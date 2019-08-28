13 фильмов из Скандинавии, которые доказывают, что европейский кинематограф не уступает голливудскому

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Гениальный шведский кинорежиссер Ингмар Бергман как-то сказал: «Во время просмотра кино мы целиком отдаемся во власть воображения и позволяем фильму воздействовать на наши чувства». Эта фраза великого мастера как нельзя лучше подходит всему скандинавскому кинематографу — картины, снятые в Дании, Норвегии и Швеции, зачастую неоднозначны и заставляют нас задуматься. Это не самое простое кино, но, однажды погрузившись в мир северных пейзажей и немногословных героев, нельзя не полюбить этот узнаваемый киноязык, сформированный не только по географическому признаку.

AdMe.ru в очередной раз обратился к работам североевропейских кинематографистов, чтобы найти новую порцию фильмов, непохожих ни на какие другие.

X & Y (2018)

Вторая работа шведского режиссера Анны Оделл, в которой она, как и в первом фильме «Воссоединение», рассуждает о самовосприятии человека и о том, как мы выглядим в глазах своих возлюбленных, друзей, незнакомцев. В центре повествования — два героя, женщина-режиссер и мужчина-актер. Они пытаются понять, что такое женственность и мужественность с помощью своих альтер эго, помещая их в различные ситуации — от комических до трагических. Рейтинг IMDb — 6,6

Прага (2006)

Когда Кристофферу было 15 лет, его отец бросил их с матерью и уехал из Копенгагена в Прагу. 25 лет спустя ему приходит письмо, что отец умер и, согласно его воле, сын должен похоронить его в столице Дании. Вместе с женой Майей Кристоффер приезжает в Чехию, где знакомится с адвокатом отца, его молодой симпатичной домработницей и узнает тайну, которую родитель скрывал ото всех. Однако свой секрет есть и у Майи, и он навсегда изменит жизнь супругов. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Гора девственности (2015)

43-летний Фуси живет с матерью и работает грузчиком в аэропорту. Единственное его развлечение — воссоздание миниатюрных сцен сражений времен Второй мировой войны. Но его жизнь внезапно меняется, когда он получает в подарок абонемент в танцевальный класс, где встречает Сьефн — замкнутую девушку, во многом похожую на него самого. Кроме того, в его серые будни врывается еще один новый друг — девочка, живущая в соседней квартире. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Дэйзи Даймонд (2007)

Анна — красивая молодая девушка из очень обеспеченной семьи. Однажды, не сказав родителями ни слова, она уезжает из родной Швеции в датскую столицу, чтобы осуществить свою мечту — стать актрисой. Однако уже в Копенгагене Анна узнает, что беременна, и вскоре становится матерью девочки. Она ходит на пробы вместе с ребенком, но никто не хочет брать на работу мать-одиночку. Отчаяние приводит ее на самое дно общества — более того, взяв псевдоним Дэйзи Даймонд, девушка начинает сниматься в фильмах для взрослых. Рейтинг IMDb — 5,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Горькие цветы (2007)

7-летняя Камилла, дочь преуспевающей женщины-политика Вибеке Фаранг, бесследно исчезает. Ее мать нанимает частного детектива Варга Веума, чтобы тот нашел девочку без лишней огласки. В ходе расследования Веум узнает, что пропала еще и близкая подруга Вибеке, Карстен, занимавшая высокую должность в химической корпорации. Кроме того, ему становится известно, что в делах химкомпании все не очень чисто, а два исчезновения связаны не только между собой, но и с работой политика. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Бэбиколл (2007)

Анна и ее 8-летний сын Андерс уезжают из Осло, чтобы начать новую жизнь вдали от жестокого мужа и отца. Социальные работники предупреждают, что мужчина начал дело об опеке над ребенком, и мать, опасаясь, что мальчика похитят, покупает радионяню, которую ставит на ночь в детской спальне. Однажды из аппарата раздается крик: женщина вбегает в комнату Андерса, но тот крепко спит. В магазине, где ей продали устройство, Анна выясняет, что оно может принимать сигналы в районе 50 метров. Через несколько дней она узнает, что у сына появился друг — замкнутый и тихий мальчик. Рейтинг IMDb — 5,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,7

Клоун: фильм (2012)

Два друга, Франк и Каспер, решают отправиться в путешествие на каноэ. Однако цели у них разные: Каспер хочет устроить «забег по женщинам», тогда как Франк желает доказать своей беременной подруге, что готов к отцовству. Для этого он берет с собой 12-летнего племянника Бо, мальчика тихого и застенчивого. Тюремное заключение, вооруженное ограбление и госпитализация — это лишь малая часть того, что троице предстоит пережить за выходные. Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Вальгалла: Сага о викинге (2009)

Одноглазый — воин, которого скандинавские язычники держат на привязи в железной клетке и используют для боев без правил ради потехи. Однажды его продают, и во время перехода на новое место он бежит, беспощадно расправляясь с провожатыми, а потом и с бывшими хозяевами, оставляя в живых только слугу-подростка Аре. Мальчик становится его «голосом», ведь сам Одноглазый не произносит ни слова, и вместе они отправляются в путь. Они встречают группу христиан, которые собираются плыть в Иерусалим, и присоединяются к ним. После долгого путешествия в бесконечном тумане странники оказываются у берегов, которые меньше всего походят на Обетованную землю. Непростой, медитативный, жесткий, а порой и жестокий фильм, снятый в ни на что не похожей манере. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Когда я упаду (2018)

Иоахиму 28 лет, и в его жизни нет никаких перспектив. Устав сопротивляться обстоятельствам, он перестает бороться за себя и практически остается один на один со своей зависимостью. Внезапно мужчина узнает, что у него есть сын, с которым он никогда не встречался, и решает во что бы то ни стало вернуться к нормальной жизни и наконец стать тем, кем всегда мечтал. Но, возможно, уже слишком поздно. Рейтинг IMDb — 7,1

Охотники за головами (2011)

Норвежский криминальный триллер с элементами черной комедии «Охотники за головами» снят по одноименному роману Ю Несбе. Главный герой — Роджер Браун — успешный и востребованный специалист по подбору персонала. Несмотря на то что его труд хорошо оплачивается, Браун, привыкший вести роскошную жизнь, постоянно нуждается в деньгах. Поэтому помимо основной работы он занимается кражей и подменой произведений искусства. Однажды он знакомится с Класом Греве, у которого, возможно, есть подлинник Рубенса. Но Греве оказывается не так прост, а значит, охотник и жертва могут поменяться местами. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

На границе миров (2018)

Тина обладает уникальной способностью: по запаху она может определять, что утаивает тот или иной человек. Но однажды она случайно встречает мужчину по имени Воре и ее дар впервые дает сбой. Она понимает, что он скрывает что-то по-настоящему важное, и, более того, начинает испытывать влечение к новому знакомому. По мере сближения женщина осознает, что Воре пришел из другого мира, который на самом деле и ее мир тоже. Теперь перед ней стоит выбор: принять тяжелую правду или продолжать жить в обмане. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Субмарино (2010)

Ник, старший ребенок в семье, и его брат росли в чудовищных условиях: их мать была алкоголичкой, и мальчикам приходилось заботиться о маленьком брате. В результате несчастного случая ребенок погибает, семья окончательно распадается и подростки теряют друг друга. Они выросли, но их жизнь нельзя назвать хоть сколько-нибудь благополучной. Ник, который делит свою жизнь между бодибилдингом и алкоголем, попадает в тюрьму. Его брат страдает от наркотической зависимости и торгует запрещенными веществами, чтобы обеспечивать сына, которого растит в одиночку. Однажды пути братьев снова пересекутся и у обоих появится шанс на спасение. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Феникс (2018)

Джилл живет со своей психически неуравновешенной матерью и младшим братом, о которых привыкла заботиться с ранних лет. Отец, знаменитый музыкант, давно ушел от них, но накануне своего дня рождения Джилл узнает, что он приедет в их город, чтобы сыграть концерт. Это дает девушке надежду на то, чтобы хотя бы ненадолго вырваться из суровой реальности. Однако у отца есть собственный план на детей. Рейтинг IMDb — 7

А у вас есть любимый фильм, снятый в Дании, Норвегии, Швеции или Исландии, или, возможно, актеры или режиссеры из этих стран, чьи работы вы готовы пересматривать снова и снова?