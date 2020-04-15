13 дьявольски красивых фильмов, за которыми не жалко скоротать вечер

19 4 210 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый из нас хоть раз мечтал обзавестись машиной времени, чтобы перенестись в другую эпоху. Одним хотелось стать изысканной придворной дамой XIX века и принимать ухаживания кавалеров, другим — перевоплотиться в роскошную красотку былых времен. А кто-то с радостью бы примерил пышное платье с корсетом и напудренный парик, как у Марии-Антуанетты.

Мы в AdMe.ru считаем, что лучший и наиболее безопасный портал во времени — эпохальные фильмы, которые ошеломляют красотой костюмов и видами природы. Поэтому хотим разделить с вами дикий восторг от 13 кинокартин, благодаря которым вы сможете получить заряд визуального экстаза, не вставая с любимого дивана. А с помощью бонусов в конце — увидеть двух известнейших голливудских актрис в весьма неожиданном амплуа.

Любовник леди Чаттерлей (2015)

Картина рассказывает о непростой истории любви Констанс Чаттерлей, жены родовитого сэра Клиффорда Чаттерлей. Отношения между супругами охладевают, когда муж возвращается с войны, где в результате ранения у него парализовало нижнюю часть тела. Поначалу жена принимает платонические отношения в браке, однако вскоре находит утешение в объятиях другого мужчины. IMDb — 6,4

Тереза Ракен (2013)

Молодая красавица Тереза вышла замуж за своего двоюродного брата Камила. Эгоистичный муж постоянно жалуется на свое здоровье. Он никогда особенно не привлекал Терезу, поэтому вскоре у нее вспыхивает страстный роман с одним из друзей супруга, Лорентом. IMDb — 6,1

Портрет девушки в огне (2019)

Бретань, 1770-е. Художница Марианна приезжает на побережье, чтобы написать портрет Элоизы — дочери владелицы одного имения. Картину планируют отправить жениху Элоизы в Милан. Однако девушка не собирается вступать в брак и в знак протеста отказывается позировать. И гостья становится ее компаньонкой для прогулок. IMDb — 8,2

Прощай, моя королева (2012)

В основе сюжета лежит история воспоминаний Сидони Лаборде — придворной чтицы Марии-Антуанетты. Фильм рассказывает о 14-м, 15-м и 16 июля 1789 года — тех днях, когда была разрушена Бастилия и учреждена Национальная гвардия. Тогда стартовала революция, залы роскошного дворца опустели, а свита и слуги оставили свою королеву. IMDb — 6,2

Обещание (2013)

Пожилой магнат нанимает в помощники молодого секретаря. Юноша вмиг влюбляется в ослепительно красивую жену своего работодателя. Молодые люди изо всех сил пытаются противостоять искушению и подавить возникшие между ними чувства. IMDb — 5,7

Гайд-парк на Гудзоне (2012)

Романтическая история о романе американского президента Франклина Рузвельта и его кузины Маргарет Стакли. События разворачиваются в 1939 году, когда глава США приезжает в нью-йоркскую резиденцию британской королевской четы. IMDb — 5,8

Большие надежды (2012)

Экранизация одноименного романа Чарльза Диккенса о молодом человеке по имени Пип, который рано остался без родителей и был воспитан взбалмошной сестрой. Однообразная жизнь Пипа невероятно преображается, когда он помогает освободиться от кандалов беглому каторжнику. Именно этот поступок вскоре приводит к головокружительным переменам в жизни героя. IMDb — 6,4

Любовь и дружба (2016)

Вдова леди Сьюзан молода и прекрасна. Она приезжает в имение семьи покойного мужа, чтобы решить финансовые проблемы и переждать, пока в высшем обществе перестанут обсуждать ее похождения. Используя природное обаяние, а также острый ум и невероятный талант плести интриги, она пускается во все тяжкие, чтобы подыскать богатого мужа себе и своей дочери. IMDb — 6,4

Офелия (2018)

Темные времена настали в королевстве: правитель мертв, а престолом завладел самозванец. Законный наследник трона Гамлет готов на все, чтобы отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия, которая ради него согласна покинуть двор и выступить против тирана. IMDb — 6,6

Мисс Скарлет и Герцог (2020)

Элиза Скарлет остается сиротой без средств к существованию. В такой ситуации единственный выход для женщины — выгодный брак. Но чтобы преуспеть в мире, которым правят мужчины, она решила воспользоваться секретным оружием — детективным агентством ее отца. А деловым партнером Элизы становится инспектор из Скотленд-Ярда Уильям Веллингтон. IMDb — 8,2

Госпожа Бовари (2014)

Экранизация знаменитого романа классика французской литературы Гюстава Флобера о сложной судьбе Эммы Бовари. Желание испытать настоящую любовь заставило эту энергичную и своенравную женщину забыть о заботливом муже и маленькой дочери, чтобы с головой окунуться в водоворот романтических страстей. IMDb — 5,7

Бонус № 1. Куртизанки (сериал, 2017 — настоящее время)

История, события которой разворачиваются в XVIII веке, повествует о Маргарет Уэллс (Саманта Мортон) — владелице борделя, отдающей все силы и средства на то, чтобы поставить на ноги своих дочерей. Во втором сезоне сериала одну из главных и противоречивых ролей сыграла Лив Тайлер. IMDb — 7,7

Бонус № 2. Страшные сказки: Город ангелов (сериал, 2020)

Лос-Анджелес, 1938 год. Два детектива занимаются расследованием жестокого убийства. В итоге преступление выводит их на масштабный заговор, в котором оказывается замешана вся городская элита. Дата выхода: 26 апреля 2020 года

А какой последний фильм поразил вас своей красотой?