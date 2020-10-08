13 секретов, которые скрывают пейзажи из наших любимых мультфильмов

Художники-аниматоры нередко вдохновляются реальными местами и строениями. Потрясающие пейзажи из мультфильмов Миядзаки зачастую списаны с небольших европейских городков, большинство сказочных замков Disney существует в реальности, а невероятно детализированные города из проектов Pixar пестрят культовыми достопримечательностями.

Мы в AdMe.ru точно знаем, какие места из любимых мультфильмов можно увидеть в реальной жизни.

«Спящая красавица» — замок Нойшванштайн, Германия

Немецкий Нойшванштайн — любимый замок Уолта Диснея. Он не только поселил в нем Спящую красавицу, но и сделал основой логотипа студии Walt Disney. И, благодаря мультипликатору, замок стал одним из самых известных в мире. Немного истории: король Людвиг II собирался основать именно сказочный дворец в городке Швангау и лично принимал участие в проектировке. Примечательно, что в будущем его замок действительно стал частью сказки — диснеевской.

«Унесенные призраками» — Цзюфэнь, Тайвань

Город из «Унесенных призраками» реален. И до выхода мультфильма этот населенный пункт действительно выглядел как город-призрак. Но сейчас прибрежный поселок Цзюфэнь весьма популярен среди туристов, которые приезжают сюда, чтобы насладиться неповторимой атмосферой, уникальной архитектурой, узкими улочками со свисающими красными фонарями и киосками с едой. В конце XIX века Цзюфэнь стал центром для золотодобытчиков. Но с годами промышленность пошла на спад, и город практически опустел. Он вновь наполнился жизнью благодаря мультфильму Хаяо Миядзаки.

«Храбрая сердцем» — замки Эйлен-Донан и Данноттар, Шотландия

Действие первой волшебной сказки, которую сняла студия Pixar, происходит в Шотландии. И неудивительно, что создатели искали вдохновение, засматриваясь на суровые местные пейзажи. Так, дом принцессы Мериды — это некий симбиоз 2 реально существующих мест: крепости Эйлен-Донан и разрушенного замка Данноттар.

«Красавица и Чудовище» — Эгисхайм, Франция

«Городок, пара тихих улиц» — с таких слов начинается мультфильм «Красавица и Чудовище». Речь о родном городе Белль, который хоть и надоел главной героине, но очень полюбился зрителям. Создавая его, аниматоры вдохновлялись небольшими деревушками во французской провинции Эльзас, а конкретнее в местечке Эгисхайм.

«Ведьмина служба доставки» — Висбю, Швеция

Висбю — наиболее сохранившийся средневековый город в Скандинавии, считающийся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Миядзаки посетил его, когда планировал экранизацию повести «Пеппи Длинныйчулок», которая так и не состоялась. Но воспоминания об этом месте у автора остались, и город, который облетает 13-летняя ведьма Кики, поразительно похож именно на Висбю.

«Головоломка» — Ломбард-стрит и мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США

«Головоломка» рассказывает о девочке Райли, которая вместе с семьей переехала в Сан-Франциско. Мультфильм отлично передает атмосферу этого прибрежного города во многом потому, что авторы изучили множество снимков с местными панорамами. Отсюда и ряд достопримечательностей в кадре, самые узнаваемые из которых — мост Золотые Ворота и извилистая Ломбард-стрит.

«Университет монстров» — мост Джона Уикса, Гарвардский и Стэнфордский университеты, США

При подготовке к созданию мультфильма команда иллюстраторов поехала в тур по крупным университетам США. Эта поездка помогла создать реалистичную студенческую среду и уникальный кампус, состоящий из достопримечательностей различных учебных заведений. Самые заметные из них — мост Джона Уикса из Гарварда и арки со входа в Стэнфорд.

«Тайна Коко» — Почтовый дворец, Мексика

К «Тайне Коко» студия Pixar подошла предельно серьезно. В этой душещипательной истории о мексиканской семье мелькает огромное количество звезд из Мексики во главе с Фридой Кало. Пес Данте срисован с представителей священной местной породы собак, а игра на гитарах списана с реальных музыкантов. Подобные детали можно перечислять без остановки. Но главное — архитектура и местность. Мультфильм буквально соткан из реальных образов Мексики. Одно из самых узнаваемых мест — Центральная станция в Стране мертвых, которая создана по образу Почтового дворца Мехико.

«Монстры на каникулах» — замок Бран, Румыния

Отель «Трансильвания», в который Дракула приглашает монстров на свой день рождения, списан с румынского замка Бран. Он был построен в Средние века как военная крепость. По легендам, во время походов в нем регулярно останавливался сам Влад Цепеш, известный многим как граф Дракула.

«Ходячий замок» — Кольмар, Франция

Вдохновение для создания этого мультфильма Хаяо Миядзаки черпал из разных культур. Начнем с того, что это экранизация одноименной сказки британской писательницы Дианы Уинн Джонс. Сам ходячий замок — прообраз избушки на курьих ножках. А место, где живет главная героиня, — городок Кольмар в Эльзасе.

«Оливер и компания» — Нью-Йорк, США

Нетрудно догадаться, что действие мультфильма происходит в Нью-Йорке. И город играет важную роль: мы видим оживленный Таймс-сквер, спокойный Центральный парк, величественный Бруклинский мост и шикарные дома на Пятой авеню. Но самые приятные кадры показаны в начале и в конце фильма — это панорама Манхэттена, исполненная в акварельном стиле, но довольно подробно открывающая город.

«Винни Пух» — лес Эшдаун, Англия

Лес, в котором жил Винни Пух, реально существует. Прогуливаясь по его окрестностям, можно встретить мемориальную доску, посвященную писателю Алану Милну — автору повестей о том самом плюшевом медведе. Прототипом Чудесного (или, как его еще называют, Стоакрового) леса стал лес Эшдаун, рядом с которым у семейства Милн была ферма. И мост, на котором герои соревновались в выдуманной игре «Пустяки», тоже реален. Он также списан с окрестностей Эшдаунского леса и находится близ деревушки Аппер-Хартфилд.

«Мой сосед Тоторо» — холмы Саяма, Япония

Холмы Саяма, расположенные в 30 км от Токио, — это место, где вырос Хаяо Миядзаки. Как раз в здешних лесах и на одноименном озере и происходили события мультфильма «Мой сосед Тоторо». Можно сказать, Тоторо — сосед режиссера, который, создавая мультфильм, вдохновлялся воспоминаниями и своими детскими фантазиями.