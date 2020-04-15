13 дьявольски красивых фильмов, за которыми не жалко скоротать вечер

19
4
4
11k

Каждый из нас хоть раз мечтал обзавестись машиной времени, чтобы перенестись в другую эпоху. Одним хотелось стать изысканной придворной дамой XIX века и принимать ухаживания кавалеров, другим — перевоплотиться в роскошную красотку былых времен. А кто-то с радостью бы примерил пышное платье с корсетом и напудренный парик, как у Марии-Антуанетты.

Мы в AdMe.ru считаем, что лучший и наиболее безопасный портал во времени — эпохальные фильмы, которые ошеломляют красотой костюмов и видами природы. Поэтому хотим разделить с вами дикий восторг от 13 кинокартин, благодаря которым вы сможете получить заряд визуального экстаза, не вставая с любимого дивана. А с помощью бонусов в конце — увидеть двух известнейших голливудских актрис в весьма неожиданном амплуа.

Любовник леди Чаттерлей (2015)

Картина рассказывает о непростой истории любви Констанс Чаттерлей, жены родовитого сэра Клиффорда Чаттерлей. Отношения между супругами охладевают, когда муж возвращается с войны, где в результате ранения у него парализовало нижнюю часть тела. Поначалу жена принимает платонические отношения в браке, однако вскоре находит утешение в объятиях другого мужчины.

Тереза Ракен (2013)

Молодая красавица Тереза вышла замуж за своего двоюродного брата Камила. Эгоистичный муж постоянно жалуется на свое здоровье. Он никогда особенно не привлекал Терезу, поэтому вскоре у нее вспыхивает страстный роман с одним из друзей супруга, Лорентом.

Портрет девушки в огне (2019)

Бретань, 1770-е. Художница Марианна приезжает на побережье, чтобы написать портрет Элоизы — дочери владелицы одного имения. Картину планируют отправить жениху Элоизы в Милан. Однако девушка не собирается вступать в брак и в знак протеста отказывается позировать. И гостья становится ее компаньонкой для прогулок.

  • IMDb — 8,2

Прощай, моя королева (2012)

В основе сюжета лежит история воспоминаний Сидони Лаборде — придворной чтицы Марии-Антуанетты. Фильм рассказывает о 14-м, 15-м и 16 июля 1789 года — тех днях, когда была разрушена Бастилия и учреждена Национальная гвардия. Тогда стартовала революция, залы роскошного дворца опустели, а свита и слуги оставили свою королеву.

Обещание (2013)

Пожилой магнат нанимает в помощники молодого секретаря. Юноша вмиг влюбляется в ослепительно красивую жену своего работодателя. Молодые люди изо всех сил пытаются противостоять искушению и подавить возникшие между ними чувства.

  • IMDb — 5,7

Гайд-парк на Гудзоне (2012)

Романтическая история о романе американского президента Франклина Рузвельта и его кузины Маргарет Стакли. События разворачиваются в 1939 году, когда глава США приезжает в нью-йоркскую резиденцию британской королевской четы.

  • IMDb — 5,8

Большие надежды (2012)

Экранизация одноименного романа Чарльза Диккенса о молодом человеке по имени Пип, который рано остался без родителей и был воспитан взбалмошной сестрой. Однообразная жизнь Пипа невероятно преображается, когда он помогает освободиться от кандалов беглому каторжнику. Именно этот поступок вскоре приводит к головокружительным переменам в жизни героя.

Любовь и дружба (2016)

Вдова леди Сьюзан молода и прекрасна. Она приезжает в имение семьи покойного мужа, чтобы решить финансовые проблемы и переждать, пока в высшем обществе перестанут обсуждать ее похождения. Используя природное обаяние, а также острый ум и невероятный талант плести интриги, она пускается во все тяжкие, чтобы подыскать богатого мужа себе и своей дочери.

  • IMDb — 6,4

Офелия (2018)

Темные времена настали в королевстве: правитель мертв, а престолом завладел самозванец. Законный наследник трона Гамлет готов на все, чтобы отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия, которая ради него согласна покинуть двор и выступить против тирана.

  • IMDb — 6,6

Мисс Скарлет и Герцог (2020)

Элиза Скарлет остается сиротой без средств к существованию. В такой ситуации единственный выход для женщины — выгодный брак. Но чтобы преуспеть в мире, которым правят мужчины, она решила воспользоваться секретным оружием — детективным агентством ее отца. А деловым партнером Элизы становится инспектор из Скотленд-Ярда Уильям Веллингтон.

  • IMDb — 8,2

Госпожа Бовари (2014)

Экранизация знаменитого романа классика французской литературы Гюстава Флобера о сложной судьбе Эммы Бовари. Желание испытать настоящую любовь заставило эту энергичную и своенравную женщину забыть о заботливом муже и маленькой дочери, чтобы с головой окунуться в водоворот романтических страстей.

Бонус № 1. Куртизанки (сериал, 2017 — настоящее время)

История, события которой разворачиваются в XVIII веке, повествует о Маргарет Уэллс (Саманта Мортон) — владелице борделя, отдающей все силы и средства на то, чтобы поставить на ноги своих дочерей. Во втором сезоне сериала одну из главных и противоречивых ролей сыграла Лив Тайлер.

Бонус № 2. Страшные сказки: Город ангелов (сериал, 2020)

Лос-Анджелес, 1938 год. Два детектива занимаются расследованием жестокого убийства. В итоге преступление выводит их на масштабный заговор, в котором оказывается замешана вся городская элита.

  • Дата выхода: 26 апреля 2020 года

А какой последний фильм поразил вас своей красотой?

19
4
4
11k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться