роли в фильме «Ла-Ла Ленд», а актер — от возможности сыграть Чудовище в диснеевской сказке. Впрочем, наверное, все к лучшему: фильм с Гослингом и Эммой Стоун стал настолько успешным, что собрал 6 статуэток «Оскар», а пара Белль и принца Адама в исполнении Дэна Стивенса так понравились зрителям, что создатели подумывают о съемках продолжения истории.

Габи и Карлос, «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012)

Культовая пара Габи и Карлоса из сериала «Отчаянные домохозяйки» на протяжении 8 сезонов показывала зрителям отношения семейной пары в горе и радости, болезни и здравии. В список событий, произошедших с этой экранной семьей, также попали бедность и богатство, измены и прощения, а еще бесчисленное количество приключений. Пара бывшей топ-модели и бизнесмена так очаровала публику, что регулярно попадает в списки самых ярких экранных пар всех времен.

Джамаль Малик и Латика, «Миллионер из трущоб» (2008)

8 статуэток «Оскар», 4 «Золотых глобуса» и 7 побед в номинациях BAFTA. Все это — о «Миллионере из трущоб». Главные роли в фильме сыграли молодые актеры Дев Патель и Фрида Пинто. Чтобы у них получилось изобразить по-настоящему влюбленных людей, режиссер заставлял их много гулять вместе по Мумбаю.

Китнисс и Пит, «Голодные игры» (2012)

Несколько фильмов поклонники франшизы «Голодные игры» следили за метаниями главной героини между двумя мужчинами. О том, почему Китнисс в итоге осталась с Питом, рассказала исполнительница данной роли Дженнифер Лоуренс: «Пит представляет жизнь, которую Китнисс искала во всех этих фильмах, это просто мир и безопасная семья». Кстати, воплотить персонажа девушки могли Эмма Робертс и Хлоя Морец, а на роль Пита рассматривали Хантера Пэрриша и Эвана Питерса. В итоге же роли достались Дженнифер Лоуренс и Джошу Хатчерсону.

Кэрри и Джон, «Секс в большом городе» (1998–2004)

С 1998 года миллионы зрителей следили за парой Кэрри Брэдшоу и Джона Престона. За 12 лет на экране (сериал и два фильма) они сходились, расставались, женились. Отношения журналистки и «мужчины ее мечты» изучали вместе со зрителями глянцевые журналы. Кстати, скоро должно выйти продолжение этой истории, в которой, по слухам, герои все-таки развелись.

Симона и Карл, «Почему женщины убивают» (2019)

Сериал «Почему женщины убивают» быстро завоевал сердца зрителей, особенно в Китае. Там посты с обсуждениями событий серий становились в соцсетях самыми популярными. И отдельную армию поклонников заполучили Люси Лью и Джек Девенпорт, которые сыграли роли Симоны и Карла. Поклонники экранной пары даже организуют в интернете мастер-классы на тему того, как повторить образы этих героев сериала.

Николь и Чарли, «Брачная история» (2019)

Персонажи Николь и Чарли переживают тяжелый разрыв, который становится самым большим потрясением для их сына Генри. В одном из обзоров критики написали, что эта картина показывает зрителю все, что надо знать о разводе. Игра Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера была высоко оценена публикой, а обоих актеров неоднократно номинировали на разные кинопремии, в том числе на «Оскар» и «Золотой глобус».

Саймон и Дафна, «Бриджертоны» (2020 — настоящее время)

Еще одной парой, которая часто попадает в списки самых ярких на экране, стали Саймон и Дафна из сериала «Бриджертоны». Главные роли исполнили Фиби Дайневор и Реге-Жан Пейдж. Кстати, первый сезон является экранизацией книги «Герцог и я», опубликованной в 2000 году.