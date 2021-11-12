13 интригующих фильмов для тех, кто жаждет испытать острые ощущения

Искушенные зрители знают, насколько утомителен процесс поиска качественных фильмов, которые действительно захватывали бы внимание уже с первых секунд и заставляли кровь и мозги кипеть от напряжения. А ведь зачастую пытливый ум чуть ли не каждый вечер требует разминки и ярких эмоций после однообразного рабочего дня.

Лично мы в AdMe.ru просто обожаем волнующие сюжеты, будь они с элементами экшена, запутанных головоломок или тонкого психологизма, так как они здорово помогают перезагрузиться. Поэтому постарались и составили список картин, при просмотре которых скучать уж точно не придется.

13. Охотник за разумом. Схватка (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 Главный герой фильма Билл Хагмайер — аналитик и спецагент ФБР, который в рамках нового исследования поведения преступников проводит ряд интервью с Тедом Банди. Биллу необходимо проанализировать личность Теда и сделать выводы о том, что же все-таки подталкивает людей совершать криминальные действия. Однако за время общения обаятельность и острый ум Теда начинают искажать восприятие спецагента, и с каждой новой встречей ему становится все сложнее оставаться объективным.

12. Кодекс киллера (2021)

Рейтинг IMDb — 6,1 На одной из своих вылазок наемник Муди решает не проходить мимо и подобрать маленькую девочку Анну, чтобы сделать ее своей протеже. 30 лет спустя они становятся отличными напарниками, однако большую часть времени Анна ведет ничем не примечательную жизнь, занимаясь своим книжным магазином. Однажды Муди просит ее разыскать одного человека, но сам неожиданно погибает. Анне приходится пожертвовать своим спокойным существованием, чтобы отомстить тем, кто повинен в смерти ее наставника.

11. Благородный грабитель (2013)

Рейтинг IMDb — 6,1 Торговец лошадьми Майкл Кольхаас живет простой жизнью и честно соблюдает все правила. Однажды он узнает, что местный барон ввел незаконные дорожные сборы. Чтобы получить допуск в город и найти деньги, ему приходится оставить двух своих прекрасных лошадей в залог. Однако несколько недель спустя он находит их в ужасном состоянии, измученными голодом и тяжелой работой. Чтобы восстановить справедливость, он обращается в суд, но и там у барона находятся свои приспешники. Придя в ярость, Майкл решает поднять восстание.

10. Новая попытка Кейт Макколл (2013)

Рейтинг IMDb — 6,3 Когда-то успешный адвокат Кейт Макколл совершила ошибку, из-за которой впала в глубокую депрессию. В суде она яростно боролась за девушку, которую обвиняли в совершении преступления, и даже выиграла дело. Но позже выяснила, что ее подзащитная все же была виновна. После этого жизнь Кейт пошла по наклонной: нестабильное психологическое состояние, разрушение семьи, лишение родительских прав. Наконец она принимает решение снова взять судьбу в свои руки.

9. Северный бастион (2020)

Рейтинг IMDb — 6,9 Главные герои — трое марсельских полицейских, которые по воле судьбы работают в самом криминальном районе Франции. Преступлений в нем с каждым днем все больше, раскрываемость страдает, а начальство упорно требует восстановить порядок и улучшить статистику. Из-за этого давления, когда у напарников появляется шанс разоблачить крупную преступную группировку, они хватаются за это дело, не раздумывая. Вот только амбициозный план и связь с информатором, обладающим ценными сведениями, будет стоить им слишком дорого.

8. Цензор (2021)

Рейтинг IMDb — 6 Энид работает в цензурном комитете и каждый день смотрит фильмы категории Б, отбраковывая потенциально чересчур травмирующие психику зрителя сцены. Однажды лента, пропущенная ею, все-таки провоцирует человека на страшное преступление. Из-за этого Энид оказывается в центре скандала. Одновременно к ней в руки попадает кино, сюжет которого слишком уж подозрительно напоминает ей о реальных событиях, которые произошли в детстве с ее младшей сестрой, пропавшей без вести.

7. Последние рыцари (2015)

Рейтинг IMDb — 6,2 Рыцарь Райден беззаветно предан своему государству и монарху. Он один из немногих, кто чувствует личную ответственность за будущее страны и народа. Однако опасность исходит не только от внешних врагов: даже внутри империи обстановка крайне напряжена из-за интриг и заговоров. Глава государства в отчаянии, простые жители в панике. Лишь рыцари под предводительством Райдена готовы к борьбе и любому повороту событий. Вот только шансов на то, что столь немногочисленное войско сможет справиться со всеми этими бедами, крайне мало.

6. Аффект (2020)

Рейтинг IMDb — 6,2 Джозеф работает в аэропорту инспектором по досмотру. Его дни ничем не отличаются друг от друга, из-за безрадостного однообразия им все больше начинает овладевать уныние и депрессия. Но одно событие неожиданным образом меняет его и заставляет стремительно вырваться из оков рутины. Он отправляется в путешествие по Лондону, решается на опасные и безрассудные поступки и всего за пару часов оказывается в центре внимания всего города.

5. Такой же предатель, как и мы (2016)

Рейтинг IMDb — 6,2 Русский олигарх, тесно связанный с мафией, уверен в том, что ему и его близким грозит смертельная опасность. Чтобы спастись, он предлагает двум напарникам-спецагентам сделку: они переправляют его в Британию, а он соглашается сотрудничать со спецслужбами и делиться важной информацией. Вот только у каждого участника шпионских игр, как всегда, есть туз в рукаве: никому нельзя доверять, поэтому нужно быть готовым к любому повороту событий.

4. Армия воров (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 Себастьян — скромный банковский служащий. Он ведет непопулярный видеоблог, в котором рассказывает об увлечении всей своей жизни — взломе сейфов. Правда, он никогда не применял свои навыки в реальной жизни. Пока к нему не обратилась команда людей, разыскиваемых Интерполом, и не предложила провернуть вместе одну авантюру. Они планируют взломать 3 легендарных сейфа, которые создал великий мастер Ханс Вагнер.

3. Оленьи рога (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 Однажды учительница начальных классов Джулия обращает внимание на странную замкнутость одного из своих учеников. У школьника в доме определенно что-то происходит, но он совершенно не торопится рассказывать об этом. Не в силах игнорировать подозрение о том, что мальчику угрожает опасность, она решает разобраться в ситуации с помощью своего брата-полицейского. Но довольно скоро из-за этого оказывается втянутой в непредсказуемую зловещую историю.

2. Маньяк (2012)

Рейтинг IMDb — 6,1 Главный герой фильма Фрэнк Зито — тихий и неприметный владелец мастерской по реставрации манекенов в одном из районов Лос-Анджелеса. Тяжелое детство и сомнительный образ жизни матери оказали сильно влияние на его психику. Из-за серьезных психологических травм он приобрел крайне искаженные представления о романтических отношениях. Однако, когда в его мастерскую приходит девушка Анна, у него все же появляется надежда на нормальную жизнь и любовь. Теперь он всеми силами пытается сдержать свое безумие и просто быть рядом с ней.

1. Чистое место (2021)

Рейтинг IMDb — 6,2 Пол и Ирина — брат и сестра, которые живут на греческом острове и являются членами загадочной религиозной общины, скрытой от чужих глаз. Во главе общины стоит верховный гуру, который единолично устанавливает правила. Однажды он решает разлучить их и предлагает Ирине возможность приблизиться к себе, чтобы занять более высокое положение в их обществе. Тогда Пол разрабатывает план, чтобы переиграть гуру и остаться рядом с сестрой.