12 знаменитостей, у которых есть брат-близнец или сестра-близняшка (А мы и не знали)

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Не все знают о том, что некоторые знаменитости родились со своими братьями или сестрами в один день. Так, у исполнителя главной роли в фильме «Богемская рапсодия», оказывается, есть брат-близнец. А у российского шоумена и актера Александра Реввы есть сестра Наталья, которая старше своего знаменитого брата всего на 15 минут.

AdMe.ru узнал, кто еще из популярных людей появился на свет одновременно с братом или сестрой.

Рами Малек и его брат Сами

Египетско-американский актер Рами Малек известен широкой публике благодаря участию в таких фильмах, как «Ночь в музее», «Морской бой» и др. Но бешеную популярность он приобрел после выхода картины «Богемская рапсодия», где исполнил главную роль. У Рами есть брат-близнец по имени Сами, который младше него на 4 минуты. Сами работает учителем в Лос-Анджелесе. На YouTube даже есть видео, в котором ученики поздравляют его с днем рождения.

Джованни Рибизи и его сестра Марисса

У звезды фильмов «Аватар», «Контрабанда», «Третий лишний» Джованни Рибизи есть сестра-близнец Марисса, которая также снимается в кино, в основном в телесериалах. Помимо этого, Марисса пишет сценарии, а в 2007 году выпустила свою линию модной одежды.

Линда Хэмилтон и ее сестра Лесли

У исполнительницы главной женской роли в фильмах про Терминатора есть сестра-близнец Лесли, которая родилась на 6 минут раньше. Сестры настолько похожи, что Лесли иногда подменяла Линду на съемках второй части «Терминатора». Но профессия актрисы старшую сестру не заинтересовала, и она стала медсестрой.

Ева Грин и ее сестра Джой

У французской актрисы и модели Евы Грин есть сестра-двойняшка Джой, которая родилась на 2 минуты позже. Джой тоже хотела стать актрисой, однако, не сумев пробиться в мир большого кино, она со своим мужем занялась разведением лошадей в Нормандии.

Гарри Тредэвэй и его брат Люк

Гарри Тредэвэй особенно известен по роли доктора Виктора Франкенштейна в телесериале «Страшные сказки». Его брат-близнец Люк старше на несколько минут, он также играет в кино, театре и выступает на телевидении. Среди наиболее известных фильмов с его участием — картины «Битва титанов» и «Уличный кот по кличке Боб». В 2013 году Люк даже получил престижную театральную премию имени Лоуренса Оливье за роль в спектакле «Загадочное ночное убийство собаки».

Дэрил Сабара и его брат Ивэн

Этот актер известен большинству зрителей по главной роли в серии фильмов «Дети шпионов», хотя он засветился и в других кинопроектах, например фильмах «Джон Картер» и «Мачете». У Дэрила есть брат-близнец Ивэн, который также играет в кино.

Уиллоу Шилдс и ее сестра Оутем

Американскую актрису Уиллоу Шилдс больше всего знают по роли Примроуз Эвердин в «Голодных играх». У нее есть сестра-близнец Оутем, которая также снялась в нескольких фильмах.

Николас Брендон и его брат Келли Донован

У исполнителя роли Ксандера Харриса в телесериале «Баффи — истребительница вампиров» есть брат-близнец Келли Донован. Келли родился на 3 минуты раньше своего знаменитого брата. Келли может похвастаться несколькими незначительными ролями в кино.

Наталья Подольская и ее сестра Юлиана

У российской певицы Натальи Подольской есть сестра-близняшка Юлиана, которая младше нее на 2 минуты. Юлиана одно время была концертным директором своей сестры. А сейчас она живет в США, но часто прилетает в Москву, чтобы повидаться с родными.

Александр Ревва и его сестра Наталья

Александр младше своей сестры всего на 15 минут. Наталья свободно владеет 3 языками, сейчас преподает английский язык.

Игорь Верник и его брат Вадим

У знаменитого актера и телеведущего Игоря Верника есть брат-близнец Вадим. Он журналист, телеведущий, автор и ведущий программы «Кто там...» на канале «Культура». Помимо этого, Вадим является радиоведущим и главным редактором журнала «OK!».

Елена Малышева и ее брат Алексей

У известной телеведущей есть брат Алексей, который старше нее на целых 30 минут. Алексей — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ и главный врач ГКБ им. С. П. Боткина.

Также ранее мы рассказывали о том, что у Эштона Кутчера есть брат Майкл, у Вина Дизеля — брат Пол Винсент, у Скарлетт Йоханссон — брат Хантер, а у Жизель Бюндхен — сестра Патриция.