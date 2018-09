12 сильных фильмов, которые найдут дорогу в темные уголки вашего сознания

Спасибо за вдохновение и мурашки.

Если вы не можете вспомнить, когда последний раз испытывали сильные эмоции, то эта киноподборка создана как раз для вас. Ведь тут каждый фильм рассказывает уникальную историю, которая дает возможность заглянуть в самые темные уголки сознания, а заодно посмотреть на свою жизнь со стороны. В общем, пища для ума вам обеспечена — вместе с захватывающими сюжетами и любимыми актерами.

AdMe.ru собрал 12 крутейших фильмов, которые выдернут вас из унылого круговорота рутины и заставят залипнуть у экранов. Запасаемся попкорном и жмем на «плэй»!

Моя девушка — монстр (Colossal)

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл, Тим Блейк Нельсон Глория — милая девушка, которая по неведомым причинам разрушает свою жизнь. Недавно она потеряла работу и парня. Это была бы обыкновенная история о жизни симпатичной неудачницы, если бы не странное стечение обстоятельств: как только Глория пускается во все тяжкие, в Сеуле появляется огромный монстр, который разносит в щепки все, что попадается ему на пути. Необычный фильм с элементами фантастики и крутой игрой актеров о том, что в каждом из нас живет монстр. Мы либо находим в себе силы дать ему отпор, либо он затягивает нас на самое дно, а заодно наносит вред окружающим людям.

Инстинкт (Instinct)

В ролях: Энтони Хопкинс, Кьюба Гудинг — младший, Дональд Сазерленд, Мора Тирни Блестящий ученый оказывается запертым за решеткой тюремной камеры. Виной тому загадочное убийство в джунглях Руанды. За годы лишения свободы мужчина замыкается в себе и перестает общаться с окружающими. Такой непростой пациент достается психиатру, которому предстоит разгадать самые темные тайны тонкого человеческого разума. Это смелая картина о поиске пресловутого смысла жизни, о потере иллюзий и обретении свободы любой ценой. Тем, кто ищет кино, мотивирующее на личностный рост, однозначно рекомендуем. Ну и Хопкинс тут шикарен до безобразия.

Бельканто (Bel Canto)

В ролях: Джулианна Мур, Кристофер Ламберт, Кен Ватанабе, Себастьян Кох Оперная певица, Роксана, и представить себе не могла, чем обернется ее выступление в одной из стран Южной Америки, на которое ее пригласил японский магнат. Счастливая элита, наслаждающаяся жизнью и искусством, оказывается в заложниках у боевиков, которые требуют освобождения повстанцев в обмен на их жизни. Переговоры затягиваются, и заключенные вынуждены в течение месяца уживаться с террористами. Прекрасно сыгранная драма о том, как нам сложно понять людей из другого мира, несмотря на то, как на самом деле мы схожи. Еще, конечно же, об искусстве и чуть меньше об излюбленной теме режиссеров — стокгольмском синдроме.

Судья (The Judge)

В ролях: Роберт Дауни — младший, Роберт Дюваль, Вера Фармига, Билли Боб Торнтон, Лейтон Мистер Адвокат приезжает в родной город на похороны матери. Тут же на героя обрушивается следующий удар: его отец, местный судья, подозревается в убийстве. Он остается дома, чтобы докопаться до инстины и наконец узнать, что из себя представляют его родственники. Семейная драма, которая проникает в самое сердце, подкупает искренностью и бесподобной игрой актеров.

Не волнуйся, он далеко не уйдет (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot)

В ролях: Хоакин Феникс, Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк Главный герой жил на полную катушку, пока чудом не избежал смерти в автокатастрофе. Будучи прикованным к инвалидному креслу, он пересмотрел взгляды на жизнь, но не впал в отчаяние, а нашел силы двигаться вперед. Фильм основан на реальной истории одного из самых талантливых карикатуристов США. Пронзительная картина о любви к жизни и искусству, о том, как важно не сдаваться. Фильм, словно хорошее вино, переливается разными «вкусами»: от терпкой тоски до мягкого вкуса оптимизма, вкуса к жизни.

Три дня на побег (The Next Three Days)

В ролях: Рассел Кроу, Элизабет Бэнкс, Джейсон Бех, Оливия Уайлд Джон — обычный преподаватель в колледже, у него есть красавица-жена и маленький сын. Однажды его любимую обвиняют в убийстве, и семейное счастье обращается в прах. Не сумев вызволить жену из тюрьмы с помощью адвокатов, Джон решает организовать побег. Однако в последний момент он вдруг понимает, что так ни разу и не спросил супругу: убила ли она на самом деле? Фильм о том, насколько далеко мы готовы зайти ради родного человека, сколькими моральными принципами поступиться. Картина держит в напряжении до финальных титров.

Вижу лишь тебя (All I See Is You)

В ролях: Блейк Лайвли, Джейсон Кларк, Ивонн Страховски, Ана О’Райли Джина и Джеймс — любящая друг друга семейная пара, которая сталкивается с неожиданной преградой. Слепая с детства, Джина прозревает после сложной операции и сразу пытается вкусить все радости жизни, которых она была лишена. Флирт с другими мужчинами — одна из них. Супруги отдаляются друг от друга, и Джеймс уже мечтает, чтобы любимая вновь зависела только от него, видела лишь его. Необычная, визуально притягательная картина с глубоким смыслом, которая удивительно тонко препарирует психологию отношений между мужчиной и женщиной.

Дикая жизнь (Wildlife)

В ролях: Джейк Джилленхол, Кэри Маллиган, Эд Оксенбульд, Билл Кэмп История одного развода, показанная глазами мальчика-подростка. Кризис отношений между родителями кажется их сыну настоящим концом света, он впервые узнаёт, что взрослые не всесильны и тоже не знают, что делать. Тем не менее каждый член семьи по-своему решает выйти из этого, казалось бы, безвыходного положения. Тонкая, выразительная драма о разрушении семьи, которая казалось столь крепкой.

Уна (Una)

В ролях: Руби Стоукс, Руни Мара, Дэвид Шилдс, Бен Мендельсон Давным-давно юная Уна сбежала из дома с Рэем, мужчиной намного старше нее. С тех пор прошло много времени, и вот они снова встретились. У Рэя новая семья, счастливая жизнь, которую могут в момент разрушить глубоко запрятанные чувства к бывшей возлюбленной. Хватит ли у них духа простить друг друга и отпустить прошлое? Тяжелый, мрачный фильм о запретном чувстве, о сломанных жизнях и жажде искупления.

Девушка в тумане (La ragazza nella nebbia)

В ролях: Тони Сервилло, Жан Рено, Алессио Бони, Лоренцо Рикельми Маленький альпийский городок потрясает страшное событие: в канун Рождества бесследно пропадает 16-летняя девушка. Распутать дело берется известный инспектор, который сталкивается с чередой загадочных событий. Кажется, что девушка и правда стала призраком, но это было бы слишком простым объяснением для бывалого следователя. Захватывающий детектив с сильной драматической сюжетной линией, который заставляет не только думать, но и сопереживать героям.

Острые предметы (Sharp Objects)

В ролях: Эми Адамс, Патриша Кларксон, Крис Мессина Камилла, неудачливый репортер из Чикаго, получает шанс продвинуться по карьерной лестнице. Для этого ей предстоит отправиться в провинциальный городок, где уже несколько девочек стали жертвами маньяка. Кстати, это еще и родной город героини. Очень быстро путешествие в места детства оборачивается настоящим кошмаром. Потрясающий мини-сериал, который затягивает с первых кадров. Создан для тех, кого не отталкивают откровения и неспешное развитие сюжета.

Аутсайдер (The Outsider)

В ролях: Джаред Лето, Таданобу Асано, Киппэй Сина, Сиори Куцуна История американского военнопленного в Японии после окончания Второй мировой войны. Однажды герой спасает члена якудзы, за что тот принимает его в клан. Однако доверие остальных членов якудзы американцу удается завоевать лишь с очень большим трудом. Захватывающая, жестокая криминальная драма с сильной актерской игрой.

Смотрели что-то из списка? Поделитесь впечатлениями!