12+ сюжетных дыр из «Гарри Поттера», которые сложно заметить и маглам, и волшебникам

Джоан Роулинг создала неповторимый мир, в котором столько деталей, что все не упомнишь. И в серии книг и фильмов есть ряд недомолвок и нестыковок, которые вызывают вопросы у внимательных читателей и зрителей.

Мы в AdMe.ru перечитали все книги, пересмотрели фильмы и разобрались в некоторых спорных моментах. В бонусе расскажем, как сложилась судьба Дурслей — семьи, которая воспитала Гарри.

*** История начинается в «унылый серый вторник». Но в 1981 году 1 ноября выпало на воскресенье. *** Когда Гарри возвращается из Косого переулка в город Литтл Уингинг, он садится на поезд на вокзале Паддингтон. Однако Литтл Уингинг находится в Суррее, к югу от Лондона. То есть герою следовало уезжать с другого вокзала — Виктории или Ватерлоо, потому что поезда с Паддингтона отправляются на запад. *** В первом фильме миссис Уизли спрашивает своих детей, с какой платформы уходит поезд. Но разве она не должна была это знать? Ведь именно она отправляла в Хогвартс всех своих детей, да еще и с одной и той же платформы.

*** Тетя Петуния должна была знать, что волшебникам не разрешается использовать магию вне Хогвартса, и, следовательно, она зря боится Гарри. Дело в том, что этот запрет ввели в 1875 году — задолго до того, как в школу пошла Лили. *** В 3-й части Гарри Поттер надувает свою тетушку Мардж. После этого он со злостью покидает дом Дурслей. На тот момент герой думает, что ушел навсегда и больше не вернется, иными словами, перестает считать это место своим домом. Следовательно, защитные чары, оберегающие Гарри, должны были рассеяться еще тогда, а вовсе не в последней книге.

*** Еще одна нестыковка во времени: профессор Трелони говорит Лаванде: «Да, между прочим, то, чего вы больше всего опасаетесь, случится в пятницу 16 октября». Но в 1993 году 16 октября было субботой. *** Когда Северус Снегг заменял профессора Люпина, он сказал Гермионе, что она 2-й раз перебивает его и говорит без спроса. Хотя фактически это был 3-й раз. *** В 4-й книге в письме, которое Гарри пишет Сириусу, он упоминает, что Дадли выбросил свою PlayStation в окно. Однако PlayStation появились в Европе только в сентябре 1995 года, а действие книги происходит в 1994-м. *** В части «Гарри Поттер и Кубок огня» из-за заклинания «Приори Инкантатем» из волшебной палочки Волан-де-Морта появились следы всех заклинаний, совершенных с ее помощью, в обратном порядке. Тут и закралась ошибка, которую позже признала сама автор. Лили выходит раньше Джеймса, хотя должно быть наоборот.

*** В 5-й книге главные герои организовали орден Феникса. Перед этим друзья собрали учеников в трактире «Кабанья голова». На встрече присутствовал и второкурсник Деннис Криви. Хотя по правилам его там быть не должно, ведь в Хогсмид отпускают только третьекурсников и более старших ребят. *** Когда Гарри и его друзья поехали в отдел тайн Министерства магии, там не было членов ордена. Почему — непонятно, ведь в самом начале книги они упоминали постоянное дежурство. Возможно, в тот момент члены ордена решили прекратить дежурства или им попросту не хватало людей. *** В 7-й книге друзья жили в палатке и частенько недоедали. Фанаты книг знают, что, согласно одному из законов трансфигурации, еду нельзя сделать из ничего. Но почему же Гермиона, Гарри и Рон просто не призвали пищу с ближайшей фермы или не дублировали то, что есть? Возможно, ответ состоит в том, что продукты можно увеличить в размере, но их питательная ценность останется прежней.

*** Мистер Олливандер продает волшебные палочки по 7 галлеонов за штуку, а это $ 46,5. По всей видимости, палочки стоят недорого, тогда как материалы, из которых они изготавливаются, достаточно редкие. Также фанаты книг внимательно изучили математику продавца палочек, его средний доход и пришли к выводу, что ему не должно было хватать денег с продаж. Возможно, Олливандер имел дополнительный доход. К примеру, читал какие-нибудь лекции о палочках. *** Маглы все-таки могут попасть в магический мир в сопровождении волшебников. Так, мы видим, что родители Гермионы встретились с Гарри и Роном в Косом переулке, а Петуния появлялась на платформе 9 и 3/4 с Лили.

Бонус: что случилось с Дурслями?

В «Дарах смерти» дядя, тетя и брат Гарри покинули свой дом и перешли под защиту ордена. Но что же стало с ними потом? Отчасти Роулинг раскрыла судьбу героев. Оказывается, Дадли женился и завел 2 детей. Предположительно, Гарри и Дадли общались, потому что двоюродный брат был в списке людей, которым Гарри собирался отправить поздравительные рождественские открытки. Также иногда дети Гарри и его двоюродного брата вместе играли. Что касается старших Дурслей, их судьба осталась неизвестной.