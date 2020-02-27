12 странностей, которые мы постоянно видим в кино, но никогда не встретим в реальности

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В угоду интересу и зрелищности киноделы нередко придумывают сцены и сюжеты, которые вряд ли увидишь в реальной жизни. Если вы когда-нибудь сталкивались с похожими ситуациями, в которые попадают киногерои, то не заметить это будет трудно.

AdMe.ru решил проанализировать, как в реальной жизни выглядели бы некоторые наивные моменты из фильмов.

Одежда не по погоде

Кому придет в голову ходить без шапки и в расстегнутой одежде, если на улице мороз? Хочется, конечно, чтобы герои всегда оставались красивыми и с классными прическами, однако не в ущерб же реалистичности. В жизни к сюжетным проблемам персонажей быстро прибавились бы еще и отмороженные уши.

Перед точкой назначения всегда есть свободная парковка

Разумеется, зрителю неинтересно будет наблюдать, как герои, страшно ругаясь и нервничая, полчаса ищут парковку. Однако в современном мегаполисе без этого никуда, а действие фильмов часто происходит именно в них.

Сердечно-легочная реанимация приводит людей в сознание

В кино нередко можно увидеть, как после сердечно-легочной реанимации (СЛР) люди приходят в сознание и дальше идут заниматься своими делами. Однако если однажды придется прибегнуть к этому приему в реальности, то не спешите хоронить человека, если он не очнется. Цель СЛР — частично восстановить работу мозга и сердца до тех пор, пока квалифицированными людьми не будут приняты дополнительные меры для восстановления кровообращения и дыхания у человека.

В свои 25 лет герои лидируют во всех сферах жизни

Бывают, конечно, гении, настолько преисполнившиеся в своем познании, что успевают стать лидерами в какой-либо сфере уже в раннем возрасте. Но как они при этом умудряются быть ухоженными, привлекательными людьми, искусно владеющими всеми видами боевых искусств и способными посадить самолет на вершину Эвереста, — загадка. Тут даже не 25-й час в сутках нужен, а все 48 часов.

Любые предметы спасают от пуль и взрывов

В картине «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», например, искатель сокровищ переживает мощный ядерный взрыв, запершись в холодильнике. Мало того, что он находился в тот момент в радиусе, в котором все превратилось бы в пепел, так он еще и не пострадал от радиации.

Люди открывают двери через 2–3 секунды после стука

Иногда возникает чувство, что герои постоянно стоят за дверью. Ну так, на всякий случай. Впрочем, технически это так и есть, но только не в реальной жизни. А если персонаж за 2–3 секунды не подойдет, то стучавший уйдет или попросту выломает дверь. Ведь не мог же нужный ему человек заниматься какими-то делами, а не ждать неустанно его прихода.

Новости безупречно двигают развитие сюжета

После фразы героя «Включи новости, быстро!» мы сразу видим нужный канал, и описывание событий происходит именно с той точки, которая нужна. Ну если речь о трагедии вроде событий 11 сентября, то понятно, но ограбление забегаловки на окраине — вряд ли.

Наугад стригут волосы, а потом выглядят как модели

Нередко героини, переживающие какую-либо сильную драму или пытающиеся стать неузнаваемыми, нуждаются в радикальной смене внешности. Причем именно здесь и сейчас, собственноручно и любыми способами. Ситуация-то понятна, вот только почему они потом выглядят как топ-модели — неясно.

Бедные живут слишком богато

Если мы смотрим не социальную драму о бедности, то малоимущие почему-то таковыми совсем не выглядят. Так, безработные ужинают в ресторанах, а студенты из глубинки, приезжающие на заработки, скажем, в Париж, непременно снимают жилье с видом на Эйфелеву башню.

План действий героев

Вы сможете предугадать сюжетные повороты большинства фильмов, если принять во внимание простые закономерности: Четко озвученный план всегда проваливается. Приходится импровизировать, и это работает.

Заранее озвученная попытка импровизации («Была не была!») всегда работает.

Если наличие плана озвучено, но его подробности скрыты, то он сработает, и после этого нам расскажут, в чем он заключался.

На бомбах всегда есть таймер

В реальной жизни такое явление можно было бы объяснить только хорошими манерами бандитов. Этот таймер ничего им не дает, но серьезно упрощает задачу тем, кто противостоит злодеям. Бандит же может запустить обратный отчет на мобильном или просто засечь время. Тем более вряд ли он захочет наблюдать за таймером непосредственно на самой бомбе, находясь в радиусе ее взрыва.

Женщины могут ходить на каблуках сутками

Мы, конечно, понимаем, что кино обычно делают про людей незаурядных талантов. Однако ходить целыми днями на каблуках, бегать на них и выполнять акробатические трюки — это уже слишком.

Что еще можете отметить такого, что часто случается в кино, а в реальной жизни почти невозможно?