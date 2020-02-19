13 неожиданных деталей из советского кино, которые мы проворонили

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Советское кино засмотрено нами до дыр, а реплики героев растасканы на цитаты. Кажется, что ничего нового о старых фильмах узнать уже невозможно, но мы постараемся вас переубедить. Готовы поспорить, что мало кто из вас нашел в фильме «Москва слезам не верит» самого режиссера в кадре и едва ли кто-то задавался вопросом, почему паспорта в «Иронии судьбы» зеленые, а не красные.

AdMe.ru поразился некоторым фактам о советских кинолентах и решил обратить ваше внимание на любопытные эпизоды из них.

Любимая лошадь «Мосфильма»

О том, что бронзовая статуя лошади, которую героически тащит Новосельцев в «Служебном романе», уже мелькала в «Бриллиантовой руке», мы неоднократно упоминали. Оказалось, что лошадь имеет фильмографию длиннее, чем иные актеры. Ее первой «киноработой» стал фильм Михаила Ромма «Секретная миссия» (1950). Бронзовая скульптура украшает особняк в гитлеровской Германии, внимательный зритель замечает ее рядом с актером Александром Пелевиным, сыгравшим Шелленберга.

Потом статуя появилась в комедии «Пакет» (1965). К тому времени конь уже не был новичком в кино, в отличие от Валерия Золотухина, для которого «Пакет» стал дебютом на экране.

Кстати, стоит поговорить и о том, кого изображает скульптура. Она называется «Персей и Пегас» и отсылает к древнегреческой мифологии. Автор бронзового Пегаса — французский скульптор Эмиль Луи Пико, его работа получила широкую известность и многократно воспроизводилась в разных материалах. Как видим, полюбилась она и работникам «Мосфильма». Статуя прокралась и в кадр фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

В фильме «Ширли-мырли» снимался Андрей Звягинцев, 9 народных артистов СССР и лошадь из «Служебного романа».

Легендарная «Волга»

Из фильма в фильм кочевал и другой реквизит — более громоздкий, чем предыдущий. «Волга ГАЗ-21» возила Нюру из фильма «Три тополя на Плющихе», воплощалась в «такси на Дубровку» из «Бриллиантовой руки» и служила Юрию Деточкину в «Берегись автомобиля».

ЗИЛ в кадре («Семнадцать мгновений весны»)

В сцене, где Штирлиц спит в машине, на заднем плане виден проезжающий грузовик — это ЗИЛ-130, производство которого началось только в 1962 году. Между тем, действие фильма происходит в военное время, в 1945 году.

Блондинка, третий лишний и ревнивец в полосатом кашне

Знаменитая сцена из «Иронии судьбы» у дотошного зрителя способна вызвать дежавю. В своем более раннем фильме «Зигзаг удачи» Эльдар Рязанов уже прибегал к эпизоду, где была задействована блондинка, ревнивый муж и третий лишний. Такой прием в режиссуре называется самоцитата. В общем, Рязанов неспроста надел на Ипполита такой же шарфик, как был на ревнивом супруге героини в фильме 1968 года.

Предсказатель Костик («Покровские ворота»)

Костик Ромин обрывает по телефону связи с многочисленными девушками, придумывая для этого различные предлоги. Одной даме он говорит: «Видите ли, на дне озера Титикака обнаружен весьма древний город. Так что, до свидания, дорогая, я надолго уезжаю, и когда вернусь — не знаю». Фраза оказалась пророческой: в 2000 году ученые действительно обнаружили на дне озера Титикака следы затонувшего города. Предположительный возраст находки составляет 1 500 лет.

Возраст актеров («Вам и не снилось»)

Татьяна Аксюта и Никита Михайловский в фильме «Вам и не снилось» сыграли одну из самых трогательных историй первой любви в советском кино. Никите на момент съемок было всего 16 лет, он еще учился в школе. После съемок фильма у ребят появились толпы поклонников. О встрече с Татьяной Аксютой мечтали тысячи мальчиков старшего школьного возраста. И для них стало шоком, что актриса уже окончила не только школу, но и вуз и даже вышла замуж — за будущего телепродюсера Юрия Аксюту.

Путаница с рукой («Большая перемена»)

В одном из эпизодов фильма «Большая перемена» Ганжа ошпарил на заводе руку. На экране мы видим, что повреждена правая конечность. Потом герой приходит в санчасть — ему перебинтовывают левую руку. Встречается с женой — перебинтована уже правая. А когда пара заходит в дом — непорядок вновь с левой рукой. Создатели фильма заметили этот ляп уже при монтаже, а переснимать было слишком хлопотно — все павильоны оказались уже разобранными.

Предательский костюм («Где находится нофелет?»)

Для съемок в фильме требовалось набрать много девушек. Одну из эпизодических ролей сыграла Ладлена Фетисова — жена легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Лада снималась мало — муж не одобрял. Об этих съемках красавица решила промолчать. И вот, когда вышла картина «Где находится нофелет?», Фетисов как раз вернулся из очередной поездки. Кто-то подсунул ему кассету с кинолентой, и Вячеслав недовольно спросил жену: «У тебя опять картина вышла?» Лада ответила отрицательно, мол, это один из старых фильмов. Но девушку подвел костюм, в котором она снималась: его совсем недавно муж привез из Финляндии.

Чуть не утонул по-настоящему («Большая перемена»)

Еще один забавный эпизод приключился во время съемок этого фильма. Правда, закончиться он мог трагически. Дело в том, что Михаил Кононов едва не утонул в Волге. По сценарию он должен был прыгнуть в воду, но постеснялся сказать, что на самом деле не умеет плавать. Так что съемочная группа решила, что он очень талантливо играет. «Если бы Ролан Быков, который снимался с ним в одной сцене, вовремя не подсуетился, неизвестно, чем бы окончились съемки для Кононова», — вспоминал оператор-постановщик Анатолий Мукасей.

Дебют Сергея Минаева («Не могу сказать „прощай“»)

В мелодраме «Не могу сказать „прощай“» снялся никому не известный диск-жокей. Как позже оказалось, в сцене на дискотеке, где встречаются герои, появился будущий известный певец и шоумен Сергей Минаев.

Цвет паспортов («Ирония судьбы»)

В сцене, где Женя Лукашин сверяет свою прописку с Надиной, мы видим в руках у героев зеленые паспорта. Однако мы привыкли считать, что советские удостоверения личности были характерного красного цвета. Зеленым цветом же отличались паспорта дипломатов. Дело в том, что у актеров оказались в руках документы образца 1953 года, обложка которых была темно-зеленого цвета. Алые паспорта ввели лишь в 1974 году — за год до выхода фильма на экраны.

Газеты на арабском («Джентльмены удачи»)

Дотошный зритель при многократном увеличении заметил, что в эпизоде, когда герои читают газеты на стадионе, пресса оказывается... на арабском языке. По одной из версий, герои вверх ногами читают «Московские новости», которые с 1969 года издавались в том числе и на арабском.

Владимир Меньшов в кадре («Москва слезам не верит»)

Мало кто заметил, но режиссер оскароносного фильма Владимир Меньшов также появился в кадре своего детища. Он сыграл друга Гоши на пикнике и был одет в кожаное пальто и шляпу. Однако в титрах имя режиссера не указали.

Бонус: «Где-то я уже видел эту лошадь», — подумал Штирлиц. «Новосельцев принес», — сказал Шелленберг

Некоторые зрители обнаружили легендарную мосфильмовскую лошадь и в ленте «Семнадцать мгновений весны». Однако, если хорошенько присмотреться, можно заметить различия двух скульптур. Вторая статуя не имеет крыльев. В таком случае а что, если именно лошадь Штирлица искал Семен Семеныч в «Бриллиантовой руке»? «Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев?» — спрашивает Горбунков у продавщицы. «К сожалению, нет», — отвечает она. «Будем искать», — резюмирует персонаж Юрия Никулина.

А какие любопытные детали смогли рассмотреть вы в любимых кинолентах?