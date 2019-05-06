12 новых сериалов для тех, кто уже, кажется, пересмотрел все

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Сериалы — такая вещь, которая очень затягивает. И вроде ты только посмотрел первую серию, а вот уже подходит к концу последний сезон. Но такое случается, когда дело касается киношедевра. Ну а если вам кажется, что вы пересмотрели уже все и удивить вас нечем, то рекомендуем заглянуть в нашу подборку. Тут каждый найдет что-то по-настоящему интересное для себя.

AdMe.ru постарался и отыскал для вас все самое рейтинговое и свежее. Приятного просмотра!

Половое воспитание (Sex Education)

Рейтинг IMDb — 8,4 История довольно стеснительного подростка, которому выпала доля родиться у мамы — секс-терапевта. Пойдя по стопам своей родительницы и найдя поддержку в лице своей одноклассницы, парень начинает проводить сеансы психотерапии со своими сверстниками. Что из этого получилось — смотрите сами.

Королевство (Kingdom)

Рейтинг IMDb — 8,3 Средневековая Корея. Правитель страны умирает после долгого правления. А после восстает из могилы и начинает терроризировать своих подданных. Царский советник пытается скрыть этот факт, но наследный принц берет дело в свои руки и, рискуя прослыть изменником, решает разобраться, отчего в стране стали пропадать люди и что происходит на вершине власти. Но то, с чем он столкнется на своем пути, приведет в ужас любого.

Перерождение (The Passage)

Рейтинг IMDb —7,6 Постапокалиптическое будущее. Вследствие эксперимента правительства на свободе оказываются вампиры, не только жаждущие человеческой крови, но и зараженные опасным вирусом. И спасти планету от этой напасти способна лишь девочка-сирота, обладающая странной властью над вирусом.

Воин (Warrior)

Рейтинг IMDb — 8,2 Сериал основан на оригинальной идее Брюса Ли. История молодого китайского эмигранта, оказавшегося в Сан-Франциско во второй половине ХIХ века. Вместо спокойной жизни герой попадает в эпицентр разборок в Чайна-тауне. Блестящее владение боевыми искусствами не раз спасет ему жизнь.

А теперь — апокалипсис (Now Apocalypse)

Рейтинг IMDb — 6,1 Ребята из Лос-Анджелеса находятся в поисках своего пути, творческой реализации и, чего греха таить, денег и славы. Однако главный герой начинает подозревать, что то, что его окружает, — часть мирового заговора. Ну или ему стоит завязать с психоактивными веществами. Хотя, может, все не так просто?

Цветение (Bloom)

Рейтинг IMDb — 6,7 Действие сериала разворачивается через год после наводнения, унесшего жизни нескольких местных жителей небольшого города. После того как вода сошла, из земли начало прорастать необычное растение, способное вернуть человеку молодость. Люди не могу понять, что это — дар или проклятье? Ведь, чтобы этот феномен остался в тайне, кто-то готов даже на убийство.

Доказанная невиновность (Proven Innocent)

Рейтинг IMDb — 6,3 Мэделин Скотт осудили за убийство, которое она не совершала. Юные годы героиня провела в тюрьме. Выйдя на свободу, она принимает решение изменить свою жизнь и не допустить, чтобы несправедливость разрушила еще чью-то жизнь. Она оканчивает юридический факультет и открывает свою адвокатскую контору. Так начинается долгий и непростой путь к истине. Конечно же, Мэделин наживет себе врагов, и в первых рядах — тот самый прокурор, который когда-то несправедливо отправил в тюрьму ее саму.

Борьба с моей семьей (Fighting with My Family)

Рейтинг IMDb — 7,4 Это история знаменитого британского семейства рестлеров. Старшее поколение уже завершило свою карьеру, и теперь время их детям блистать на арене. И ребята вкладывают все свои силы в то, чтобы войти в Международную ассоциацию рестлинга и завоевать сердца людей по всему миру.

Снежный бал (Snowсoming)

Рейтинг IMDb — 6,7 Главная героиня Саманта возвращается в родной город, чтобы поучаствовать в проводах отца на пенсию, но неожиданно встречает своего бывшего парня Джейка, ставшего спортивной знаменитостью. Теперь перед героями стоит нелегкая задача — разобраться в своем прошлом, чтобы принять решение о будущем.

Академия смерти (Deadly Class)

Рейтинг IMDb — 7,9 Действие разворачивается в 1987 году. Маркус — сирота и бродяга. Волею судьбы он оказывается в школе, где подростков учат «изобретательно решать проблемы», или, другими словами, убивать. Тут и изучение всевозможных ядов, и обучение стрельбе, и даже уроки философии — все, чтобы вчерашние дети смогли дать достойный отпор политикам и всем тем, кто перейдет дорогу владельцам школы. Маркус не понимает, зачем он изучает все это и кому понадобилось принимать его в это элитное заведение, ведь его моральные принципы явно идут вразрез с общей идеей школы.

Приятные хлопоты (Good Trouble)

Рейтинг IMDb — 7,5 Две сестры — Калли и Марианна — вырвались из родительского дома и пытаются начать новую жизнь в Лос-Анджелесе. Дом, круг общения, даже увлечения — все изменилось. Однако они сами остались прежними, и девушкам приходится решать проблемы, от которых раньше они убегали.

Уэйн (Wayne)

Рейтинг IMDb — 8,5 Парень по имени Уэйн со своей подружкой решает отправиться из Бостона во Флориду на мотоцикле, чтобы вернуть назад старую машину отца, украденную до его смерти. Почему-то этот автомобиль был очень важен для умершего. Кто же знал, что из-за этого его сыну придется столкнуться с настоящими бандитами?