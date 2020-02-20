12 фильмов со скрытым смыслом, на которых все жевали попкорн, а нужно было шевелить мозгами

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Иногда режиссеру недостаточно снять фильм, который посмотрят и забудут. Он закладывает туда скрытый смысл, который еще долго будут пытаться разгадать. Часто такие ленты даже не кажутся сложными, но истинные киноманы все равно докопаются до правды.

AdMe.ru пересмотрел некоторые фильмы, чтобы убедиться, что мы ничего не упустили. Оказалось, еще как упустили. Внимание, спойлеры!

Солнцестояние

Многие в этом фильме увидели только противостояние группы студентов и сектантов, но это не так. Основная мысль фильма — показать различия между старыми общинами и современным миром. Сегодня мы стараемся быть индивидуальными, живем по принципу «каждый сам за себя». А в общине из фильма, наоборот, люди существуют как единое целое, как одна большая семья. Главная героиня и ее компания — представители современной молодежи. Когда она переживает сильную трагедию, то не получает никакой поддержки от друзей и парня. Они лишь делают хуже. Зато в общине девушка находит понимание и сострадание, поэтому и предает друзей. Возможно, режиссер намекает нам: будьте готовы потерять человека, если заботитесь только о себе.

Однажды в... Голливуде

У фильма нет лихо закрученного сюжета, однако его концовка кажется странной, если знать о реальных событиях, по которым снята картина. В тот день хиппи из секты Чарльза Мэнсона убили пятерых человек, включая супругу Романа Полански Шэрон Тейт, но в «Однажды в... Голливуде» все совсем иначе. Такой поворот можно объяснить двумя теориями: По сюжету хиппи знали, что в доме живут актеры, на фильмах с которыми они выросли. Это они научили их насилию, значит, их нужно убить. Однако Тарантино изменил историю, потому что актеры и кино до сих пор живы в наших сердцах, а хиппи и воспоминания о том громком деле почти исчезли. На протяжении всей картины прослеживается мысль о смене культуры кино в те годы. В реальности погибли люди, принадлежавшие к «новому» Голливуду, а в фильме герои «старого» приняли удар на себя и разделались с преступниками. Таким поворотом режиссер отдал дань «старому» Голливуду. В его понимании именно благодаря ему стало возможным появление «нового».

К звездам

Под обложкой научной фантастики мы получили воодушевляющую психологическую драму про поиск себя. На самом деле космос в фильме — это метафора внутреннего мира героя. Рой бросает девушку и улетает (= уходит в себя), чтобы сбежать от разочаровавшего его человечества и найти отца. Ведь он так же сбежал, когда Рой был еще ребенком. Герой находит его и понимает, что тот стал еще более несчастен из-за одиночества. Отец просит его не совершать тех же ошибок, и Рой возвращается на Землю. Благодаря проделанному пути герой в исполнении Брэда Питта понимает, что, убегая в себя, лишь делаешь хуже. Своим жизнеутверждающим монологом в конце он объясняет, что с людьми он обрел себя и нашел любовь.

Маяк

Со слов самого режиссера, в основу легли мифы о титане Прометее (Том-младший) и морском божестве Протее (Том-старший). Прометей похитил огонь с вершины Олимпа и был прикован к скале на растерзание птицам. Протей обладал способностью предсказания и мог принимать разные обличия. В мифах эти герои не встречались, поэтому их противостояние выдумано. Но многие сцены складываются в теорию, что Том-помощник и Том-смотритель — один и тот же человек, который раз за разом убивает второго себя: Том-младший находит голову старшего с выбитым глазом. В конце между ними происходит конфликт, в котором младший наносит несколько ударов в глаз, а затем отрубает голову старшему.

Помощника донимает чайка с одним глазом, а, по словам старшего, в чаек вселяются души мертвых.

Смотритель рассказывает, что однажды его партнер покончил с собой. Позже выясняется, что это он сам его убил.

В начале смотритель ругает помощника за въевшееся пятно на полу, которое тот не смог оттереть. В конце фильма на этом же самом месте смотритель умирает.

Когда помощник падает с вершины маяка, мы слышим, как он ломает ногу. Смотритель хромает весь фильм и в одной сцене тоже рассказывает, что сломал ногу.

Финальная сцена — аллегория того, что Том вынужден переживать это снова и снова подобно Прометею. В мифе печень Прометея выклевывал орел, но на следующий день все повторялось, так как титан был бессмертен и она вновь отрастала.

Паразиты

Наивно ожидать, что лауреат 4 премий «Оскар» представляет собой лишь драму двух семей. Весь дом Паков — метафора современного капиталистического общества. Сами Паки в нем — высший социальный класс, а Кимы — низший. Но Киу из семьи Кимов решил обманом улучшить свое положение, а заодно и родственников. Однако нарушение границ классов приводит к конфликтам, об этом не раз говорят в фильме. Камень богатства, с которым Киу носится весь фильм, — это его завышенные амбиции. Когда его планы рушатся, то он символично получает этими амбициями по голове. Но финал все равно остается открытым: камень еще при нем и неясно, сможет ли он выкупить дом и вызволить отца. Режиссер сам дал ответ на этот вопрос: «Разница между 1 % и 99 % только увеличивается, несмотря на все наши усилия. Надо принять тот факт, что лучше не будет».

Алита: Боевой ангел

Сюжет картины переплетается с гностической мифологией. Идеи гностицизма во многом противоположны христианству: Люцифер в нем является спасителем. Алита в фильме и есть падший ангел Люцифер. Залем — это небеса, откуда ее однажды свергли. По идеям гностицизма, мир под небесами представляет собой тюрьму для людей. Цель Люцифера — открыть им глаза на это, что и делает Алита. В следующей части, если она будет, ей придется отправиться в Залем, чтобы свергнуть Нову (Бога).

Портрет девушки в огне

Если вам показалось, что вы просто посмотрели историю о женской любви, то это не так. В повествование изящно вплетен миф о поэте Орфее и его возлюбленной Эвридике. Но в фильме вместо поэзии — живопись, а оба героя — женщины. По сюжету мифа поэт отправился за возлюбленной в царство мертвых. Аид согласился выпустить их, если Орфей не взглянет на Эвридику до выхода. Поэт не сдержался, и его любовь навсегда осталась в царстве мертвых. Как Орфей оглянулся на Эвридику, так и художница влюбилась в свою музу, ведь невозможно создать шедевр без любви к своему делу. Этой трагичной историей режиссер картины показал печальную участь женщин тех времен. Они всегда хотели свободы и могли не разделять взгляды мужчин, но их судьба была заранее предписана патриархальным обществом.

Пленницы

В английском языке название фильма Prisoners не имеет пола. Потому что пленники тут все герои. Девочек помещают в лабиринт, но нам его ни разу не показывают, потому что лабиринт — это метафора запутанного состояния рассудка. Главным пленником собственного разума является Келлер, отец одной из девочек. Он крайне набожный человек, однако не стыдится нарушать все христианские заповеди. Он мучает парня, психологический возраст которого такой же, как у его похищенного ребенка, и не может остановиться, хотя понимает, что уже ничего не добьется. В конце он символически попадает в заточение под землю — это древний способ пережить духовную смерть, то есть выбраться из плена своего разума. Зрителю не дают ясно понять, найдет ли Келлера детектив Локи. Но даже если и найдет, то следующим заточением для него станет тюрьма.

Джокер

«Джокер» — это не только трагедия одного человека, но и рассуждение о современном обществе. Артур Флек — отражение тех, кто не способен в нем выжить. Плакат, с которым он привлекает клиентов, означает «все должно быть продано». Эта надпись наглядно описывает картину нашего мира. Мы ведь сами, словно клоуны, вынуждены привлекать внимание, рекламировать себя, развлекая работодателей, клиентов и прочую публику. Но, как известно, далеко не у всех это одинаково хорошо получается. Артур — как раз такой человек. Единственным шансом «продать» себя он видит самоубийство на публику, о чем пишет в своем дневнике. Но отчаяние высвобождает его вторую личность — Джокера. И он знает другие способы привлечь внимание. Судя по количеству преступлений в мире, наша реальность тоже нередко создает людей, готовых идти на крайние меры.

Сиротский Бруклин

Это не просто детектив, а сложная психологическая драма. Главная ее цель — со стороны показать склонность людей к самобичеванию. Иногда мы плохо контролируем свои слова и эмоции, а потом долго переживаем, что вели себя неправильно. У главного героя это гипертрофировано: он может в мельчайших деталях вспомнить любой момент прошлого, но не контролирует настоящее из-за синдрома Туретта. В приступе он часто кричит слово «если». Это тоже отсылает к нашей привычке «пережевывать» прошлое: «Если бы я поступил так, а не иначе...», «Все получилось бы, если...» и так далее. Фильм учит тому, что не стоит постоянно оглядываться, следует понять и принять, что свою судьбу мы вершим здесь и сейчас.

Разрушение

Многие зрители не смогли понять причины равнодушия главного героя и его страсть к разрушению, но у нас на этот счет своя теория. С первой минуты ленты мы узнаем, что он финансист. Многое указывает на то, что его бесчувственность вызвана именно этим. После смерти жены он как ни в чем не бывало идет в офис и думает только о цифрах. То есть работа затянула его в мир неосязаемых цифр, он утратил свое духовное и материальное начало. Герой даже решил излить душу вендинговой компании, потому что сам стал чем-то вроде торгового аппарата. Выстраивание отношений с Карен и ее сыном помогает ему снова познать духовное начало, а разрушение предметов — материальное.

1917

Фильм основан на реальной истории, однако есть теория, что ее повествование выстроено на мифологическом фундаменте. Сначала Блейк спускается в ад, совершая переход через разрушенный мост. Место, в которое он попадает, соответствует всем канонам враждебного ада: трупы, темнота, огонь, крики, силуэты врагов, похожие на демонов. Оттуда он падает в реку, что во многих преданиях символизирует очищение. А потом прибывает в рай: светло, щебечут птицы, все цветет, а вдалеке кто-то поет песню (которая тоже о человеке, идущем в рай). Возможно, вплетением в сюжет всех этих символов режиссер старался придать больший вес подвигу Блейка.

Каждый может по-своему понять эти ленты. Какой смысл вы открыли в них для себя?